Ieri il Libano ha celebrato il primo anniversario dalla terribile esplosione al porto di Beirut di centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio, immagazzinate senza alcuna misura di sicurezza in un magazzino insieme ad altro materiale infiammabile dal 2014.

A un anno di distanza, nessun responsabile è stato individuato e un rapporto investigativo di Human Rights Watch ha chiesto un’indagine internazionale, accusando le autorità libanesi di aver cercato di ostacolare le indagini. HRW ha affermato che la mancanza di indipendenza giudiziaria, l’immunità imposta dalla costituzione per i funzionari di alto livello e una serie di difetti procedurali e sistemici nelle indagini interne, hanno reso la medesima «incapace di garantire giustizia in modo credibile».

Migliaia di libanesi si sono radunati ai piedi del silos distrutto dall’esplosione per un momento di silenzio e preghiere. Nelle ore a seguire, poi, i manifestanti hanno marciato verso il palazzo del Parlamento e hanno iniziato a lanciare pietre e bottiglie molotov da dietro una gigantesca barriera di metallo, scatenando scontri con le forze di sicurezza, che hanno sparato raffiche di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla. Molti gli arresti.

Nelle stesse ore una conferenza internazionale, co-ospitata dalla Francia e dalle Nazioni Unite, ha raccolto 370 milioni di dollari in aiuti per i crescenti bisogni umanitari del Libano. Il denaro è destinato al popolo libanese, scavalcando il governo, in linea con quella ‘stabilizzazione dal basso’ invocata da molti osservatori internazionali.

Alla vigilia dell’anniversario, il 30 luglio l’Unione Europea ha annunciato l’adozione di «un quadro per misure restrittive mirate per affrontare la situazione in Libano. Questo quadro prevede la possibilità di imporre sanzioni contro persone ed entità responsabili di minare la democrazia o lo stato di diritto in Libano attraverso una delle seguenti azioni». Le sanzioni, che «consistono in un divieto di viaggio verso l’UE e un congelamento dei beni», potranno prendere di mira persone o entità che abbiano ostacolato o minato «il processo politico democratico ostacolando in modo persistente la formazione di un governo o ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento delle elezioni», «l’attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai pertinenti attori internazionali, tra cui l’UE, per migliorare la responsabilità e il buon governo nel settore pubblico o l’attuazione di riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario e compreso il adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull’esportazione di capitali», o che abbiano commesso «gravi illeciti finanziari, concernenti fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono contemplati dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e l’esportazione non autorizzata di capitali».

Secondo il think tank libanese Triangle, per essere efficace, la comunità internazionale deve sviluppare solidi legami tra la struttura e gli effetti previsti degli aiuti e la struttura e gli effetti delle sanzioni. L’approccio ‘bastone e carota’, secondo il Triangle, rappresenta la migliore possibilità di portare al tavolo l’intransigente classe politica e bancaria del Libano, in modo che si possa finalmente concordare una soluzione realistica alla crisi economica. Non solo, il centro, attraverso il suo Direttore, Sami Halabi, sostiene che l’UE dovrebbe da subito sanzionare i banchieri libanesi.

Il provvedimento UE del 30 luglio, secondo Halabi, è una mossa «tanto attesa» ed è «effettivamente un avvertimento volto a fare pressione sulle élite intransigenti del Libano affinché intraprendano riforme». Ma l’avvertimento non basta. Quelle stesse élite che hanno presieduto all’esplosione del 4 agosto 2020 «si sono sottratte alla responsabilità della vertiginosa crisi economica del Libano». «I leader politici hanno dato la priorità ai litigi partigiani sulla ricostruzione del Paese, non riuscendo a sostituire il governo che si è dimesso dopo l’esplosione. Benché le pressioni dell’Occidente siano benvenute, le sanzioni mirate ai politici libanesi rischiano di non centrare il bersaglio a meno che non siano più efficaci nel loro attacco all’attuale struttura di potere del Paese. E in Libano, il vero potere –e la colpa–risiede nel settore bancario della Nazione, che è responsabile del crollo economico in corso nel Paese». Per questo l’auspicio di Triangle è che la UE proceda a sanzionare i banchieri libanesi.

«Sanzionare il settore bancario offrirebbe ai responsabili politici occidentali un regime tecnicamente valido e più efficace rispetto al ‘quadro’ proposto dall’UE. Questo perché, per funzionare efficacemente, le sanzioni devono essere dirette a un gruppo chiaramente definito di individui ed entità che sono colpevoli, hanno il potere di influenzare il cambiamento e si sentono minacciati dalle sanzioni», afferma Sami Halabi.

«Insieme alla Banque du Liban (BDL) -la banca centrale del Libano- le banche commerciali si sono impegnate in uno schema Ponzi nazionale regolamentato che ha scavato un buco di debito pubblico da 80 miliardi di dollari nelle finanze del Paese», spiega Halabi. «Invece di istituire controlli sui capitali e mettere in atto un piano di risanamento, BDL e il settore bancario hanno ideato il proprio piano finanziario ombra, che utilizzava tassi di cambio multipli palesemente illegali, controlli informali sui capitali e la stampa di grandi quantità di valuta locale.

Questo attuale accordo, che sicuramente si qualificherebbe come cattiva condotta nel quadro delle sanzioni dell’UE, scarica l’onere schiacciante della crisi sul cittadino comune, che deve subire un taglio fino all’80% sui loro prelievi di contanti.

Queste non soluzioni hanno cancellato i risparmi di una vita del popolo libanese e li hanno lasciati alle prese con carenze croniche di elettricità, cibo e prodotti farmaceutici -la cui importazione il BDL non può più permettersi di sovvenzionare dalle riserve di valuta estera del Paese in rapida diminuzione. Tuttavia, coloro che hanno collegamenti sufficienti con il settore bancario hanno già spostato i loro soldi all’estero, con una stima di 30 miliardi di dollari che hanno lasciato il Paese dalla metà del 2019».

Le sanzioni che prendono di mira i politici non bastano, e i politici hanno dimostrato di «non essere disposti a sfidare BDL o il settore bancario, anche a causa di legami commerciali attuali o precedenti con il settore bancario» che alcuni dei massimi esponenti politici del Paese hanno.

«Uno studio fondamentale del 2016 ha rilevato che individui strettamente legati all’élite politica controllavano il 43% delle attività nel settore bancario commerciale libanese. La stessa ricerca ha rilevato che otto famiglie controllavano il 29% delle attività del settore bancario, guidate dalla famiglia dell’ex Primo Ministro Saad Hariri. Attraverso la società di investimento GroupMed Holding, la famiglia Hariri controlla attualmente la quota di maggioranza di BankMed, una delle più grandi banche del Libano. Il successore di Saad Hariri come premier designato, il collega miliardario Najib Mikati, che era sotto inchiesta per appropriazione indebita di un fondo immobiliare sostenuto dallo Stato, ha stretti legami con la Bank Audi, la più grande banca libanese per attività. Il fratello e socio in affari di Mikati,Taha, ha una partecipazione in Bank Audi attraverso la sua società di investimento, Investment & Business Holding.

Sia Hariri che Mikati hanno avuto ampie possibilità di riformare il settore bancario e le finanze pubbliche quando erano premier. Non lo hanno fatto e non c’è motivo di pensare che lo faranno in futuro». E questi sono solo due esempi apicali delle connessioni tra politica e banche.

Sami Halabi spiega come le sanzioni dirette ai leader finanziari potrebbero essere più efficaci. «Ad esempio, le sanzioni contro i funzionari del BDL potrebbero aiutare il Libano a concludere un equo accordo di salvataggio con il Fondo monetario internazionale. Attualmente, il principale ostacolo prima di ottenere un programma di prestito è la necessità di un audit di BDL. In passato, la banca centrale ha ripetutamente ostacolato questo processo e continuerà a farlo fino a quando l’attuale governatore di BDL e le banche commerciali non avranno un reale incentivo a facilitarlo, cosa che potrebbe fornire sanzioni mirate dell’UE.

Sanzioni più intelligenti contro banche e banchieri libanesi costringerebbero anche le istituzioni e le imprese straniere a stare alla larga dalle banche contaminate del Libano. Anni di tassi di interesse impennati e irresponsabili hanno attratto ogni sorta di investitori affamati, tra cui i reali del Golfo Persico, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), l’International Finance Corporation (IFC) affiliata alla Banca mondiale e l’agenzia ufficiale di sviluppo francese, Agence Française de Développement (AFD). Almeno per le istituzioni occidentali, mantenere partecipazioni in banche direttamente coinvolte nel tracollo economico ‘deliberato’ di un’intera Nazione dovrebbe essere un ovvio azzardo morale. La minaccia delle sanzioni occidentali li incoraggerebbe sicuramente a ritirarsi dal sistema bancario libanese».

Se è vero che le sanzioni come strumento di pressione internazionale sono state talvolta criticate per aver provocato ingiuste punizioni collettive di intere Nazioni, i timori che il popolo libanese possa soffrire per tali misure imposte ai suoi leader finanziari sono infondati, afferma Halabi. «È difficile immaginare come sanzionare le banche che divorano i depositi delle persone possa peggiorare la situazione. Se le sanzioni colpiscono individui specifici all’interno dell’élite finanziaria del Paese, ciò impedirebbe qualsiasi ricaduta che potrebbe colpire il pubblico libanese. Inoltre, le sanzioni al settore finanziario libanese si sono già dimostrate efficaci nel produrre un cambiamento immediato nel Paese. Nell’ultimo decennio, due banche libanesi sono state abbattute da un semplice editto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per sospetto riciclaggio di denaro da parte di Hezbollah. La pressione degli Stati Uniti ha anche aperto per la prima volta l’antiquato regime di segreto bancario del Libano, poiché le banche libanesi hanno cercato di conformarsi al Foreign Account Tax Compliance Act di Washington. La legge richiede agli istituti bancari di fornire informazioni agli investigatori fiscali statunitensi sui clienti americani».

Sami Halabi, in conclusione, non esita a colpire basso: «Senza un’azione decisiva, il futuro appare incredibilmente cupo per il Libano, che sta rapidamente diventando uno Stato fallito. Se ciò dovesse accadere, non è inconcepibile una ripetizione della crisi migratoria del 2015; né un’altra ondata di radicalizzazione simile a quella che ha generato l’ISIS. Invece di guardare in disparte mentre un’altra crisi politica e umanitaria si dipana, l’Occidente potrebbe imporre sanzioni al settore finanziario per invertire le sorti del crollo del Libano. E l’unico costo di tali misure sarebbe rendere un po’ meno ricchi alcuni banchieri e politici già benestanti».