Il 4 agosto 2020, una massiccia esplosione ha colpito la capitale libanese Beirut, uccidendo oltre 200 persone e 6.500 feriti e intere comunità sono state distrutte. L’esplosione è stata innescata dall’accensione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio che erano state conservate in un deposito nel porto di Beirut per oltre sei anni in condizioni pericolose. L’esplosione è stata udita fino a Cipro, che dista quasi 145 miglia da Beirut. L’esplosione ha causato danni diffusi in tutta la città, con il crollo degli edifici e l’esplosione delle finestre. Il disastro è stato aggravato dalla grave crisi economica del Paese, che ha impoverito tre quarti della popolazione.

All’indomani dell’esplosione, ci sono state richieste per un’indagine su come una quantità così grande di nitrato di ammonio potesse essere immagazzinata in un magazzino per così tanto tempo. Ci sono state anche richieste di responsabilità per i responsabili dello stoccaggio del nitrato di ammonio.

Due anni dopo, la città di Beirut sta ancora ricostruendo per i danni causati dall’esplosione. Gran parte della città è ancora in disordine, con edifici che non sono stati riparati e detriti che ricoprono ancora le strade.

All’indomani dell’esplosione, c’era una diffusa rabbia pubblica diretta contro il governo, con molte persone che lo accusavano di negligenza. Ciò ha portato a proteste di massa e, alla fine, il governo si è dimesso. È stato formato un nuovo governo, ma ha lottato per affrontare efficacemente i problemi che il Paese deve affrontare. La crisi economica è solo peggiorata negli ultimi due anni e molte persone vivono ancora in povertà. C’è anche una mancanza di fiducia nel governo, che ha portato a più proteste e disordini. La situazione in Libano è ancora molto instabile e resta da vedere come andrà avanti il ​​Paese nei prossimi anni.

Il Libano non ha avuto un governo stabile dall’esplosione. Il governo che era in carica al momento dell’esplosione si è dimesso in seguito e un nuovo governo ha lottato per affrontare efficacemente i problemi che il Paese deve affrontare. La crisi economica è solo peggiorata negli ultimi due anni e molte persone vivono ancora in povertà. C’è che le forze politiche libanesi hanno bloccato per mesi un’indagine su una delle più grandi esplosioni non nucleari del mondo. Molte persone indicano la lunga storia di cattiva gestione e corruzione del Libano come la causa della devastazione, ma l’élite radicata del Paese si è assicurata di esser fuori portata.

Le prove mostrano che c’era confusione su chi fosse responsabile della supervisione dello stoccaggio del nitrato di ammonio nell’hangar 12 e quali precauzioni fossero state prese per garantirne la sicurezza. Le indagini e un elemento di prova mostrano che la negligenza e l’applicazione impropria della legge libanese nell’immagazzinare quel carico pesante da parte delle autorità libanesi ha comportato un rischio così grande per la vita.

Inoltre, le prove suggeriscono che alcuni funzionari governativi sapevano che la presenza del nitrato di ammonio nel porto avrebbe portato a vittime e hanno tacitamente accettato il pericolo di morte. In un caso, un membro della sicurezza generale ha scritto a un alto funzionario del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti per esprimere le sue preoccupazioni su come veniva immagazzinato il nitrato di ammonio. “La presenza di una così grande quantità di esplosivo in uno spazio aperto adiacente ad aree popolate è un pericolo reale”, ha scritto. “Vi esorto a prendere tutte le misure necessarie per proteggere i civili da qualsiasi potenziale danno”.

La corte non aveva l’autorità di pronunciarsi fino a quando non si fossero aperti un numero sufficiente di seggi a seguito del ritiro dei giudici. Le nomine, che sono state approvate dal ministro della Giustizia, sono ancora in attesa dell’approvazione del ministro delle finanze, alleato dei sostenitori di Berri. Le accuse arrivano dopo otto mesi di ritardi, causati da ricorsi legali presentati da tre ex ministri del Gabinetto. A ottobre, un mese dopo l’attacco, una squadra della sicurezza di Stato ha ispezionato l’hangar 12 e ha scoperto che era stato abbandonato e non era più utilizzato a scopo di conservazione.

Il team ha anche notato che non c’erano misure di sicurezza in atto nell’hangar e che era accessibile a chiunque volesse entrarvi. Questi risultati sollevano seri interrogativi sulle misure di sicurezza e protezione che erano in atto al momento dell’attacco. Non è chiaro il motivo per cui non è stato fatto nulla per affrontare le preoccupazioni sollevate dai membri della sicurezza generale in merito allo stoccaggio di nitrato di ammonio nell’hangar 12.

La mancata azione solleva la possibilità che i responsabili della supervisione dello stoccaggio del nitrato di ammonio fossero incompetenti o complici.

Il gip ha detto che continuerà a indagare su chi fosse il responsabile dello stoccaggio del nitrato di ammonio e quale ruolo possano aver avuto nell’attacco.

Il fatto che la legge e l’ordine non possano accertare la responsabilità dello stoccaggio del nitrato di ammonio solleva seri interrogativi sulla loro capacità di proteggere i civili. Questa tragedia avrebbe potuto essere evitata se fossero state messe in atto misure di sicurezza migliori. I responsabili della supervisione dello stoccaggio del nitrato di ammonio erano incompetenti o complici dell’attacco.

La recente crisi politica in Libano ha portato a nuove tensioni e divisioni tra le persone. La ragione principale di ciò è la guerra civile siriana. Il Libano condivide un confine con la Siria e il conflitto si è esteso al territorio libanese.

Inoltre, il Libano è stato a lungo un rifugio per i rifugiati siriani e molti libanesi si sono stancati dell’afflusso di nuovi arrivati. A causa di questi fattori, il Libano è ora più diviso che mai. Il recente incidente di Beirut è solo un esempio di questo divario crescente. I musulmani sunniti, che costituiscono una minoranza della popolazione libanese, si sentono sempre più alienati dal governo dominato dai musulmani sciiti. Questo sentimento di alienazione ha portato a proteste e violenze e non mostra segni di cedimento in tempi brevi. Il Libano è un Paese in crisi e la sua gente sta lottando per trovare una via da seguire.