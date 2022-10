Le vendite di Xbox One raggiungono la metà di quelle di PS4: l’offerta di cloud gaming di Microsoft migliorerà la loro posizione?

Xbox o Playstation ? Questo è il dubbio amletico che da anni attanaglia le persone. Ogni qualvolta bisogna comprare una console non si sa mai quale scegliere. C’è chi consiglia una, chi l’altra e si finisce sempre a leggere recensioni su recensioni e a vedere video esplicativi

La console war esiste ormai da tempo ed è globale, in tutto il mondo all’uscita di un nuovo modello, tutti si fermano a contemplare quale delle due sia migliore. Logicamente chi può permettersele entrambe non ha di questi problemi.

Vediamo più da vicino i motivi di questa console war e perché sia così difficile sceglierne una. Quest’analisi ci potrebbe spiegare perchè Xbox non è riuscita a eguagliare le vendite di Ps4, limitandosi a raggiungere circa la metà delle vendite della console di casa Sony.

La console war

Possiamo tranquillamente affermare che alla base della console war ci sia un semplice discorso economico. Costando entrambe le console pressoché lo stesso, se ci fosse la possibilità di acquistarle, da parte di chiunque, entrambe già la maggior parte delle discussioni non esisterebbero.

Purtroppo non essendo così, l’utente medio deve scegliere bene dove investire il suo denaro, se in Sony o in Microsoft. La scelta è abbastanza complessa e riguarda molti aspetti che vanno da quelli tecnici a quelli, addirittura, estetici.

Recensioni casinò online per giocatori italiani

Videogiocare è un hobby ormai diffuso in tutto il mondo e che non ha limiti di età. In più non è una cosa che riguarda solo le console, ma anche i Pc, gli smartphone e i tablet. Dunque puoi immaginare quanto l’universo videoludico sia vasto.

Esistono titoli di ogni genere, pronti a venire incontro ai desideri di qualsiasi videogiocatore. L’importante è divertirsi e rilassarsi. Naturalmente anche i giochi per casinò fanno parte del mondo videoludico. Di conseguenza, se fossi interessato all’argomento, ti invitiamo a cliccare sul link dove potrai trovare recensioni casinò online per giocatori italiani.

Qui potrai leggere le recensioni dei maggiori e migliori casinò online e confrontarli tra loro. Così da poter scegliere il migliore in base alle tue preferenze.

Il primo punto della civil war: le caratteristiche

Non c’è dubbio che le console di Microsoft e Sony abbiano delle caratteristiche diverse, seppur siano uguali per una cosa: la generazione. Infatti le console escono quasi in contemporanea in quel determinato periodo storico in cui nasce una nuova generazione videoludica, chiamata “next gen”.

La next gen non è nient’altro che quel momento in cui le case di sviluppo lavorano a stretto contatto alle aziende leader del settore per sviluppare, e successivamente immettere sul mercato, una nuova tecnologia. Dunque le nuove console sono necessariamente migliori di quelle vecchie per il comparto tecnico e grafico.

Quindi sia l’Xbox che la Ps4 sono uguali dal punto di vista generazionale. Per quanto riguarda le caratteristiche invece? Qui si apre un discorso che si rischia di non terminare più dato che durante il rilascio di una console, seguono sue versione più aggiornate. Ad esempio all’uscita la Ps4 potrebbe avere un hard disk di 500gb e dopo qualche anno, potrebbe uscire una sua versione con un ssd di 500gb.

La console rimarrebbe la stessa, il suo modello successivo porterebbe solo qualche miglioria tecnica. Infatti possiamo vedere come di Ps4 ne sono uscite almeno altre due: una slim, cioè più sottile, e una pro, capace di reggere anche il 4K. Qui le differenze tra Ps4.

In linea generica si è sempre detto che la console di casa Microsoft sia, dal punto di vista, tecnico, più potente e meglio strutturata. Infatti Ps4 è stata molto criticata per il suo eccessivo surriscaldarsi che portava a relativi problemi.

Unsplash

Il cuore della console war: i giochi

Al centro della guerra tra Sony e Microsoft c’è il parco di titoli disponibili per le proprie console. Non tutti sanno che non tutti i videogiochi sono giocabili su entrambe le console e che le case stringono accordi commerciali di esclusiva con gli sviluppatori di videogiochi.

Qui nasce la vera battaglia perché è qui che Sony è riuscita a far crollare Xbox. Non che Microsoft non ci abbia messo del suo rilasciando esclusive poi rivelatesi dei flop.

Sembra che l’azienda di Bill Gates non si voglia arrendere e ha annunciato che migliorerà l’offerta gaming di “Game Pass” rendendolo maggiormente competitivo. Ora non possiamo sapere se questa mossa possa realmente aumentare le vendite di Xbox ma di certo sappiamo che non farebbe male a mamma Microsoft aumentare le esclusive e migliorare i propri giochi.

Ripartire dai successi

Secondo noi la mossa di Microsoft può essere quella giusta. Basti che si lavori con criterio.

Infatti come esclusiva ha riscosso molto successo Sea of Thieves salvo poi essere pian piano abbandonato a causa della ripetitività del gioco. Ergo servono investimenti pensati e studiati per i gamer, con giochi di qualità e che intrattengono il pubblico continuamente. La console di base è anche molto buona ora sta a Microsoft fare di tutto per farla rendere al meglio.