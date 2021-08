Ripubblicazione del commento ‘Europe can’t ignore Libya’ di Luigi Scazzieri, ricercatore del CER.

La Libia è stata coinvolta in una guerra civile in più fasi dal rovesciamento del sovrano di lunga data Muammar Gheddafi da parte dei ribelli sostenuti dall’Occidente nel 2011. Il Paese è stato diviso tra amministrazioni rivali dal 2014, mentre le milizie e l’illegalità sono proliferate, la produzione di petrolio è crollata e le infrastrutture sono state distrutte. Egitto, Russia, Turchia e Emirati Arabi Uniti sono entrati nel gioco libico per ottenere influenza e trarre profitto dal petrolio del Paese e dalle sue opportunità commerciali. Nel frattempo, i Paesi europei hanno perseguito approcci in competizione per stabilizzare la Libia e, a volte, hanno persino sostenuto diverse parti del conflitto. La Libia è diventata un importante punto di partenza per la migrazione irregolare verso l’Europa, una base per gruppi estremisti e una fonte di instabilità regionale. Nel febbraio di quest’anno, c’è stato un barlume di speranza quando i libici hanno accettato di formare un governo provvisorio di unità nazionale (GNU). Ma gli europei non possono essere compiacenti: la Libia potrebbe facilmente ricadere nel conflitto.

La formazione del GNU è stata resa possibile da un accordo di cessate il fuoco dell’ottobre 2020 che ha fermato l’offensiva del comandante militare Khalifa Haftar per rovesciare il governo di accordo nazionale (GNA) riconosciuto dalle Nazioni Unite. Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia hanno sostenuto Haftar, mentre la Turchia ha sostenuto il GNA. I combattimenti si sono conclusi con una situazione di stallo, che ha incoraggiato tutte le parti ad accettare un cessate il fuoco. Il cessate il fuoco, a sua volta, ha sbloccato gli sforzi delle Nazioni Unite per mediare una soluzione politica. Nel febbraio 2021, il Libyan Political Dialogue Forum (LPDF), un gruppo di libici selezionati dalle Nazioni Unite, ha deciso di formare un governo di unità provvisorio per traghettare il Paese alle elezioni di dicembre. Il LPDF ha selezionato Abdul Hamid Dbeibah, un uomo d’affari, come primo ministro. Dbeibah ha stretti legami con la Turchia, ma il suo governo includeva rappresentanti di tutto il Paese ed era anche accettabile per Haftar, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia. A marzo c’è stato un pacifico trasferimento di potere dai governi rivali della Libia al GNU, con il parlamento libico che ha votato per approvare il nuovo governo.

Dopo anni di divisioni su come avvicinarsi alla Libia, con l’Italia che sosteneva il GNA e la Francia che sosteneva Haftar, gli europei sono ora uniti nel voler rafforzare il GNU. Leader dell’UE come l’italiano Mario Draghi, il greco Kyriakos Mitsotakis, lo spagnolo Pedro Sánchez e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel hanno visitato Tripoli per rafforzare l’autorità del GNU. Molti Paesi europei e la stessa UE hanno riaperto le loro rappresentanze in Libia. La Germania ha cercato di mantenere lo slancio dietro il piano per tenere le elezioni, ospitando una conferenza internazionale a Berlino nel giugno 2021. E gli europei sono molto desiderosi di approfondire la cooperazione con la Libia nella lotta alla migrazione irregolare. In particolare, l’Italia, che ha una missione di addestramento medico e militare nella Libia occidentale e fornisce addestramento bilaterale alla guardia costiera, ha spinto l’UE a fare di più per ridurre la migrazione dalla Libia, preoccupata dall’aumento del numero di partenze. L’operazione Sophia dell’UE ha addestrato la guardia costiera libica per circa tre anni, nonostante i suoi orribili precedenti in materia di diritti umani, in modo che potesse raccogliere migranti nelle acque libiche e impedire loro di raggiungere l’Europa. Ma nel 2020 gli europei hanno sostituito Sophia con l’operazione Irini, il cui compito principale era imporre un embargo sulle armi delle Nazioni Unite alla Libia. Irini non ha addestrato la guardia costiera libica, anche se questo rientra nel suo mandato, perché non ha un accordo con le autorità libiche. Molti sostenitori del GNA pensavano che Irini avesse favorito Haftar durante il conflitto perché era un’operazione navale, mentre Haftar era principalmente rifornito da terra e aria.

Gli europei dovrebbero guardare oltre il loro interesse immediato nel ridurre la migrazione se vogliono stabilizzare la Libia. Il Paese è ancora in uno stato molto fragile e gli interessi europei non saranno serviti se ricadrà in conflitto. La Libia ha già visto false partenze: il predecessore del GNU è stato istituito nel 2016 grazie alla mediazione delle Nazioni Unite, ma non è stato in grado di consolidare la sua autorità e la Libia è tornata alla guerra civile. Oggi, l’autorità del GNU non si estende a tutto il Paese. Haftar rimane molto influente nell’est e ci sono pochi segni che abbia rinunciato alle sue ambizioni di governare il Paese. Molti dei parlamentari libici hanno sede a est e sono ancora sotto l’influenza di Haftar. Dopo aver approvato il GNU, il parlamento è stato poco collaborativo e non è stato in grado di concordare un budget. Anche in gran parte della Libia occidentale, l’autorità del GNU rimane limitata, con potenti milizie solo nominalmente sotto il suo controllo.

La presenza di truppe straniere in Libia è un altro fattore di instabilità. Le forze straniere avrebbero dovuto essere rimosse dopo il cessate il fuoco ma, secondo le Nazioni Unite, in Libia restano 20mila uomini. Questi includono le forze turche; mercenari della compagnia militare privata russa Wagner, ampiamente considerata in Occidente come un surrogato delle forze armate russe; mercenari siriani; e mercenari dell’Africa subsahariana. L’esercito americano ha anche pubblicato foto di jet russi in Libia. Gli Emirati Arabi Uniti non hanno forze in Libia ma hanno rifornito Haftar e, secondo la Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti, ha finanziato la presenza della Wagner in Libia. Ci sono pochi incentivi per le potenze straniere a rimuovere le loro forze o i loro delegati fintanto che gli altri mantengono i loro. Ritirare delegati o truppe significherebbe perdere influenza sulla Libia. La Russia vuole acquisire preziose basi in Libia che potrebbero consentirle di proiettare più efficacemente potenza nel Mediterraneo. E nel caso della Turchia, il sostegno alla Libia occidentale integra la sua pretesa di una vasta zona marittima nel Mediterraneo orientale.

Sia la perdurante influenza di Haftar a est che la continua presenza di forze straniere rendono difficile vedere come si possano tenere elezioni libere ed eque a dicembre. Inoltre, i libici non sono d’accordo sul fatto che le elezioni debbano essere solo per il parlamento, con i parlamentari che nominano un presidente o se il presidente debba essere eletto direttamente. Ci sono anche discussioni sulla possibilità che Haftar possa candidarsi alla carica dopo il suo tentativo di rovesciare il GNA. E i libici non sono d’accordo sulla necessità di tenere un referendum su una bozza di costituzione prima delle elezioni o se le elezioni possano essere tenute con una costituzione provvisoria. Secondo l’inviato delle Nazioni Unite in Libia Ján Kubiš, molti libici ‘non sono pronti a parlare’ delle elezioni. Haftar ha affermato di sostenere le elezioni, ma è improbabile che accetterebbe un risultato che non gli piace. Il parlamento libico ha poca voglia di indire elezioni, perché porterebbero alla sua sostituzione. E Dbeibah ha probabilmente un incentivo a ritardare le elezioni in modo da poter consolidare la sua autorità. Molti attori esterni hanno anche poche ragioni per spingere per le elezioni. Russia, Turchia, Emirati Arabi ed Egitto hanno favorito la formazione del GNU perché per loro accettabile, e le elezioni rischiano di alterare il fragile equilibrio esistente. I Paesi europei e gli Stati Uniti stanno spingendo per le elezioni, ma alcuni leader potrebbero pensare che Dbeibah possa portare un po’ di stabilità in Libia se rimarrà in carica per un po’ di tempo oltre la scadenza del suo mandato a dicembre.

Queste sfide significano che gli europei non dovrebbero essere compiacenti riguardo alla traiettoria politica della Libia. I veri disaccordi tra libici sulle elezioni non possono essere risolti da attori esterni. E finché i disaccordi persistono, sarebbe più dannoso tenere le elezioni che ritardarle. Gli europei e gli Stati Uniti dovrebbero raddoppiare il loro sostegno politico alla missione di mediazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per portare avanti il ​​processo elettorale. Dovrebbero essere pronti a sanzionare entità e individui che stanno minando gli sforzi delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, gli europei e gli Stati Uniti dovrebbero fare il possibile per garantire che le forze straniere vengano rimosse. Ad aprile, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di istituire una missione per monitorare il cessate il fuoco. Ma, in base ai piani attuali, la missione avrebbe solo 60 osservatori disarmati, il che difficilmente sarà sufficiente. L’UE, il Regno Unito e gli Stati Uniti dovrebbero spingere affinché la missione disponga di risorse sufficienti per vigilare in modo credibile sul cessate il fuoco e identificare i responsabili delle violazioni. Una consistente missione di monitoraggio renderebbe meno probabile la violenza post-elettorale e faciliterebbe il ritiro delle forze straniere dalla Libia come previsto.

Non è realistico pensare che tutte le forze straniere possano essere rimosse rapidamente. In particolare Haftar dipende molto dai mercenari e il loro ritiro potrebbe creare un vuoto e destabilizzare l’est, cosa che preoccupa i suoi sostenitori. Tuttavia, dovrebbe essere possibile un ritiro parziale delle forze straniere. La Russia non ha intenzione di rinunciare alla sua influenza e afferma di non controllare Wagner, ma afferma di sostenere un ritiro delle forze straniere, se ciò non sconvolge l’equilibrio di potere all’interno della Libia. Mosca non è saldamente legata ad Haftar, ma ha sempre mantenuto legami con entrambe le parti in conflitto e ha sviluppato stretti legami con il GNU. La Turchia si rifiuta di ritirare le proprie truppe, ma è aperta al ritiro dei mercenari siriani. Gli Emirati Arabi Uniti sono desiderosi di mantenere buoni rapporti con l’amministrazione Biden e potrebbero mostrare una certa flessibilità: Abu Dhabi ha mostrato la volontà di impegnarsi con il GNU, suggerendo che sta guardando oltre Haftar. Un recente allentamento delle tensioni tra Turchia ed Egitto, insieme alla pressione politica di Europa e Stati Uniti, potrebbe aiutare a raggiungere un accordo su un ritiro parziale.

La Libia può essere veramente stabile solo se il potere delle milizie viene ridotto. Una volta che un cessate il fuoco più permanente sarà in vigore e la maggior parte delle forze straniere avrà lasciato la Libia, gli europei dovrebbero essere pronti ad aiutare il GNU a disarmare le milizie e stabilire regolari forze di sicurezza. Il GNU potrebbe anche accettare di consentire all’UE di addestrare nuovamente la guardia costiera libica. Se la formazione riprenderà, gli europei dovrebbero concentrarsi molto di più sul controllo e sulla responsabilità per garantire che non creino inavvertitamente nuove milizie e che la guardia costiera smetta di commettere violazioni dei diritti umani. A medio termine, l’UE dovrebbe assumere un ruolo guida nell’aiutare la Libia a intraprendere riforme economiche per far crescere il suo settore privato, diversificare la sua economia e firmare un accordo di associazione e commercio per migliorare l’accesso ai mercati europei.

La creazione del GNU offre agli europei l’opportunità di lavorare insieme per stabilizzare la Libia. In caso contrario, il Paese potrebbe facilmente tornare al conflitto. Ciò destabilizzerebbe ulteriormente la più ampia regione del Sahel, rendendo la vita più facile a terroristi e contrabbandieri. Il fatto che il Presidente del Ciad Idriss Déby sia stato ucciso ad aprile dai ribelli con base in Libia ha evidenziato il ruolo del Paese come esportatore di instabilità. La prospettiva di una presenza russa permanente in Libia dovrebbe riguardare anche l’Europa; Mosca potrebbe essere tentata di usare la sua influenza in Libia per manipolare il flusso di migranti verso l’Europa. Il rinnovato conflitto potrebbe anche portare al riemergere di divisioni tra i Paesi europei. Se il GNU diventasse molto vicino alla Turchia, Francia e Grecia potrebbero fare perno per sostenere i suoi avversari. Le divisioni europee lascerebbero solo spazio ad altri attori, alcuni dei quali ostili agli interessi europei, per diventare più influenti.