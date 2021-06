Leggi, controlli, procedure? Cancel culture è la parola d'ordine

Tre fatti, forse indipendenti e casuali, ma secondo me collegabili, colpiscono in questi giorni, non solo e non tanto per i contenuti, ma per i toni, sempre superficiali e spesso ultimativi: una sorta, se mi permettete l’ironia, di ‘ghe pensi mi’, pronunciato in giacca e cravatta e in un buon inglese.

Una certa signora Stefania Bonaldi è incriminata, o meglio è indagata, che è cosa diversa, ma figuriamoci queste sottigliezze. Immediato il coro dei suoi pari e non solo: così non si può andar avanti, bisogna cambiare la legge … sorprendentemente solo la legge, non i Magistrati, quelli, per ora non sono nominati, pare.

Ah, giusto, dimenticavo. La signora di cui sopra è sindaco di Crema, cosa che dubito assai le abbia ordinato il medico, ma certo ottima cosa, una signora al servizio dei cittadini. Si dice così e lo dico anche io, senza ironia -credetemi-, ma con molta perplessità di carattere strutturale, generale, metabolico, etico. Comunque, buon per lei e per gli abitanti di Crema, ma sta in fatto che, in non so quale scuola elementare, un bambino ha avuto le dita chiuse in una porta antincendio. Le porte antincendio sono state fatte per impedire gli incendi, non per chiuderci le dita dei bambini. È quindi ovvio, quale che sia il motivo della chiusura, che qualcosa non ha funzionato a dovere, dato che, sembra evidente, il sistema non è destinato a schiacciare la gente, anche qualora il bambino sia scappato giocosamente a infilare le dita nella porta.

Le scuole elementari dipendono dai sindaci, e dunque la responsabilità del loro buon funzionamento è dei sindaci. Certamente non è pensabile che un sindaco controlli personalmente le porte delle scuole, ma mi sembra ovvio che il giudice si domandi se, oltre agli altri responsabili, magari diretti eccetera, il sindaco non sia stato inaccurato nella prevenzione. Che non vuol dire che i giudici cattivi si ripromettono di mandarla ad impiccare, ma solo che vogliono vedere se ha fatto bene il suo dovere; e quello di evitare incidenti è esattamente il suo dovere, così come quello di Virginia Raggi è controllare che le targhe sulle strade siano scritte senza errori. Se qualcosa succede, il minimo che si debba fare è chiedersi perché. Attenti: perché oltre alla incapacità di fare le cose, porte o targhe che siano, c’è la incapacità o incompetenza a organizzarle e controllare che funzionino. E l’incompetenza va sempre perseguita.

Ma il punto vero è un altro, come dicevo. I colleghi sindaci della signora Bonaldi, non vogliono che il giudice faccia presto e che non condanni per un mancato controllo impossibile, ma, molto più serio, che siano abolite, cancellate le leggi che danno al sindaco quella responsabilità. Ecco il punto.

Secondo fatto. Nel decreto semplificazioni è contenuta una disposizione che sottrarrebbe competenze all’ANAC -l’Autorità nazionale anticorruzione-, cioè alla autorità autonoma (guarda caso di nuovo di autonomia si parla, quanto la odiano i nostri politicanti e governanti) che controlla che negli appalti non vi siano troppi pasticci (leggi ‘imbrogli’). Ammetterete che non è una assoluta eccezione che in Italia dubbi sulla correttezza degli appalti vi siano e siano molto ragionevoli. L’Autorità rischierebbe, secondo quanto afferma il suo Presidente, Giuseppe Busìa, di essere esautorata dai suoi compiti.

Eliminare o ridurre quel passaggio, certo, serve ad accelerare, ma, ancora una volta, non si accelera … accelerando, lavorando di più, moltiplicando il personale, trovando sistemi più semplici e rapidi, no, si elimina il passaggio, si cancella il problema.

Di nuovo, non si rafforza la responsabilità e la certezza, bensì si elimina il problema. Non so, francamente, quanto tutto ciò sia coerente allo stile e alle esigenze di un Governo di riforme radicali, innovative e di progresso; la mancanza di truffe è, anche, un elemento di progresso, credo.

Terzo caso. Il super Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, il genio del Governo, il fenomeno mondiale di sagacia e competenza, cultura e scienza, voluto fortissimamente da Beppe Grillo (il Ministero, non il Ministro, a dire il vero), che perciò considerò Mario Draghi un grillino (sic!), e sostenuto a spada tratta da Draghi stesso, che gli ha messo in mano un fracco di miliardi e anche un fraccone di personale extra, che lui solo può avere e gli altri Ministri no, il super Ministro, dicevo, se ne va bel bello in una trasmissione radiofonica e dice tranquillo e serafico, anzi, seccato e assertivo (è uno importante, lui, che pensate!), che: «Non ci possiamo permettere il lusso di seguire norme troppo arzigogolate. È una sfida nella sfida. A volte ho la sensazione che sia più facile combattere l’ineluttabilità della natura, con le sue emergenze, che l’ineluttabilità delle norme che in fondo le facciamo noi … lo Stato deve fare un grande lavoro di ottimizzazione» della burocrazia, anzi, aggiunge «meno diplomazia e più fatti».

Sull’uso della lingua italiana non mi pronuncio, ho copiato la frase testuale dalla cronaca di un giornale. Ma sul merito, un momento di riflessione.

Ora, beninteso, noi sappiamo che il genio italiano al quale sono affidate le sorti del nostro pianeta e intanto dell’Italia, ha strane simpatie per il nucleare. Che, pericolo a parte, inquina più di tutto, se non per fumi o altro, per i residui che poi non si sa dove mettere. Ma il genio è lui e se lo dice lui, sarà così. Ma che significa norme ‘arzigogolate‘? le norme sono quelle che sono e sono state scritto dal nostro ceto politico, Cingolani incluso, che, lo sappiamo, con la grammatica e la sintassi ma specialmente con la logica, ha rapporti occasionali e impervi. Se, dall’alto della sua competenza linguistica, il Ministro le giudica male, le cambi e le scriva meglio, specie in italiano. Altrimenti, la frase chiave assume un senso micidiale, tradotta assumerebbe questo significato: ‘aggiriamo le leggi‘, e ‘facciamo subito e direttamente’. Sorvolo, ma non dovrei io e non dovrebbero gli ‘elevati’, ambientalisti grillini, ma non dà i brividi un Ministro dell’ecologia che parla di combattere l’ineluttabilità della natura con le sue emergenze? Badate bene ‘con’ non ‘contro’. Mah!

Comunque, il discorso è sempre quello, sempre uguale: ‘Eliminiamo i controlli‘, le procedure, le ‘pastoie’ come le chiamano lorsignori, e ‘facciamo‘. Ma, badate, per fare ciò non intervengono sulle norme esistenti, non le riscrivono, non cambiano le funzionalità e i tempi della burocrazia come dei tribunali eccetera. No, aggirano, saltano.

Ricordate quel bel tomo del Ministro della riforma di non so cosa che decise di abolire le leggi inutili con un bel falò? Bene, quella era l’origine, in qualche modo inconsapevole, di una espressione di ‘fastidio’ per le regole, che in modo rozzo si pensava di eliminare … bruciandole. Il risultato è stato esattamente l’opposto, anche per i numerosi interventi di parte destinati a soddisfare interessi particolari, quando non inconfessabili.

Qui c’è maggiore competenza (eh, già, competenza), e mi pare -e spero ardentemente di sbagliare- che si sia capito che piuttosto che cambiare le leggi e l’amministrazione indipendente o non che le amministra, è più semplice aggirarle, fare una amministrazione parallela, sopprimendo anche il giudice che potrebbe farle valere, aggirando anche il giudice, insomma.

In questi tre esempi che ho fatto, si sente fortissimo l’odore di una sorta di revanchismo dei ‘competenti‘, che però, per competenti che siano, non sembrano intenzionati a curare l’interesse dei più, anche se non ne sono alieni.

Lo sto ripetendo in continuazione e lo ripeto ancora una volta: è il momento che Draghi ci faccia capire dove sta andando, o -lo dico con i brividi nella schiena- dove lo stanno portando.