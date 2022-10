Libano e Israele, la pace del gas

Libano e Israele hanno entrambi reagito positivamente a una proposta degli Stati Uniti per risolvere la disputa sul confine marittimo tra i due acerrimi rivali, segnalando che un accordo potrebbe finalmente essere raggiunto dopo oltre un decennio di colloqui.

In caso di successo, l’accordo sarebbe la prima grande vittoria per la politica mediorientale del Presidente Joe Biden. E, con le elezioni che incombono in Libano, Israele e negli Stati Uniti, non potrebbe arrivare in un momento migliore per tutte le parti coinvolte.

Il problema principale in gioco sono un paio di giacimenti di gas naturale vicino alla costa del Libano e di Israele. Uno di loro, definito Qana, si trova a cavallo di un’area contesa che ciascuna parte ha cercato a lungo di rivendicare come propria. Sia Beirut che Tel Aviv hanno cercato di accedervi negli ultimi decenni poiché le esplorazioni hanno ipotizzato che potrebbe detenere quantità significative di gas naturale. (I contenuti di Qana rimangono non confermati perché le compagnie del gas non sono state disposte a lavorare nell’area contesa)

Data l’opportunità offerta da Qana, Libano e Israele hanno messo da parte la loro reciproca inimicizia e hanno partecipato ai colloqui mediati dagli Stati Uniti all’inizio degli anni 2010. Quei negoziati hanno quasi portato a un accordo, secondo l’allora mediatore statunitense Frederic Hof, ma le discussioni sono andate in pezzi quando il governo libanese è crollato, nel 2013.

Avanti veloce fino al 2020, quando Washington ha invitato i rappresentanti di ciascuna parte a incontrarsi faccia a faccia per la prima volta da anni. Questi colloqui si sono inizialmente bloccati quando Beirut ha ampliato la sua pretesa di includere parte del giacimento di gas di Karish, una riserva di gas naturale che è ben al di fuori delle acque che i due Paesi avevano conteso in passato. Sebbene Karish non sia cruciale per i piani energetici israeliani, Tel Aviv ha già investito nelle infrastrutture necessarie per sfruttare le risorse dell’area e sarebbe probabilmente una pillola politica velenosa cedere parte dell’area a un odiato nemico.

Quando Biden è entrato in carica, ha nominato Amos Hochstein come nuovo inviato degli Stati Uniti. Sebbene Hochstein abbia fallito nei suoi tentativi iniziali di trovare un compromesso, la sua ultima offerta ha finalmente fatto ciò che altri non potevano: ottenere una risposta positiva sia dal Libano che da Israele.

Sebbene la proposta di Hochstein sia praticamente la stessa delle precedenti proposte statunitensi (tra le altre cose, dà a ciascuna parte l’accesso a Qana e lascia Karish ben all’interno delle acque israeliane), arriva in un momento in cui tutti hanno forti incentivi per raggiungere un accordo.

Per Washington, risolvere il problema potrebbe aiutare a calmare i mercati e garantire gas naturale aggiuntivo per l’Europa, che dovrebbe affrontare una stretta energetica questo inverno a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, il leader di Hezbollah Hasan Nasrallah aveva precedentemente minacciato una risposta violenta se Israele avesse iniziato a sfruttare il campo di Karish prima che la disputa sul confine fosse risolta, aggiungendo un’altra misura di urgenza ai colloqui.

Dal punto di vista del leader israeliano Yair Lapid, un accordo darebbe slancio al suo governo ad interim che andrà ad elezioni il prossimo mese, elezioni che minacciano di riportare al potere Benjamin Netanyahu, di destra. Da parte sua, Netanyahu ha già attaccato la proposta definendola uno «stratagemma illegale» e lo ha accusato di «dare a Hezbollah un territorio israeliano sovrano». (Non è chiaro a quale area si riferisca Netanyahu dato che Israele non ha mai rivendicato l’intera area di Qana.)

Anche per il Libano, un accordo potrebbe avere un grande vantaggio politico per il suo governo provvisorio, poiché il mandato del Presidente Michel Aoun scadrà alla fine di questo mese. Forse ancora più importante, il Paese sta attualmente soffrendo di una delle peggiori crisi economiche del mondo. In pochi anni, il PIL libanese è sceso di circa il 60 per cento e la valuta del paese ha perso il 95 per cento del suo valore, portando a un massiccio aumento della povertà. Gli esperti affermano che l’accesso a una grande fornitura di gas naturale potrebbe aiutare a ribaltare questi problemi economici e dare a Beirut una migliore leva in un potenziale accordo con il Fondo monetario internazionale.

Questo potrebbe essere il motivo per cui Nasrallah di Hezbollah, che molti temevano potesse fare lo spoiler, ha recentemente definito la proposta un «passo molto importante» e ha elogiato le potenziali opportunità che porterebbe al Libano.

Indipendentemente da come siamo arrivati a questo punto, il probabile successo dei colloqui è un importante promemoria di come un’abile diplomazia possa portare a un accordo, anche quando le richieste massimaliste minacciano di far affondare le discussioni. Quello che resta da vedere è se ciascuna parte riuscirà a convincere il proprio pubblico a casa che l’accordo è stato una vittoria per la loro parte.

«In politica, ciascuna parte dice al suo pubblico che è il vincitore netto e che l’altra parte ha fatto concessioni [più grandi]», ha scritto Joseph Bahout dell’Università americana di Beirut in un tweet. «È naturale che il pubblico di ciascuna parte sia diviso quando si considerano i vantaggi e gli svantaggi [di un accordo]».

Solo il tempo dirà se i leader israeliani e libanesi riusciranno a superare questo ostacolo finale.