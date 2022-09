Nel corso degli ultimi tempi, una delle leggi più importanti nell’ambito dei sussidi e contributi erogati dall’INPS ha subito delle modifiche. Se fino a qualche tempo fa le malattie che dovevano essere certificate e in corso per poter ottenere il sostegno garantito da tale previsione normative si limitavano a delle specifiche menomazioni e handicap, ora le cose sono cambiate.

Infatti, finalmente la legge 104 tiene conto anche di altre patologie che, fino a poco tempo fa, erano state sempre non considerate per quanto concerne l’erogazione degli aiuti. L’elenco con tutte le varie condizioni che ricevono apposita tutela, però, è stato evidentemente modificato e aggiornato: proviamo a capire qualcosa in più.

Il nuovo elenco di patologie per cui viene erogata la tutela della legge 104

In base all’attuale testo di legge, quindi, dopo che la commissione medica legata all’INPS provvede ad effettuare la certificazione che un certo richiedente ha diritto a ricevere il sostegno, ecco che il beneficiario può ottenere un importo che viene corrisposto mensilmente. Si tratta di una somma di denaro fondamentale per poter vivere in modo dignitoso, senza contare come ci siano varie agevolazioni, sempre previste dalla legge attualmente in vigore, che possono rendere un po’ più semplice la quotidianità.

Bisogna tener conto sostanzialmente del fatto che è necessario, per poter ricevere qualsiasi tipo di contributo in riferimento alla legge 104, aver ottenuto l’approvazione da parte della commissione medica dell’INPS, senza la qualenulla è possibile. A fare la differenza, come sottolineato da news di Lettoquotidiano.it, è il fatto che la malattia di cui si soffre sia presente nell’elenco delle patologie che vengono considerate invalidanti.

Le patologie invalidanti: il ruolo della Commissione Medica dell’INPS

Come dicevamo in precedenza, la legge 104 è stata protagonista di una vera e propria evoluzione. Infatti, al giorno d’oggi va a comprendere delle malattie che, fino a poco tempo fa, non venivano considerate per quanto riguarda l’erogazione di specifici aiuti da parte dell’INPS.

In relazione a quella che è la normativa attualmente in vigore, dal punto di vista potenziale ogni tipo di malattia può essere presa in considerazione per poter ricevere apposita tutela. C’è un requisito, però, che deve avere per forza di cose. Si deve trattare, infatti, di una patologia invalidante e tale peculiarità deve essere certificata appositamente dalla Commissione Medica dell’INPS.

Quindi, nel caso in cui la Commissione effettui una valutazione di una specifica patologia o handicap come invalidante per quanto riguarda la qualità nella vita di tutti i giorni del paziente che presenta apposita istanza, ecco che quest’ultimo potrà avere diritto di un gruppo di misure di supporto e di varie agevolazioni.

Giusto per fare un esempio, un paziente che riceve apposita tutela da parte della legge 104 può ricevere anche dei benefici e sconti nel momento in cui deve provvedere all’acquisto di una nuova vettura, come ad esempio eviterà di pagare il bollo auto, ma non solo. Tra le varie misure a sostegno della persona per cui è stata riconosciuta una patologia invalidante, anche solo in misura parziale, troviamo senzadubbio anche l’opportunità di fare richiesta per ottenere una pensione anticipata. Una delle misure a beneficio, in questo caso, dei familiari che devono provvedere al sostegno della persona malata è legata al congedo straordinario retribuito. Si tratta di un diritto che spetta al familiare che fornisce supporto e assistenza alla persona tutelata dalla legge 104 e il congedo può avere una durata massima fino a 24 mesi. Non solo, dato che l’aspettativa del familiare che presenta una patologia o un handicap grave non comporta la perdita dei contributi, visto che l’INPS provvede al versamento ai contributi per i familiari, detta anche contribuzione figurativa.