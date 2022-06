Solo due o tre anni fa i massimi esperti di energia hanno messo in dubbio la fattibilità commerciale di investire nell’esplorazione e nell’estrazione di gas naturale di acque profonde. Da allora, e più recentemente grazie al brutale assalto della Russia all’Ucraina, i prezzi del gas sono più che quadruplicati e, poiché l’UE si è ritirata dalle forniture energetiche russe, le fonti alternative di gas naturale sono molto richieste.

Una regione che potrebbe beneficiare maggiormente di questi sviluppi è il Mediterraneo orientale, sebbene la sua volatilità politica e di sicurezza stia trasformando questa moderna corsa all’oro in una fonte di controversia. Ultimamente abbiamo visto emergere la minaccia di uno scontro militare tra Israele e Libano per lo sviluppo del giacimento di gas di Karish.

Ci sono volute cinque settimane di viaggio via mare perché una piattaforma di perforazione del gas raggiungesse la sua destinazione nel Mediterraneo orientale, una località che sia Israele che Libano vantano nelle loro acque territoriali. Alla luce delleminacce avanzate dal governo libanese e da Hezbollah, appoggiato dall’Iran, la piattaforma del gas è stata scortata da navi militari israeliane, compresi i sottomarini, e al suo arrivo è arrivata nell’area anche una versione navale del sistema di difesa missilistica Iron Dome per proteggere la piattaforma.

Questo è solo l’ultimo capitolo di una lunga disputa sui confini marittimi tra i due Paesi, una disputa che ha preso slancio dalla scoperta di giacimenti di gas naturale offshore. I due Paesi sono ufficialmente ancora in guerra tra loro e lo sono dal 1948, motivo per cui i negoziati sulle rispettive rivendicazioni su questi 860 kmq di Mar Mediterraneo vengono condotti tramite un intermediario statunitense.

Il Libano la scorsa settimana ha messo in guardia Israele contro quella che ha definito ‘azione aggressiva‘ nelle acque contese, riferendosi al giacimento di gas di Karish. Il Presidente, Michel Aoun, ha dichiarato che qualsiasi attività nell’area contesa costituirebbe un atto di aggressione e una provocazione, mentre il Primo Ministro, Najib Mikati, ha mostrato i muscoli incaricando il suo comando militare di tenerlo informato su eventuali nuovi sviluppi.

Difficilmente gli israeliani prenderanno troppo in considerazione le minacce provenienti da un governo libanese molto fratturato, ma il più esplicito avvertimento del capo di Hezbollah, HassanNasrallah, che la sua organizzazione «ha la capacità di impedire al nemico di iniziare a sottrarci Karish, e tutte le azioni del nemico non saranno in grado di proteggere questa nave», sarà stato preso con tutta la necessaria cautela.

Nonostante il potere in diminuzione di Hezbollah nella politica libanese, o forse anche a causa di ciò, Israele non è mai compiacente di fronte alle minacce provenienti da quella fonte. Indipendentemente dall’accuratezza dell’intelligence israeliana sulle intenzioni di Hezbollah, e anche se il leader dell’organizzazione vive nascosto dal 2006, le relazioni storicamente difficili tra i due e il fatto che Hezbollah è, in larga misura, la punta di diamante dello scontro di Teheran con Tel Aviv, impone maggiore cautela quando tali minacce vengono esplicitate.

Ci sono aspetti di questa disputa sul confine israelo-libanese che incarnano la natura delle relazioni tra i due Paesi e che ostacolano la loro capacità di comunicare in modo costruttivo. In primo luogo, la fragilità di entrambi i sistemi politici, anche se in questo caso è il Libano a mettere in stallo una possibile soluzione; e il secondo è l’equilibrio di potere asimmetrico tra i due Paesi.

Inoltre, non è solo la controversia sul confine marittimo che deve ancora essere risolta, ma anche il confine terrestre, che non è stato concordato per più di 70 anni.

Un’indagine del quotidiano israeliano ‘Haaretz‘ ha concluso che, nonostante l’affermazione del Libano secondo cui Israele avrebbe violato la sua sovranità marittima e «invaso le sue risorse marine» stazionando la piattaforma del gas di Karish nella sua posizione attuale, la sua posizione non è nell’area contesa. Se è così, la disputa dovrebbe ammontare a non più di una tempesta in una tazza da tè. Tuttavia, la storia delle relazioni tra i due Paesi mostra che i fatti consolidati giocano solo un ruolo secondario nella loro percezione del comportamento dell’altro.

La scoperta negli ultimi anni di enormi riserve di gas naturale nel Mediterraneo orientale offre, da un lato, una grande opportunità per rilanciare le economie dei Paesi di questa regione. Ma dall’altro, considerando le tensioni geopolitiche tra alcuni di loro, tra cui Turchia, Grecia, Cipro e Siria, oltre a Israele, Gaza e Libano controllati da Hamas, è più probabile che questa manna d’oro sottomarina esacerba le tensioni esistenti tra questi Paesi, piuttosto che incoraggiare la cooperazione e consentire loro di mettere da parte le vecchie rivalità.

Si stima che le riserve di petrolio e gas offshore libanesi valgano circa 250 miliardi di dollari, che è circa otto volte il prodotto interno lordo del Paese nel 2020. Tuttavia, tradurre questo potenziale in contanti richiede investimenti considerevoli, un’iniezione che sarebbe giustificata dall’attuale condizioni del mercato energetico, ma il governo libanese non dispone delle risorse necessarie e gli investitori stranieri potrebbero considerare troppo rischioso collaborare con un Paese i cui affari interni e internazionali sono estremamente volatili.

La decisione di Israele di espandere le sue perforazioni nel Mediterraneo è ugualmente fonte di preoccupazione dal punto di vista del cambiamento climatico e rappresenta l’impatto negativo dell’attuale crisi energetica sull’agenda del cambiamento climatico. Solo pochi mesi fa, il suo governo ha deciso di bloccare le iniziative per espandere ulteriormente i suoi giacimenti di gas al fine di rispettare gli impegni delle sue politiche verdi. Tuttavia, la guerra in Ucraina sta cambiando i calcoli tra l’urgenza di sostituire le forniture energetiche russe e la spinta a diventare più ecologici e sviluppare risorse energetiche rinnovabili.

Di conseguenza, la scorsa settimana Israele ed Egitto hanno firmato un accordo con l’UE per aumentare le esportazioni di gas verso l’Europa. La situazione è particolarmente allarmante in una regione che è una delle più colpite dal riscaldamento globale, le cui conseguenze si prevede porteranno a conflitti con risvolti mai visti prima.

Nel frattempo, Amos Hochstein, un alto consigliere per la sicurezza energetica presso il Dipartimento di Stato americano, che ha svolto attività di mediazione tra i due vicini, si è precipitato a Beirut nel tentativo di allentare le tensioni tra Libano e Israele. Per il bene di entrambi i Paesi, questa disputa sui confini marittimi deve essere risolta senza un altro giro di violenze. Il Libano può quindi muovere i primi passi nel mercato energetico. Ma la fragilità della sua società e del suo sistema politico, e il ruolo dannoso che Hezbollah vi gioca, significa che c’è sempre la possibilità che un tale disaccordo possa ancora trasformarsi in un conflitto militare.