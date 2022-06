“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

È passato qualche giorno e qualche notizia sparsa tra le pieghe assolutistiche di una guerra prolungata ci arriva dai media distratti e così occupati a compilare liste di proscrizione. Il fattaccio è accaduto il 2 giugno scorso e ne ripercorro alcuni passaggi. Via Tik Tok è stato organizzato un raduno di molti giovani a partire da un video ‘L’Africa a Peschiera del Garda’. Almeno 2 mila giovani tra i 16 ed i 20 anni, in maggioranza afrodiscendenti, ossia immigrati di seconda generazione nati in Italia da famiglie di origine africana. Nel primo pomeriggio la massa di giovani si è diretta in stazione per prendere un treno di ritorno a casa. Su un treno regionale stracolmo che portava tanti giovani a Milano alcune ragazze di 16 e 17 anni sono state pesantemente molestate con palpeggiamenti sessuali, ingiurie, intimidazioni da gruppi di giovani, da verificare se africani di seconda generazione, dunque italiani, ovvero da giovani ‘indigeni’.

Questa odiosa situazione arriva dopo qualche settimana dal raduno annuale degli Alpini a Rimini dove diverse donne hanno dichiarato di essere state molestate da alquanto ubriachi alpini. Ma con sguardo appena dietro di noi, manifestazioni di pubblico allentamento di freni inibitori in giovani non italiani-italiani-chissà-quando, si sono verificati l’ultimo dell’anno scorso in Piazza Duomo a Milano dove decine di giovani si sono avventati su ragazze molestandole abusandone in modo terribile. Ma l’ultimo dell’anno del 2015 nella piazza di Colonia decine di ragazze denunciarono di essere state circondate, minacciate e molestate pesantemente da giovani non tedeschi. La cosa fu così enorme che fece scalpore. Tutti eventi legati da un unico filo? Sì e no. Sì, con riguardo al principio morale ed all’idea maschile che diversi contesti culturali riproducono sul ruolo e possesso della donna da parte del maschio. Con scarsa capacità di comprensione da parte di tanti occidentali entusiasti di aprirsi ad altre culture, o meglio culture altre. Quelle in particolare da cui ci divide uno spartiacque: l’autodeterminazione e volontà piena della donna di pensare, dire, scrivere, vestirsi, parlare come meglio crede. Come i maschi che tutto possono fare. Punto.

Scusatemi, lo so gli do troppa importanza ma occupandomi da tanto di queste tematiche oltremodo difficili, quindi non nelle esemplificazioni barbare ignoranti xenofobe di fasci di varia natura, ma ri-penso sempre al Matteo, non il fascio leghista, il fascio di imbecillità che per autogiustificarsi per i soldi sporchi di sangue dal principe saudita suo padrone, se ne uscì con un’altra delle sue, per cui il Arabia Saudita, noto luogo dittatoriale, le donne erano libere perché era stato concesso loro di guidare (grazie, troppo buoni!) ma non si era accorto che avevano il velo in testa! Lo stesso cialtrone che ospitando un musulmano di vattelapesca fece coprire le statue che avevano cazzi e tette in evidenza perché l’ospite era morigerato! Negando così noi la nostra di cultura! Questo è il multiculturalismo che ha schiacciato l’Occidente. Tu invece vieni nel mio paese e ne accetti le regole, io vengo nel tuto e devo mettermi la kippah, oppure lo hijab, il burqa. Tutto questo pensiero facilone dell’accoglienza a prescindere lo abbiamo regalato alle destre che ci hanno speculato. Questa vicenda presenta delle connotazioni diverse da altre con la costante come sempre di sgradevoli atti controle donne. In quanto accaduto si intrecciano diversi fenomeni sociali e culturali di rilievo. Il primo passa sul corpo delle donne, il corpo femminile il cui desiderio scatena proibizioni e mortificazioni (religiose, ché i laici sono limpidi ed aperti e la sessualità è parte della vita), carico come è di attrazione e tabuizzazione iscritta in una fenomenologia di leggi usanze costumi diversi nel mondo. Dunque il corpo della donna è invischiato nel suo riflesso simbolico tra libertà volontaria ed autodeterminazione che ha ancora necessità di affermare in larga parte del pianeta e restrizioni dogmi e leggi che ne limitano l’agire. Si pensi al principio statuito di proibizioni che agisce nelle società musulmane. Come con modalità diverse ma con il medesimo fine, di appropriazione del proibito del corpo, èpesantemente sublimato o reificato, come qualsiasi altro oggetto, in forme di esposizione permanente in Occidente o in parte o totalmente celato alla vista da un velo che copre l’intera testa lasciando intravedere solo gli occhi o anche la bocca coperta con una sorta di mascherina, ilbandar Burqa.

Dunque la donna è sempre agita tra due desideri maschili: la donna-fattrice riproduttiva il cui sesso è destinato alla specie e l’altra che obnubila il maschietto con la sua oltraggiosa carica erotica. Che poi possa essere la medesima donna è inaccettabile in molte culture primordiali comunitarie locali, ma anche nell’apparente libero Occidente, ed in tutte quelle realtà storico-culturali in cui la donna è rapace e vogliosa, quanto asessuata e priva del proprio sesso, il “Secondo sesso”, di Simone de Beauvoir. Un antico consolidato tabù, tutta l’antropologia che studia il corpo “infetto” della donna con il ciclo mestruale, corpo che eccita con la donna responsabile di “accecare” sensi ed intelletto maschile e che dunque il maschio deve immunizzare. Con la vulgata sugli stupri “eh ma vestiva provocante, ma lei ci stava, mi ha sorriso, mi ha dato un bacio è ovvio che ci stava”. Giustificazione a posteriori delle premesse ad una violenza, ovvero quando un individuo forza la volontà altrui decidendo per entrambi. Il secondo tema intercetta modalità complesse dell’integrazione sociale, nel passaggio spesso traumatico tra immigrati resisi ed accettati quali cittadini in un paese diverso da quello di nascita. Come ci dicono innumerevoli ricerche internazionali queste prime ondate migratorie sono caratterizzate dalla corposa spinta a scappare dai luoghi di nascita per guerre, povertà, discriminazioni, maturando forti aspettative verso il paese che li accoglie. Dunque i genitori pur portando con sé memoria delle proprie radici, le relativizzano in contesti più aperti in cui valga il principio primario di un’uguaglianza di condizioni di vita migliori e di diritti tra sessi diversi.

Qui al contrario, dovendo ancora accertare i fatti, ci si sarebbe avvalsi di una sorta di “rivendicazione”. Tutta da approfondire ma di non secondaria importanza relativa ad una sorta di rivendicazione di un’appartenenza oggi smarrita, di ri-appropriazione di un’identità mobile tra reminiscenze di radici africane solo trasmesse da genitori e famiglie e non memoria vissuta di un proprio passato identitario e culturale. Avendo dovuto affrontare la concreta realtà di crescere in un altro paese ed essere chiamati a confrontarsi con le contraddizioni tra relazioni amicizie ed esclusioni dal tessuto culturale locale italiano ed i racconti del paese di nascita africano in cui sono nati i genitori e che tramandano ai figli non pienamente integrati qui e mai vissuti lì. Tensione ambivalente che può assumere contorni esplosivi tra un rifiuto nel paese che non li accoglie del tutto e del paese di origine che non li ha mai allevati. Un vissuto che diviene un ostacolo nel nostro paese che nel complesso accoglie male ed integra peggiotra xenofobie esplicite retaggio di antiche dominazioni in Africa, di leggi disattese, norme farraginose, umori sub culturali fomentati da politici della paura molto razzisti con ondate di odio e rifiuto. Soprattutto di africani. Dunque si muovono diversi elementi ambigui. Per cui le affermazioni “noi più africani che italiani, ma siete voi a farci sentire così”, oppure “ci avete ghettizzato, non stupitevi se chi non ha niente poi dà sfogo al suo disagio” pongono l’annoso problema che un paese arretrato di destra come il nostro non affronta con serietà da anni con le seconde generazioni nate in Italia e mai veramente integrate. Ma c’è anche un altro messaggio: o è la rivendicazione di un’appartenenza storico-culturale al continente africano per assunzione di ruolo e status culturale, oppure ma dato il tono parrebbe proprio, che il sentirsi africani sarebbe più una stigmatizzazione italiana che non una rivendicazione di una coscienza culturale interiorizzata. Il tema che emerge per nulla risolto è di una difficile mai risolta ed accidentata integrazione sociale culturale valoriale dei giovani di seconda generazionesradicati perché estranei dai valori della patria di appartenenza per loro sconosciuta e non radicati nel paese che li ospita con sufficienza.

Miscela esplosiva che nei ghetti si trasforma in rivolta e rifiuto. Così da pensare soprattutto alle politiche di controllo e sorveglianza che nelle banlieues francesi, sovente veri e propri ghetti,riproducono da anni ondate di odio organizzato in risposta a politiche di integrazione vissute come processi di assimilazione. Il tema di complessa articolazione è la strategia del multiculturalismo con le sue luci ed ombre. Le cui strategie ed esiti sono da tempo sottoposte ad analisi ed interpretazioni sui suoi limiti, ponendone in risalto la fallacia o la complessità politico-securitaria che ne è seguìta. Toppo spesso queste politiche sono state accolte con entusiasmi eccessivi che hanno oscurato lati del prisma ambigui e contraddittori. Comunque sia, non si può con serietà dire quanto di tutto ciò che è accaduto non sia anche un’estrema forma di giustificazione che si ammanta di variabili culturali per mascherare all fin fine palpeggiamenti intimidatori come una sorta di rivendicazione di un razzismo al contrario. Ciò che resta quale discrimine è quello della libertà di sé, del proprio corpo, mente, vita che non può mai in alcun modo essere messa in discussione da atti che escludono il rispetto ed il riconoscimento dell’altro. Così in questo caso la violenza espressa da uno su altre non giustifica alcuna altra motivazione. Ciò non significa che non ci si debba interrogare senza filtri o cascami ideologici su cause motivi e ragioni, torti qui, per comprendere un fenomeno a quali istanze sociali e culturali rinvia. La giovane età con le sue pretese, eccitamenti, voglie soddisfatte o meno ed aspettative è una frontiera liminale dove si muovono impulsi diversi il cui freno passa per il rispetto altrui. In qualsiasi situazione la piena e convinta volontà di chiunque è il limite da non oltrepassare. Mai.