Dopo 13 mesi di stallo, venerdì 10 settembre 2021 è stato formato un governo libanese sotto la guida di Najib Mikati. Il Primo Ministro Mikati, alla sua terza presidenza, ha promesso di non lasciare nulla di intentato e di iniziare senza ritardi a salvare il paese dalla bancarotta.

Perché ora?

Il Libano ha seguito per mesi una traiettoria discendente a spirale con ogni settore che è stato tragicamente colpito. Non è chiaro da dove provenga l’improvviso annuncio del governo, ma negli ultimi tempi abbiamo assistito a pressioni più forti sia dagli Stati Uniti che dalla Francia dopo che il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha promesso petrolio e carburante dall’Iran con una nave, o più, a vela in Siria e si dirigevano per terra verso il Libano.

La mossa di Nasrallah è arrivata in risposta a una grave carenza di carburante, gas e medicine che ha raggiunto un punto critico e ha minacciato di chiudere panetterie, ospedali, rete elettrica e Internet. Volendo isolare ulteriormente l’Iran e ostacolare la sua crescente influenza in assenza di un governo libanese funzionante, le potenze internazionali hanno dovuto intervenire e disegnare un piano del gas, che comprendesse Egitto, Giordania, Siria e Libano.

In tal modo, gli Stati Uniti hanno raggiunto un compromesso creativo per consentire agli Stati arabi di trattare con la Siria senza affrontare le ripercussioni delle sanzioni Caesar; ciò ha portato all’ulteriore isolamento dell’Iran sia in Siria che in Libano.

L’interesse internazionale per la regione è tornato all’ordine del giorno, e ora sta prendendo un ritmo più veloce. Il Libano da solo non è una questione chiave per la sicurezza nazionale dei Paesi. Tuttavia, quando i suoi attori interni si alleano con quelli regionali, come spesso fanno, il Libano diventa parte di un’equazione più grande.

Perché Mikati?

Il Primo Ministro Mikati è stato sostenuto dalla maggior parte dei partiti politici al potere, tra cui il duo sciita, Hezbollah e Amal (guidato dal Presidente del Parlamento Nabih Berri). Mikati ha anche ricevuto il sostegno dell’ex Primo Ministro Saad Hariri, designato per formare un governo, ma che aveva abbandonato tali sforzi dopo aver affrontato divergenze insormontabili con il Presidente Michel Aoun sulla disposizione politica del governo.

E adesso?

Questo governo ha davanti a sé una strada di breve durata incredibilmente impegnativa con questioni urgenti e questioni umanitarie che devono essere affrontate con urgenza. È un compito arduo, che è contemporaneamente aggravato da un tracollo economico senza precedenti. Secondo la Banca Mondiale, è probabile che il crollo economico del Libano si collochi tra le peggiori crisi finanziarie del mondo dalla metà del XIX secolo.

È un governo di 24 membri di tecnici apartitici. Molti discutono sull’adesione politica dei suoi membri, sul potenziale terzo di blocco e sull’orientamento politico generale che porta. Sfortunatamente lo spettro politico del Libano e la vitale dipendenza dai suoi partiti politici non possono essere sradicati così facilmente e rapidamente.

Questo è un processo lungo che richiede diverse elezioni e diverse generazioni. Tuttavia, il nuovo governo, include nuovi arrivati ​​e molti tecnocrati; ma include anche nomi problematici con sfondi complicati per non dire altro. Sebbene relativamente nuovo nel parco giochi politico libanese, ogni Ministro è stato selezionato con cura dalle fazioni che hanno monopolizzato la politica libanese dalla guerra civile del 1975; molti dei quali sono accusati dell’attuale crisi multiforme derivante da decenni di corruzione e cattiva gestione.

Durante l’annuncio della formazione del governo, il Presidente ha precisato, anche Mikati, che nessuno ha acquisito potere di veto nella nuova formazione rispondendo così a tali accuse.

La politica libanese ha sempre portato lo stigma dell’inefficienza, dei processi lenti nel prendere decisioni e dell’inadeguatezza nell’esecuzione. I politici sono stati semplicemente, se mai, ritenuti responsabili, perché il sistema politico prospera principalmente sul settarismo, sul clientelismo e sui favori, sui programmi politici e sull’integrità.

Dall’esplosione del porto di Beirut del 4 agosto, dove la giustizia è ancora pendente, i libanesi aspirano al cambiamento, in ogni settore, con crescenti appelli a introdurre nuovi attori indipendenti nella vita politica, allontanandosi dal sistema patriarcale che ha favorito le poche élite politiche che il Libano conosce da decenni.

Questo nuovo governo è stato accolto con favore dagli Stati Uniti, dall’ONU e dall’Unione Europea. Questi stessi sostenitori internazionali hanno ripetutamente chiesto la rapida formazione di un governo capace almeno di mettere il Paese sulla strada giusta con un piano di salvataggio globale e di impegnarsi seriamente in colloqui con il Fondo Monetario Internazionale [FMI]. L’assistenza finanziaria promessa da Francia, Stati Uniti e altri è stata condizionata alla formazione di un governo con i necessari piani di riforma.

Può avere successo?

Sebbene alcuni stiano valutando un approccio ‘aspetta e vedrai’, è un sentimento condiviso tra molti che il governo Mikati non avrà successo visto che la maggior parte dei suoi membri aderisce agli stessi partiti politici e sono fedeli a nomi famosi, chiamati a dimettersi . Deve intraprendere riforme critiche, supervisionare l’audit finanziario della banca centrale che è stato firmato dall’ultimo governo provvisorio e impegnarsi in colloqui con il FMI per garantire un pacchetto di salvataggio. Il governo dovrebbe anche supervisionare le elezioni parlamentari previste per maggio 2022.

Ci sono varie riforme che il governo deve affrontare, è improbabile che saranno in grado di occuparsi di tutte, tenendo presente la necessità per i suoi membri di vedere faccia a faccia e accelerare un processo che di solito richiederebbe alcuni mesi . Tutto questo richiede tempo che i libanesi non hanno.

Oltre alla prevista revoca completa dei sussidi per il carburante la prossima settimana, ci saranno altri sviluppi: un programma di carte di credito da lanciare come un’ancora di salvezza finanziaria per le famiglie più vulnerabili. Il programma della carta di credito è fissato per ‘un anno e fornisce 25 dollari per ogni individuo in una famiglia, con un pagamento massimo di 126 dollari per famiglia. I cittadini di età superiore ai 64 anni ricevono 15 dollari in più’. Resta la questione della trasparenza nell’attuazione di un tale programma ed evitare che diventi merce di scambio per i voti mentre tutti si preparano per le elezioni.

La valuta ha perso il 90% del suo valore, provocando l’iperinflazione e facendo precipitare tre quarti della popolazione del paese sotto la soglia di povertà. I depositanti non possono accedere ai loro conti in dollari senza approvare volontariamente un haircut autoimposto sulle loro finanze: uno schema progettato per ridurre le perdite registrate dalla Banca centrale in valuta USD senza applicare legalmente un haircut e distribuire equamente le perdite, nel qual caso solo circa il 2-5% del Libano sarà significativamente influenzato.

Tra le altre questioni da affrontare, c’è il passo fondamentale per ricostruire la fiducia con una società che ha perso ogni speranza in un ceto politico che ha consapevolmente derubato, mal gestito e trascurato con noncuranza l’attuazione della giustizia.

I libanesi in Libano e all’estero hanno già iniziato a lanciare campagne per educare alle procedure di voto e alle urne in preparazione per portare nuovi nomi nel sistema. Molti continuano a favorire la loro fedeltà politica e i loro leader, spingendo le persone a chiedersi se un cambiamento di impatto possa prevalere in un sistema elettorale settario altamente polarizzato.

Per ora Mikati guarda al suo governo con determinazione, promettendo che “possiamo superare tutti gli ostacoli se lavoriamo insieme”.

Marita Kassis è caporedattrice di ‘Al-Monitor’ Beirut. I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo sono propri dell’Autore e non devono necessariamente quelle di Al-Monitor.