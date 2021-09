All’inizio del 21° secolo, Osama bin Laden, consapevolmente o inconsapevolmente, con gli attacchi dell’11 settembre, si è posizionato come una delle sue figure più importanti.

Gli attacchi inizialmente sono serviti a minare le politiche multiculturali in società europee relativamente etnicamente e religiosamente omogenee, che hanno lottato con la migrazione da altri continenti, etnie e contesti religiosi. L’eredità degli attentati ha riportato alla ribalta la politica identitaria non solo in Occidente, ma anche in Africa e in Asia.

In tal modo, gli attacchi hanno rimodellato la politica globale e gli atteggiamenti nei confronti di un gran numero di persone in fuga dal collasso politico ed economico ma anche di considerarle vittime di politiche occidentali mal concepite che si sono ritorte contro in Paesi governati e mal gestiti da politici corrotti.

«Le guerre e i conflitti di identità basati sulle differenze di etnia, cultura, lingua o religione sono, una volta accese, le forze più potenti negli affari umani… Accanto al ritorno della grande competizione di potere, l’irruzione della politica dell’identità è l’unica caratteristica politica più consequenziale del nostro tempo. Questa combinazione fatale non promette nulla di buono», ha affermato lo studioso ed editorialista del ‘Wall Street Journal‘ Walter Russell Mead.

Mead ha indicato una serie di conflitti di identità che hanno diviso Siria, Yemen, Iraq e Libano; generando movimenti separatisti arabi, curdi, azeri e beluci iraniani, incoraggiando il nazionalismo revisionista russo in Ucraina e nel Caucaso; consentendo il genocidio culturale nel nord-ovest della Cina e ha rafforzando il sentimento populista e di estrema destra in Europa e negli Stati Uniti.

Due decenni dopo l’11 settembre, gli Stati Uniti, prosciugati da guerre eterne, sembrano meno disposti a difendere con fermezza i propri valori, mentre potenze emergenti come la Cina hanno scarso interesse per ciò che accade alle Nazioni multietniche e multireligiose.

«Con tutte le meritate critiche e analisi della politica estera americana degli ultimi decenni, vivremo per rimpiangere il declino dell’ambizione americana», ha affermato Sabina Cudic, una parlamentare bosniaca preoccupata per la minaccia della federazione della Bosnia-Erzegovina che si frattura in un Bosnak separato, serbo e croato.

Le ricadute derivanti dal mutato atteggiamento sono state evidenti nel recente fallimento dell’Occidente nell’anticipare il movimento di massa verso l’aeroporto di Kabul sulla scia del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e della conquista del Paese da parte dei talebani. L’iniziale esitazione dell’Occidente a rispondere alla difficile situazione di coloro che hanno collaborato con le forze e le istituzioni occidentali negli ultimi due decenni, ha aggravato questi fallimenti.

È quasi come se il signor Bin Laden avesse anticipato l’inciampo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden quando ha ordinato ad Al Qaeda, nel 2010, di colpire l’allora Presidente Barak Obama in visita in Afghanistan, ma non il signor Biden, il suo vicepresidente.

«La ragione per concentrarsi su di loro è che Obama è il capo dell’infedeltà e ucciderlo automaticamente farà assumere la presidenza a Biden per il resto del mandato, come è la norma. Biden è totalmente impreparato per quel posto, che porterà gli Stati Uniti in una crisi», aveva predetto Bin Laden.

I fallimenti dell’Occidente guidati dagli Stati Uniti durante l’uscita dall’Afghanistan hanno minato due decenni di multiculturalismo e le frontiere aperte e hanno ulteriormente rafforzato le forze populiste e di destra anti-migrazione e pro-nazionaliste in Europa, negli Stati Uniti, in Asia e in Africa, in particolare contro musulmani, ebrei e persone di colore; e il nazionalismo intrecciato con il suprematismo.

Le democrazie occidentali pagano il prezzo con la brutalizzazione del dibattito e del dialogo, l’abbandono della civiltà e dell’etichetta, e le espressioni di atteggiamenti razzisti, islamofobici e antisemiti che diventano meno socialmente tabù e più mainstream.

«Di tutti gli infiniti costi del terrorismo, il più importante è il meno conteggiato: quanto è costato combatterlo alla nostra democrazia. Com’è simile all’America non riconoscere che la vera minaccia era l’antiterrorismo, non il terrorismo», sostiene il giornalista e autore Spencer Ackerman. Ackerman suggerisce, nel suo ultimo libro, ‘Reign of Terror: How the 9/11 Era Destabilized America and Produced Trump‘, che la guerra globale al terrorismo, con il suo uso associato di tortura, sorveglianza di massa, militarismo e autoritarismo, ha creato un ambiente adatto a la visione di Bin Laden di minare gli ideali occidentali e creare disordine.

«Il discorso anti-musulmano che è sorto sulla scia dell’11 settembre è stato un vettore attraverso il quale il razzismo aperto e il fanatismo aperto sono stati contrabbandati nella corrente principale della politica americana», ha affermato Matt Duss, consigliere del due volte candidato presidenziale senatore Bernie Sanders. «Penso che abbia normalizzato questo tipo di affermazioni su diversi gruppi di persone, immigrati, latinos, asiatici, neri o altri».

I mutati atteggiamenti hanno reso le società occidentali più vulnerabili alle macchinazioni intolleranti, anti-pluralistiche e controrivoluzionarie di Paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita. Allarmati dalla forza dei gruppi politici islamici come i Fratelli musulmani, sulla scia delle rivolte popolari arabe del 2011, gli Stati del Golfo hanno avuto poca scrupoli ad alimentare il sentimento anti-musulmano nei Paesi occidentali, tra cui Francia e Austria, per contrastare gli islamisti e i loro sostenitori, Turchia e Qatar.

Il sentimento anti-musulmano è rafforzato dalla mancanza di sostegno da parte dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, nonché di gran parte del resto del mondo musulmano, per le comunità musulmane perseguitate come gli uiguri in Cina, i Rohingya in Myanmar e Bangladesh e i musulmani in Kashmir.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti promuovono le loro versioni socialmente più flessibili, ma autocratiche di un’interpretazione moderata dell’Islam che predica l’obbedienza assoluta al sovrano. I due Stati usano le loro interpretazioni per proiettarsi come leader della moderazione nel mondo musulmano in cui competono tra loro per il soft power religioso, nonché con Turchia, Qatar, Iran e Indonesia, il Paese a maggioranza musulmana più popoloso del mondo.

«La narrativa degli Emirati Arabi Uniti è stata appositamente progettata per attrarre un pubblico occidentale, in particolare americano, all’indomani dell’11 settembre, dell’ondata islamista durante la primavera araba e dell’ascesa dello Stato islamico. Tuttavia, per Abu Dhabi, la sua crociata contro l’Islam nello spazio politico ha un altro e più sinistro obiettivo: depoliticizzare la società civile mentre monopolizza il potere e l’autorità socio-politica nelle mani dello Stato», ha affermato lo studioso del Golfo Andreas Krieg. Krieg avrebbe potuto benissimo parlare dell’Arabia Saudita.

L’ironia è che i rivali del soft power religioso si rafforzano inconsapevolmente a vicenda.

L’incoraggiamento degli Emirati e dell’Arabia Saudita all’islamofobia, in collaborazione con i populisti e l’estrema destra europea, rafforza i rivoluzionari iraniani e il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan si propone come un leader pio che difende i diritti delle comunità emarginate della diaspora che sono stati private dei diritti umani dall’élite kemalista turca, mentre l’Iran afferma di rappresentare la lotta degli oppressi e dei diseredati.

I populisti e i nazionalisti di destra in Europa e altrove sono il perfetto contraltare di Erdogan. A loro volta, gli appelli di Erdogan alla diaspora turca a rifiutare l’assimilazione sono foraggio per gli stessi gruppi a cui Erdogan apparentemente si oppone.

«In definitiva, queste sono due correnti di destra che traggono profitto l’una dall’altra. Il nazionalismo turco colorato dall’islamismo da un lato e il razzismo anti-islamico e anti-turco, che si è diffuso in tutta Europa, e in Austria in particolare, dall’altro», ha affermato il politologo Thomas Schmidinge. Stava discutendo della situazione in Austria che funge da esempio che si ripete in tutta Europa in cui Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia conducono campagne segrete l’uno contro l’altro.

Bin Laden deve avere un sorriso stampato in faccia mentre la scena si svolge in Europa e negli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto che l’ex leader di Al-Qaeda guardi il mondo dall’alto o dal basso. Può lamentarsi della difficile situazione dei musulmani in gran parte del mondo, ma il disordine in Occidente è probabilmente maggiore di quanto probabilmente avrebbe immaginato nei suoi sogni più fantasiosi.