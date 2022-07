Leonardo Del Vecchio è stato un businessman gentile, ma anche discontinuo: sono noti gli atteggiamenti sempre molto gentili a cui seguivano decisioni che lasciavano disorientati gli interlocutori: ‘Ma come? così gentile e accomodante prima e poi così categorico e negativo’.

Era anche businessman sociale ante litteram, in parte per le sue origini di sacrificio vissuto veramente (martinitt per sopravvivere in modo dignitoso) ed in parte per un senso di riconoscenza verso quella società che gli ha dato le opportunità di lavorare e di fare l’imprenditore seppur con momenti di alternanza, positivi e negativi. Oggi si dice che era uomo del giving back.

Ha sempre avuto una forte attenzione allo sviluppo della salute e delle istituzioni: uno degli ultimi investimenti per salvare alcune strutture sanitarie è stato l’aver creato una società ad hoc per il Fatebenefratelli di Roma e con una donazione-investimento di 100 milioni di euro. Forse per risollevarsi dalla delusione per il rifiuto di 500 milioni di euro di investimento-donazione che aveva fatto allo IEO ed era stato bloccato da Mediobanca.

La salute delle sue maestranze (così chiamava i dipendenti.) è stato un ‘pallino’ della managerialità e fin dal 2009 sviluppò assistenza sanitaria, che consisteva nell’ampliamento ulteriore delle coperture in campo assicurativo per le spese diagnostiche e specialistiche non previste dal piano sanitario integrativo.

Eravamo agli albori del welfare aziendale (WA) come parte integrante della formula imprenditoriale vincente e della gestione del personale per le politiche HR e Del Vecchio sussurrava ai dipendenti il welfare aziendale.

Fece scelte di welfare aziendale per costruire un welfare sussidiario per le sue valli bellunesi e per la sua Agordo: il distretto dell’occhialeria di Belluno fattura circa 3.2miliardi di euro, produce il 70% della produzione mondiale dell’ochialeria smart, coinvolge circa 13.000 addetti. Quindi il suo valore fu quello di sviluppare il welfare aziendale con l’obiettivo realizato di aumentare il capitale economico e sociale del territorio e della comunità.

Del Vecchio considerava il WA è l’insieme di benefit e di servizi monetari: si veda nel 2009 il progetto del ‘carrello della spesa’ per i dipendenti offrendo alla fine del mese 110 euro di spesa gratuitamente)e non monetari erogati e promossi dalle imprese al fine di incrementare, migliorare e sostenere la vita economica e sociale degli stakeholder interni ed anche esterni. Ha presidiato il WA si come spontanea dinamica imprenditoriali (WA unilaterale) e sia come contrattazione collettiva (WA contrattuale) che diffondeva per esempio nel settore Il WA è una componente indispensabile di gestione delle imprese sociali (profit e non profit) e il suo raccordo con l’economia aziendale si evidenzia già nella definizione di azienda di Gino Zappa, uno dei maestri dell’economia aziendale, ove si esplicita che l’azienda è utile per il ‘soddisfacimento dei bisogni umani’ interni (dipendenti funzionali al successo dell’impresa) ed esterni (dei dipendenti/cittadini attori e fruitori di scelte di welfare dell’impresa per esempio con agevolazioni varie: Luxottica dà libri di scuola gratuti per i figli dei dipendenti, campi estivi a Jesolo, servizi sanitari ecc.).

Luxottica ha attivato un effetto moltiplicativo in un orizzonte di filiera sul territorio per il suo sviluppo locale. Altra opzione di Del Vecchio era tenere insieme il valore del WA connesso ai risultati produttivi/occupazionali dell’impresa ed alla dimensione comunitaria/sociale per valorizzare le risorse e le potenzialità dei territori non solo in senso geografico (da spazio a ‘luogo di vita’), ma anche di interazione tra diversi attori.

Il WA non era perlopiù orientato all’ arricchimento del ‘portfolio dei servizi’ (gestito prevalentemente da piattaforme di provider privati) a favore, in modo premiale, dei dipendenti e le valutazioni del WA sono correlate alla numerosità dei servizi offerti con una diversità evidente fra le PMI e le grandi imprese, ma l’evoluzione si è tradotta in un welfare sussidiario di territorio. Quindi l’ampiezza, la numerosità del contenuto delle iniziative e l’originalità erano condizione necessaria ,ma non sufficiente,per integrare la dimensione della la valutazione dell’impatto sociale del WA.

Non è paradossale affermare che in Luxottica la modalità di erogazione delle misure di welfare aziendale ha dimostrato che l’adozione di politiche di welfare aziendale sono state una opportunità aziendale e specificatamente:

miglioramento della produttività;

aumento della soddisfazione sul lavoro e della motivazione del dipendente;

impatto positivo sulla vita familiare;

fiducia del dipendente verso l’azienda;

vantaggi economici e finanziari per gli staheholder e per gli shareholder;

miglioramento delle performance.

L’occhiale per Del Vecchio è un ‘prodotto-progetto’, cioè dietro l’occhiale c’è un valore aggiunto di responsabilità sociale sia delle persone che dell’impresa che si fanno carico in modo continuativo e mirato di problemi materiali e di dignità dei dipendenti,degli investitori e delle fasce deboli della società. Quindi un ‘effetto leva’ e di ‘riscatto sociale’ a favore di famiglie che, con dignità, fanno fronte alla loro debolezza; l’uso di un moderno strumento commerciale che spesso è stato accusato di ‘indurre al consumismo’ per affermare uno stile di consumo responsabile e tale da proporre il concetto che la dignità delle persone passa anche attraverso l’opportunità di consumare in modo equilibrato (concetto rivoluzionario per chi non distingue il consumismo dal consumerismo cioè consumare con razionalità ed equilibrio) ; l’affermazione che oltre alla valorialità come presupposto teorico dell’attenzione per le persone/famiglie in difficoltà si deve perseguire il valore concreto delle condizioni necessarie per essere cittadini che esprimono un ruolo di cittadinanza. Ed ovviamente essere liberi dall’indigenza è fondamentale. Non si è mai ‘tirato indietro’ di fronte all’innovazione fin dai tempi degli occhiali in metallo (Metalflex) che rompevano la tradizione dell’occhaile in corno, bio plastica ecc.

Circa 2 mesi fa si è incontrato con Zuckerberg (Meta) per sviluppare gli occhiali intelligenti-smart glasses.

Il ‘capo’ Del Vecchio, oltre a gestire l’hardware delle funzioni aziendali, ha dato un valore aggiunto al welfare come condizione di vantaggio competitivo di Luxottica e della comunità. Tanta ricchezza come valore redistribuito, ma anche tanta valorialità diffusa. Un welfare generativo e territorializzato coinvolgendo Luxottica, dipendenti, enti locali, terzo settore, famiglie.

In questi giorni si è pubblicata una ricerca ove ponendo a 100 la media nazionale della sussidiarietà (indice di..) il Veneto ed il Friuli sono a 107 e 104. Probabilmente una componente di quell’indice è rappresentata dal welfare aziendale dal welfare sviluppato da Del Vecchio.