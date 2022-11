Lezioni dalla crisi dei missili cubani: Putin non è Krusciov

Che la storia faccia rima o meno, con la guerra che infuria in Ucraina e gli esperti russi che minacciano attacchi nucleari diretti contro gli Stati Uniti, forse una certa conoscenza del passato può essere utile per valutare dove si sta dirigendo questo conflitto.

Si potrebbe obiettare che ora siamo in un momento paragonabile al 1915, quando la prima guerra mondiale si concluse con una sanguinosa situazione di stallo. In alternativa, è il 1940 dopo che Hitler invase l’Europa occidentale? Oppure abbiamo raggiunto l’equivalente moderno di Midway e Stalingrado nel 1942, quando il corso della seconda guerra mondiale si spostò profondamente a favore degli alleati?

C’è un’analogia migliore. Sessant’anni fa, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica si affrontarono nel più pericoloso scontro tra superpotenze della Guerra Fredda. Ma se la crisi dei missili cubani deve essere utilizzata come paragone per la guerra in Ucraina, è fondamentale sfatare il mito che il leader sovietico Nikita Khrushchev abbia provocato la crisi. In realtà, il Presidente degli Stati Uniti John Kennedy lo ha fatto promettendo di colmare un cosiddetto divario missilistico che in realtà era a favore dell’America.

Per decenni, il mito ha sostenuto che un coraggioso giovane Presidente degli Stati Uniti abbia costretto un pericoloso avversario a rimuovere i missili sovietici da Cuba. Ma quella resa è tragicamente incompleta. Krusciov stava riducendo notevolmente le spese militari sovietiche ben prima che Kennedy entrasse in carica nel 1961. Nel gennaio 1960, le forze di riserva sovietiche furono tagliate di un milione di uomini. Nel gennaio 1961, il neoeletto Presidente Kennedy intraprese un massiccio potenziamento militare nucleare e convenzionale. Ad aprile è stata lanciata la disastrosa invasione di Cuba nella Baia dei Porci. Ogni sviluppo ha interrotto i piani di Krusciov.

Di fronte a generali arrabbiati e allarmati, Krusciov avrebbe tentato di aggirare la superiorità strategica degli Stati Uniti a un costo minimo installando segretamente missili nucleari a corto raggio a Cuba, prendendo di mira la costa orientale americana. Ma lo stratagemma di Krusciov fallì su tutti i fronti. Fu imposta a Cuba un ‘blocco’ navale. Krusciov cedette e l’Unione Sovietica iniziò il suo massiccio riarmo.

Eventuali confronti con la situazione attuale non sono esatti. L’Ucraina non è Cuba. Cuba era un quartiere sovietico, a novanta miglia dalla costa della Florida. L’Ucraina confina sia con la Russia, il suo nemico, sia con la NATO. La NATO non è stata coinvolta nella crisi cubana, ma è impegnata in Ucraina. Né la Russia è l’URSS. La Russia è una superpotenza nucleare. Nel 1962, l’URSS non lo era. Allo stesso modo, Putin non è Krusciov. Krusciov aveva un Comitato che due anni dopo Cuba lo avrebbe rimosso, mentre Putin non è così vincolato. Per Krusciov, Cuba non era esistenziale. Putin potrebbe vedere l’Ucraina in modo diverso, soprattutto dopo aver annunciato l’annessione di quattro province ucraine parzialmente occupate.

Biden non è Kennedy. La risposta di Kennedy ai missili sovietici a Cuba rifletteva la sua incapacità di comprendere la vera causa della crisi. Dopo aver formato un Comitato Esecutivo segreto (EXCOM) di esperti per un consiglio, Kennedy ignorò il primo messaggio minaccioso di Mosca. Queste sono state forse le due decisioni più importanti della crisi. Ha anche reso pubblica tutta l’intelligence alle Nazioni Unite. Biden non ha formato un EXCOM. Invece, il suo staff si è conferito con esperti esterni su base ad hoc. Biden è stato cauto nel riarmare l’Ucraina per prevenire l’escalation. Ha rilasciato l’intelligence esponendo i piani di invasione della Russia, che avrebbero potuto avere l’effetto opposto di schernire Putin all’attacco.

Cosa potrebbe significare questo per l’Ucraina? In primo luogo, gli Stati Uniti, la NATO e la Russia sono attualmente bloccati su come porre fine alla crisi. Gli Stati Uniti rifiutano i negoziati o un cessate il fuoco senza un completo ritiro russo dall’Ucraina e un impegno per le riparazioni. Il discorso di Putin del 21 settembre è stato considerato da Washington come un ultimatum che implicava l’uso di armi nucleari. Biden potrebbe ignorare quell’avvertimento come ha fatto Kennedy. Tuttavia, l’annessione di quattro regioni ucraine è un’ulteriore indicazione della gravità della situazione.

In secondo luogo, Kennedy lasciò a Krusciov una via d’uscita dalla crisi, accettando in privato di non invadere Cuba e di ritirare i missili dalla Turchia. Nonostante l’intensa pressione politica per condannare, punire e ritenere Putin l’unico responsabile dell’invasione, soprattutto da parte dell’Ucraina che comprensibilmente rivuole tutto il suo territorio, una certa flessibilità potrebbe essere prudente se si vuole porre fine alla guerra.

In terzo luogo, Kennedy controllava strettamente tutti i negoziati all’interno dell’EXCOM. Biden ha ceduto al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky il diritto di decidere dove, quando e come si svolgeranno i negoziati. La NATO e gli Stati Uniti vogliono permettere che una decisione o un errore da parte di Zelensky faccia precipitare una guerra più ampia? Si spera di no.

In quarto luogo, Biden e Putin stanno ripetendo i reciproci errori di valutazione e incomprensioni di Kennedy e Krusciov? Se sì, è risolvibile?

In quinto luogo, l’ambasciatore sovietico a Washington durante la crisi dei missili cubani, Anatoly Dobrynin, servì da intermediario critico e fidato. Chi può essere il Dobrynin di oggi, visto che Biden ha etichettato Putin come un ‘criminale di guerra’? Questa è una bella domanda senza risposta.

La crisi dei missili cubani è stata risolta in tredici giorni. La guerra in Ucraina sta ormai entrando nel suo decimo mese e sembra essere giunta a un punto morto. Nel 1962, la strategia di Kennedy risolse la crisi. La strategia odierna serve solo a prolungare, non a porre fine, alla guerra. Cosa fare?

Alla luce di questi problemi, l’amministrazione richiede una nuova strategia. Le osservazioni dalla crisi dei missili cubani sono istruttive. Forse è necessario un EXCOM. Le incomprensioni e i giudizi errati sono sempre presenti. Un EXCOM può mitigare questi pericoli. Soprattutto, è necessaria una strategia su più fronti che includa mezzi non militari come la diplomazia e le sanzioni per porre fine alla guerra a condizioni favorevoli e fornire sicurezza a lungo termine all’Ucraina.

L’ammissione dell’Ucraina alla NATO non è attualmente realistica. L’ammissione violerebbe i requisiti della NATO per i confini fissi e contraddirebbe anche il buon senso. All’ingresso, l’articolo 5 verrebbe testato. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti. La NATO è pronta per la guerra contro la Russia? E francamente, l’Ucraina non otterrà l’unanimità richiesta per l’ingresso. Finlandia e Svezia finora no.

Il primo e più importante passo è dare all’Ucraina più di una semplice capacità difensiva per proteggersi. Per scoraggiare future aggressioni russe, l’Ucraina deve avere la capacità di riconquistare il territorio perduto. Come a Cuba, anche la diplomazia è necessaria. Gli intermediari potrebbero essere la Cina, l’India, la Francia, la Turchia o l’ONU. India e Cina hanno fatto commenti interessanti sulla Russia alla riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai di settembre a Samarcanda. E come a Cuba, ci devono essere vie d’uscita per tutte le parti.

Una capacità armata combinata per l’Ucraina richiederebbe carri armati, aviazione tattica avanzata e missili con la portata per colpire la Russia, insieme a intelligence, addestramento e supporto logistico potenziati. Altri Stati della NATO dovrebbero fornire un sostegno simile insieme agli Stati Uniti.

A lungo termine, forse potrebbe essere firmato un atto simile alle relazioni con Taiwan tra Stati Uniti e Ucraina. Pur non essendo un trattato di difesa, gli Stati Uniti si impegnerebbero a garantire all’Ucraina una capacità sufficiente per l’autodifesa. E come contropartita, l’Ucraina accetterebbe di rinviare l’adesione alla NATO di almeno un decennio.

Solo il futuro determinerà se la crisi in Ucraina sia stata più pericolosa di Cuba nel 1962. Al momento, dato che la crisi dei missili cubani è stata risolta in modo soddisfacente e le armi nucleari non sono state minacciate verbalmente, l’Ucraina sembrerebbe essere uno scenario più rischioso.

Una strategia coerente è vitale per evitare un blitz nucleare di Putin. Purtroppo, sulla base dell’attuale percorso di speranza che l’Ucraina infligga perdite sufficienti all’esercito russo per forzare un negoziato, nulla può essere escluso. E quello non è un posto che nessuna persona ragionevole vorrebbe essere.

La versione originale di questo intervento è qui.