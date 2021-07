Il Paese è stato testimone di rivoluzioni, insurrezioni, guerre civili… di solito questi fenomeni sono così distruttivi che l’unico modo per muoversi oltre il punto di rottura è effettivamente in avanti. Il Libano sta tornando indietro. Piccole vittorie qua e là, ma generalmente indietro.

Avevamo treni operativi con ferrovie e un sistema consolidato, non c’è più. Il mondo intero si sta muovendo verso la criptovaluta e il digital banking, stiamo valutando e premiando un sistema di cassa in un’economia al collasso. Il Paese sta spingendo le sue risorse umane più preziose ad emigrare senza piani di ritorno.

L’élite politica libanese ha da sola mandato in bancarotta il Paese.

È importante delineare il vero problema prima di esplorare l’effetto delle dimissioni del primo ministro designato Saad Hariri.

Ciò che ha portato alla rovina il Paese è un rapporto intricato e intrecciato tra il governo, la banca centrale libanese (Banque Du Liban – BDL) e le banche in generale.

Le banche hanno finanziato il BDL per anni e, in cambio, il BDL ha finanziato il governo, compresi i politici con favori personali di somme inimmaginabili in dollari. BDL pompava direttamente USD nella maggior parte delle tasche dei politici. Il Libano è un Paese importatore per eccellenza, quindi tali dollari sono vitali per la sopravvivenza del Paese.

La corruzione in Libano è sempre stata un fatto noto a molti degli analisti intervistati per questo pezzo, ma ciò che è diventato flagrante è stato quanto tale corruzione avesse superato la quantità di dollari che stava arrivando nel Paese, generata dal turismo (il principale settore che genera denaro), dalle rimesse (la principale fonte di reddito in dollari in Libano) o dalle imprese locali in difficoltà (incatenate da tasse e burocrazia).

Incolpare una parte del crollo del Paese è impossibile -questa relazione tra le diverse componenti politiche, economiche e persino sociali sono state predominanti dall’indipendenza del Libano.

Ciò che è però essenziale capire è che una volta avvenuto il crollo economico, l’élite politica si è rifiutata di ripagare le perdite, seguendo invece, secondo l’economista Dan Azzi, una strategia darwiniana per cui dividerebbero equamente le perdite tra tutti i depositanti. In termini più semplici, hanno rubato i soldi dei depositanti e ora stanno facendo pagare le perdite agli stessi depositanti vietando loro di accedere al proprio denaro.

Il motivo per cui il governo non sta cercando il FMI o approvando il suo salvataggio è che quest’ultimo chiederà ai più ricchi del Paese, quelli con i più grandi conti bancari, di compensare e rimborsare le perdite, e quindi distribuire equamente un sistema di rimborso. Si segue invece la strategia darwiniana.

La rivolta dell’ottobre 2019 si è svolta senza una chiara organizzazione e unità indipendente,presto si è trasformata in uno degli strumenti di autosabotaggio dei partiti politici. Tuttavia, non è fallita del tutto, poiché è fiorita in risultati, in particolare nelle recenti elezioni in cui i candidati indipendenti hanno vinto con una valanga contro i partiti politici noti.

La sconvolgente esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020 è avvenuta per mostrare ulteriormente la discrepanza tra il governo e il popolo, ed evidenziare quanto sia sconsiderata e incompetente la maggior parte dell’attuale élite politica nel mezzo della sofferenza di un’intera Nazione.

Le dimissioni di Saad Hariri non sono una sorpresa e non cambiano veramente la traiettoria in cui il Paese sta scivolando.

È stato designato primo ministro senza la benedizione della presidenza libanese e negli ultimi 9 mesi ha cercato di formare un governo senza alcun risultato. Con una nomina apparentemente forzata, Hariri e il Presidente Michel Aoun non si sono trovati in accordo sulla formazione del governo, soprattutto quando si è trattato di nominare i candidati cristiani e includere un terzo blocco, che ha portato alle dimissioni di oggi, a causa di ‘differenze chiave’ con il Presidente.

Il Libano sta affrontando due correnti in questo momento. È in corso un conflitto politico interno che vede la presidenza e il suo movimento politico in diretto confronto con la troika libanese.

Tuttavia, è il secondo posto dopo il collasso economico. La priorità per loro ora è ridurre al minimo le perdite economiche dell’élite politica, e poi la politica entrerà in azione. Chi guida il governo è importante per i partiti politici libanesi, in particolare per la presidenza che assicurerebbe un governo in linea con le sue politiche e agende. Tuttavia, il lavoro del gabinetto sarà di natura limitata fino a quando la situazione economica non sarà risolta.

Ora che Hariri è fuori gioco, come da Costituzione, il presidente farà consultazioni per designare un nuovo premier. La considerazione principale in questo momento è di natura finanziaria. Una volta che la perdita registrata dalle banche avrà raggiunto un livello accettabile, il FMI sarà accolto con favore e la formazione del governo più rapida. A quel punto, la maggior parte dell’élite politica si sarà assicurata i propri conti; saremo più vicini alle elezioni parlamentari di maggio 2022 e a quelle presidenziali di ottobre 2022. Chi vincerà nel noto circolo politico non avrà alcuna rilevanza, poiché tutte le scommesse saranno state fatte molto prima.

[Marita Kassis è managing editor di ‘Al-Monitor’ Beirut. I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo sono propri dell’Autore e non rappresentano necessariamente quelle di ‘Al-Monitor‘]