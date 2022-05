Domenica 15 maggio 2022 si sono svolte in Libano le elezioni legislative, il primo scrutinio elettorale dall’inizio delle proteste popolari.

Quali sono le principali lezioni dei risultati di queste elezioni? Annunciano un cambiamento importante nel Paese? Prima di tentare di rispondere a queste domande, è necessario tornare su alcune caratteristiche per comprendere meglio le specificità politiche del Libano.

Con un’area di 10.452 km quadrati, inferiore a quella della regione dell’Île-de-France, il Libano è una repubblica indipendente dal 1943. Circondato da 376 km di confini terrestri con la Siria sulle facciate settentrionale e orientale, nonché 79 km con Israele a sud, il territorio libanese ha visto continuamente il suo destino dipendere dai suoi due vicini e da altre potenze straniere.

Il sistema politico del Libano, dove convivono diciassette comunità religiose, è basato sul settarismo, secondo i precetti del Patto nazionale. Questo accordo non scritto del 1943 indica che il Presidente della Repubblica deve essere un cristiano maronita, il Primo Ministro un musulmano sunnita e il Capo del Parlamento un musulmano sciita.

Questo patto è stato prorogato nel 1989 con l’accordo di Taif. Segnando la fine della guerra civile, ciò obbliga il Parlamento a essere composto per metà da deputati cristiani e per l’altra metà da deputati musulmani. Le elezioni legislative si svolgono poi ogni quattro anni sotto forma di quote assegnate proporzionalmente a ciascuna delle comunità delle due denominazioni, secondo una precisa legge elettorale.

A trent’anni dalla fine della guerra civile, i partiti politici tradizionali sono ancora guidati da persone che hanno partecipato a questo conflitto, o che fanno parte/hanno fatto parte delle loro famiglie. Questa condivisione del potere basata sui clan rende difficile qualsiasi cambiamento politico significativo e aumenta notevolmente qualsiasi tipo di corruzione nel Paese. Così, nel 2018 sono state organizzate le ultime elezioni legislative prima di quelle appena svoltesi; avrebbero dovuto tenersi nel 2013, ma erano stati posticipati per cinque anni consecutivi.

Poiché sono le prime dall’inizio del movimento di protesta nell’ottobre 2019, queste elezioni erano attese con impazienza nel Paese. Di fronte alle aspettative suscitate da questo movimento, le principali questioni delle elezioni, sono state riassunte nelle seguenti cinque domande principali:

L’affluenza alle urne sarà maggiore rispetto alle precedenti elezioni legislative?

Quale sarà il peso delle forze del movimento di protesta avviato nell’ottobre 2019 nel nuovo Parlamento?

Un’alleanza politica otterrà la maggioranza assoluta?

Gli equilibri di potere saranno sconvolti all’interno del campo cristiano?

Come si organizzerà il campo sunnita dopo l’appello al boicottaggio lanciato dal suo partito principale, il Courant du Futur?

Tutti i deputati sciiti verranno da Hezbollah e dai suoi alleati?

Attraverso la campagna elettorale iniziata all’inizio di aprile, i partiti tradizionali, che fino ad allora costituivano la stragrande maggioranza dei deputati, di tutte le fedi, hanno voluto consolidare la propria legittimità. Di fronte a questi partiti tradizionali, i candidati della protesta non sono riusciti ad andare avanti uniti, moltiplicando il numero delle liste in competizione.

Il semplice svolgimento di queste elezioni può essere considerato di per sé un successo, poiché era previsto il loro rinvio. Tuttavia, anche se lo svolgimento della votazione è stato generalmente accolto favorevolmente dagli osservatori, le elezioni sono state segnate da tensioni, frodi o addirittura irregolarità, come spiegato nel rapporto preliminare della missione Ue e nella dichiarazione della missione elettorale de La Francophonie.

Alla luce dei risultati ufficiali, si possono fare alcune importanti osservazioni.

In primo luogo, con un tasso di affluenza alle urne del 49%, l’affluenza è pari a quella delle ultime elezioni del 2018. Si tratta di un tasso sia soddisfacente alla luce dell’invito al voto da parte della Courant du Futur, sia deludente data l’importanza di queste elezioni.

Altro dato molto atteso, il numero dei deputati delle proteste è di 13 su 128 deputati in totale, un risultato onorevole viste le divisioni interne al movimento. Questo gruppo di deputati, parte del movimento del 17 ottobre, dovrà senza dubbio svolgere un ruolo di primo piano in questa nuova legislatura.

Nessuna alleanza politica, infatti, potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Mentre la coalizione guidata dal partito sciita Hezbollah e dalla Christian Free Patriotic Current (CPL) aveva precedentemente ottenuto la maggioranza con 71 seggi, ne ha ottenuti solo 58, quando per ottenere la maggioranza ne servono 65. Non c’è quindi dubbio che questa alleanza sia il grande perdente in queste elezioni.

Tuttavia, anche l’altra grande alleanza, guidata dal partito delle forze libanesi cristiane e dal partito socialista progressista druso, non è riuscita a ottenere la maggioranza, ottenendo solo 41 seggi.

I 29 seggi rimanenti sono quindi ripartiti tra i deputati indipendenti, che sono 16, e i 13 deputati della protesta. Saranno i deputati della protesta che potranno far pendere la maggioranza a favore di un’alleanza o di un’altra.

La regressione dell’alleanza che era al potere si spiega in particolare con il fallimento del Christian Free Patriotic Current (CPL), il cui numero di membri eletti è sceso da 24 a 17. È stato preceduto, con l’elettorato cristiano, dal partito Forces libanaises, il cui numero di seggi è passato da 15 a 19. Quest’ultimo è emerso come il grande vincitore di queste elezioni, diventando il partito cristiano con il maggior numero di seggi in Parlamento.

Per quanto riguarda la fede musulmana, le forze sunnite si trovano più divise che mai, senza una guida.

Il boicottaggio deciso dalla Courant du Futur e dal suo leader Saad Hariri alla fine non ha permesso l’emergere di un nuovo leader politico che avrebbe riempito questo vuoto. La principale conseguenza di ciò è marginalizzare ulteriormente la rappresentanza sunnita nel processo decisionale.

Infine, anche se quasi tutti i seggi assegnati agli sciiti sono stati conquistati da Hezbollah e dal partito Amal, altro partito sciita alleato, va notato che sono riusciti ad essere eletti due candidati sciiti indipendenti. Anche se è la prima volta da trent’anni, questi due partiti continueranno a rappresentare questa comunità confessionale in modo innegabile.

Per il Libano, la parte più difficile deve ancora venire.

L’attuale situazione nel Paese richiede l’attuazione urgente di riforme al fine di sbloccare una significativa assistenza finanziaria da parte del FMI e della comunità internazionale. Si tratta soprattutto di far uscire gradualmente il Libano dalle sue molteplici crisi attuali, di ordine economico, sociale e politico, e di impedirne l’aggravamento.

Occorre formare rapidamente un nuovo governorappresentativo dei risultati elettorali. Mantenere l’attuale Primo Ministro Najib Mikati è l’opzione preferita, sapendo che la nomina di un nuovo Primo Ministro e la costituzione di un governo potrebbero richiedere diversi mesi, come è avvenuto negli ultimi anni.

In quanto alla presidenza della repubblica, il mandato di Michel Aoun scade ad ottobre, è necessario che i deputati eleggano un nuovo Presidente della Repubblica al più tardi a settembre. Oltre questa data, il Libano sperimenterebbe un vuoto presidenziale.

Va notato che il Paese ha vissuto negli ultimi anni due periodi di vuoto presidenziale: il primo di sei mesi tra il 2007 e il 2008, e il secondo di 29 mesi tra il 2014 e il 2016. La probabilità di un nuovo periodo di vuoto presidenziale è attualmente alta.

Anche se le elezioni legislative del 15 maggio hanno portato una speranza inaspettata, il destino del Libano è ancora essenzialmente nelle mani dei partiti tradizionali e delle maggiori potenze regionali e internazionali. In effetti, l’alleanza guidata da Hezbollah è attualmente sotto la forte influenza di Iran, Siria e Russia, mentre l’alleanza guidata dalle forze libanesi è principalmente sotto l’influenza delle potenze occidentali e dell’Arabia Saudita. In questo contesto, i risultati dei colloqui tra la comunità internazionale e Teheran sulla questione nucleare iraniana da un lato, così come quelli del dialogo tra Arabia Saudita e Iran dall’altro avrà innegabilmente ripercussioni, positive o negative, sull’evoluzione della scena politica libanese. I prossimi mesi saranno cruciali per il futuro del Libano.