La vita politica dell’ex Primo Ministro libanese Saad Hariri è stata segnata da una visibile mancanza di indipendenza; messa in mostra senza mezzi termini nelle sue mosse e decisioni politiche. È stato spinto in politica dopo l’assassinio di suo padre nel 2005. L’ex Primo Ministro Rafik Hariri è stato una figura politica determinante nella ricostruzione del Libano dopo la guerra civile.

Il Libano è costruito su una divisione settaria profondamente radicata con i partiti politici che interpretano anche i rappresentanti religiosi delle rispettive sette. In questo contesto, il Movimento Futuro, il partito politico di Hariri, non è solo una parte significativa della potenza politica, ma è anche il principale, se non solo, rappresentante dei sunniti in Libano. Hariri non è solo il capo del Movimento Futuro; è il leader sunnita di un’intera setta e un alleato politico dell’Occidente.

A seguito di una premiership turbolenta che si è conclusa con le sue dimissioni il 15 luglio 2021 adducendo divergenze di opinione inconciliabili con il Presidente Michel Aoun. Hariri e Aoun non erano riusciti costantemente a concordare un formato di governo, che ha lasciato il Paese paralizzato per mesi.

Avanzando rapidamente di alcune settimane, il Libano nomina Najib Mikati Primo Ministro, che riceve anche il sostegno di Hariri, fornendo tecnicamente anche un supporto sunnita al nuovo premier. Ma Hariri nel frattempo si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti e lì si stabilisce per sistemare le finanze.

È stato riferito che Hariri ha perso la sua fortuna e ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie: chiusura di diverse entità sotto la sua guida, la stazione TV Future, a diversi giornali, la perdita del sostegno dell’Arabia Saudita ecc.

Il 24 gennaio 2022 Hariri ha annunciato ufficialmente la sua sospensione dalla vita politica e ha confermato che né lui né il suo partito politico si candideranno alle elezioni parlamentari, previste per il 15 maggio. Nel suo discorso spiccano un paio di cose, tra cui è che si sta ritirando per evitare una guerra civile. Hariri ha sempre difeso con fermezza la sua posizione di non voler essere responsabile dello spargimento di sangue per le strade.

Con questo in mente, potrebbe sembrare più chiaro il motivo per cui il supporto saudita non è più disponibile per Hariri. Il Regno, desiderando una posizione ferma contro Hezbollah e il suo ruolo nel Paese, richiede una persona politica che sia disposta ad andare fino in fondo nei suoi atteggiamenti politici locali e si opponga categoricamente al movimento sciita, cosa che Hariri non è stato in grado di fare. Infatti nel 2005 aveva stretto un accordo con lo stesso movimento a cui si oppone oggi, per garantire seggi aggiuntivi alla sua coalizione in parlamento. Negli anni successivi furono fatti vari accordi e riavvicinamenti sia con Hezbollah che con la Siria.

Il suo rapporto con l’Arabia Saudita ha sofferto a causa della sua posizione poco decisiva – questo è stato tradotto con un elenco di annunci pubblici dal fallimento di Saudi Oger alle sue dimissioni forzate da premier, che ha ritrattato dopo un po’.

La sospensione del suo ruolo, e di quello del suo movimento oggi, crea un vuoto politico sunnita che deve ancora essere colmato. Questo ovviamente è fatto apposta per aprire la strada a un nuovo candidato sunnita. Questa è una notizia pericolosa per il Libano; qualsiasi tentativo di alienare Hezbollah con la forza si tradurrà in uno scontro diretto che potrebbe finire male. Ciò è stato reso ancora più chiaro nel suo discorso dal riferimento all’influenza iraniana nella politica libanese: “Sono convinto che non ci sia spazio per alcuna opportunità positiva per il Libano alla luce dell’influenza iraniana, del disordine internazionale, della divisione nazionale, del settarismo e del crollo dello stato”, ha detto.

L’altro scenario si traduce nell’assenza di un forte rappresentante sunnita che, realisticamente, sarà difficile da trovare in tempo per le elezioni. Molti sono scettici sull’effettivo svolgimento delle elezioni e, se dovessero accadere, saranno nella migliore delle ipotesi estetiche e non avranno l’impatto radicale che molti sperano. Tuttavia, l’assenza di una tale figura sunnita, i voti sunniti saranno dispersi portando all’emergere di vari candidati che potrebbero portare il mantello e creare una nuova equazione nella scena politica libanese.

Il ritiro di Hariri dalla vita politica libanese arriva mentre il Paese combatte il peggior crollo economico e la paralisi politica, di cui Saad è accusato di far parte. Secondo il “Lebanon Economic Monitor (LEM) Fall 2021 ‘The Great Denial‘ della Banca mondiale, la deliberata depressione del Libano è orchestrata dall’élite del Paese che ha a lungo conquistato lo stato e ha vissuto dei suoi canoni economici.

Sono necessarie varie riforme economiche urgenti, ma con la mancanza di volontà politica in tal senso, sono rimaste pochissime speranze per migliorare una situazione che sta diventando catastrofica di minuto in minuto, con cicatrici durature sia per l’economia che per la società libanese.

Marita Kassis è caporedattrice di ‘Al-Monitor’ Beirut. I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo sono propri dell’Autore e non devono necessariamente quelle di Al-Monitor.