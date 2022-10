Le vittorie dell’Ucraina scatenano le lotte interne al Cremlino

Una serie di vittorie nell’oblast di Kharkiv ha improvvisamente trasformato la guerra in Ucraina a favore di Kiev, mandando nel panico il Cremlino. La risposta è stata rapida. Sapendo che la Russia non ha la forza lavoro e il coordinamento per invertire rapidamente le sorti dell’invasione, il Presidente Putin ha deciso di ‘annettere’ le quattro oblast’ occupate dell’Ucraina.

Questa mossa è stata condannata a livello internazionale e solo il potere di veto della Russia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha evitato che la posizione venisse registrata ufficialmente in una bozza di risoluzione dell’UNSC. Ma queste annessioni sono probabilmente destinate a un pubblico diverso: gli intransigenti nella cerchia ristretta di Putin, che insieme sono alla disperata ricerca di qualsiasi parvenza di vittoria a breve termine.

Eppure questa vittoria alla fine è stata fugace, poiché l’Ucraina ha liberato la città di snodo ferroviario strategicamente importante di Lyman a Donetsk solo un giorno dopo la proclamazione dell’annessione, aprendo la strada a ulteriori avanzamenti della ZSU (le forze armate dell’Ucraina) nell’oblast di Luhansk. Poi, pochi giorni dopo, la ZSU è avanzata per diverse centinaia di chilometri quadrati a Kherson, mettendo di fatto le restanti guarnigioni russe sulla riva occidentale del fiume Dnipro sotto un efficace controllo del fuoco. C’è stato anche un progresso ucraino segnalato nell’oblast di Zaporizhzhia, indicando un’altra potenziale offensiva nel prossimo futuro.

Non sorprende che queste crescenti battute d’arresto militari in Ucraina non siano state prese bene dal MOD russo e dalle fazioni intransigenti che combattono per l’influenza al Cremlino.

Ma la vittoria più profondamente simbolica per Kiev è stata senza dubbio l’attacco (ancora non rivendicato) al ponte di Kerch in Crimea, un’esplosione avvenuta proprio nel giorno del compleanno di Putin. L’attacco ha lasciato il ponte temporaneamente inagibile, con il transito ridotto a un servizio di traghetti relativamente lento. L’attacco di Kerch è visto come un duro colpo al potere imperialista russo, poiché il ponte è stato spesso descritto come un simbolo dell’era Putin e in termini più tangibili costituisce le principali linee di rifornimento per le forze russe nel sud e nell’est dell’Ucraina.

La perdita del ponte lascia i collegamenti ferroviari da Melitopol come la principale via di rifornimento per le truppe russe nelle oblast occupate dell’Ucraina. Le ferrovie sono nel raggio di HIMARS, e se l’Ucraina riprende Melitopol o danneggia le rotaie, il MOD russo farà fatica a fornire forze sovraestese a Kherson e Zaporizhzhia.

Queste battute d’arresto non sono prive di conseguenze negli ambienti del Cremlino. Sergei Shoigu, il Ministro della Difesa russo, ha ricevuto il peso maggiore delle critiche da parte di intransigenti come il capo e signore della guerra ceceno Ramzan Kadyrov e il fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin. Gli ultimi due hanno spinto Putin a prendere in risposta misure più estreme, misure che ora hanno preso la forma di bombardamenti indiscriminati di aree civili e infrastrutture critiche. Kadyrov è andato oltre, sostenendo che Putin dovrebbe usare armi nucleari tattiche per ottenere la vittoria militare in Ucraina.

Ci sono stati timori tra politici, think tank e personalità dei media che se a Putin non viene concesso una “via d’uscita” per porre fine alla guerra, si sentirà alle strette e potenzialmente sceglierà di usare armi nucleari. Tuttavia, questa è molto probabilmente una semplificazione eccessiva, poiché le ambizioni geopolitiche di Putin si sono sempre basate sull’escalation di fronte alla percepita debolezza tra i rivali internazionali della Russia.

Ricordiamo che, durante l’invasione russa della Georgia nel 2008, la risposta internazionale è stata incredibilmente mite; Putin è uscito dai guai con lievi rimproveri retorici e persino nuovi accordi sul gas in Europa. In Siria, gli Stati Uniti hanno avvertito delle gravi conseguenze dell’uso di armi chimiche nel Paese, ma quando sono state effettivamente utilizzate, il martello non è mai caduto. La risposta iniziale all’annessione parziale dell’Ucraina da parte della Russia nel 2014 ha seguito questo stesso schema, con gli aiuti all’Ucraina per lo più limitati al tipo non letale, almeno fino allo scoppio della guerra totale all’inizio di quest’anno.

D’altra parte, Putin ha avuto la tendenza a fare marcia indietro di fronte alla forza. Nel 2015, la Turchia ha abbattuto un aereo da guerra russo sulla Siria e un poliziotto turco ha ucciso l’ambasciatore russo in Turchia in diretta televisiva. Alla fine della guerra del Karabakh del 2020, l’Azerbaigian ha abbattuto un elicottero russo pieno di militari. Per quanto riguarda le precedenti linee rosse, come colpire il territorio russo o la Crimea, il Cremlino aveva avvertito di una potenziale risposta nucleare; eppure le forze armate ucraine hanno colpito regolarmente basi militari e depositi di rifornimenti sia a Belgorod che in Crimea. In entrambi i casi, Putin non ha risposto con la forza e ha avuto la tendenza a fare marcia indietro quando la sua escalation è stata eguagliata dall’avversario.

Il malcontento all’interno del regime di Putin continua a crescere e questa potrebbe essere la via d’uscita dell’Ucraina dalla guerra senza timore di attacchi nucleari. C’è stata una crescente lotta per il potere nella cerchia ristretta di Putin, con le richieste di rimuovere Sergei Shoigu dal suo incarico che stanno diventando più diffuse. Un funzionario del Cremlino ha persino chiesto al ministro della Difesa di spararsi. L’influenza della fazione intransigente Prigozhin-Kadyrov continua a crescere, con Putin che ha recentemente ceduto più terreno promuovendo Kadyrov al grado di colonnello generale.

Igor Girkin, l’ormai popolare blogger russo ed ex ufficiale dell’FSB che sarebbe stato determinante nell’organizzazione delle milizie russe nella regione del Donbas, ha rilasciato un’intervista affermando che la guerra era quasi persa per il Cremlino. Ogni nuova vittoria ucraina aumenta la probabilità che gli intransigenti si mangino a vicenda mentre si posizionano per il vuoto post-Putin.

Indipendente dall’esercito russo, Prigozhin ha continuamente ordinato alle forze guidate da Wagner di assaltare Bakhmut a Donetsk negli ultimi tre mesi. Nonostante i progressi minimi su questo fronte, l’operazione è stata ben accolta sui canali russi di Telegram, in quanto è un raro esempio di inversione dei guadagni della ZSU da parte della Russia. Il tempismo della spinta è interessante; potrebbe essere un potenziale gioco di potere poiché Prigozhin cerca di costruire la sua reputazione come uno dei pochi comandanti militari competenti rimasti che la Russia ha lasciato nel conflitto.

Mentre l’elenco delle vittorie sul campo di battaglia per Kiev continua a crescere, anche la pressione politica in casa aumenta per Mosca. Una potenziale mossa di potere da parte di Wagner, delle fazioni cecene di Kadyrov e/o di oligarchi pro-guerra potrebbe aver luogo in qualsiasi momento, producendo un colpo di stato o una frattura della repubblica e potenzialmente rendendo necessaria la ridistribuzione delle risorse militari attualmente in Ucraina.

Dato che il principale esercito russo è già decimato in uomini e materiali e allungato incredibilmente sottile, questa dinamica equivale a una polveriera nel cuore dello Stato russo. La gestione disastrosa delle guerre è sempre stata una caduta dei dittatori, anche nella stessa storia della Russia dopo un’umiliante sconfitta contro il Giappone e durante la prima guerra mondiale. La guerra russo-ucraina potrebbe alla fine portare alla caduta di Putin, ma al mondo potrebbe non piacere chi lo succede.