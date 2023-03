Le valute digitali della banca centrale porterebbero l’iperinflazione

Ci sono molte scuse spesso usate per spiegare l’inflazione. Tuttavia, il fatto è che non esiste “inflazione spinta dai costi” o “inflazione delle materie prime”. L’inflazione non è un aumento dei prezzi, è la distruzione del potere d’acquisto della moneta.

L’inflazione spinta dai costi è più unità di valuta che vanno a beni reali relativamente scarsi. Lo stesso si può dire di tutti gli altri, dalle materie prime alla domanda e al mio preferito, “l’interruzione della catena di approvvigionamento”. Più unità di valuta vanno agli stessi beni e servizi.

L’inflazione mostruosa che abbiamo sopportato in questi anni è arrivata prima attraverso l’inflazione degli asset e poi attraverso i prezzi al consumo. Ora, i governi e gli enti statistici stanno modificando il calcolo dell’IPC per mascherare la perdita di potere d’acquisto della valuta e le banche centrali hanno dovuto aumentare i tassi dopo il disastro creato nel 2020, quando il massiccio aumento dell’offerta di moneta è andato a finanziare la spesa pubblica gonfia e ha creato il caos in cui viviamo oggi.

Le banche centrali sanno che l’inflazione è un fenomeno monetario ed è per questo che stanno aumentando i tassi e restringendoli alla velocità consentita dai governi. Tuttavia, le banche centrali hanno perso una parte significativa di una già scarsa credibilità ignorando prima il rischio di inflazione e successivamente usando l’effetto base e la scusa transitoria, solo per reagire tardi e lentamente.

Ciò è accaduto in un mondo in cui l’eccesso di crescita dell’offerta di moneta ha una serie di ostacoli e limiti che impediscono un massiccio aumento dei prezzi al consumo attraverso la distruzione della valuta stampata artificialmente. Con il quantitative easing ci sono una serie di limiti che bloccano le pressioni inflazionistiche: poiché il meccanismo di trasmissione della politica monetaria è il canale bancario, è la nostra domanda di credito a mettere un freno alle pressioni inflazionistiche.

L’unica cosa che salva i cittadini da prezzi molto più alti è il fatto che il meccanismo di trasmissione della politica monetaria è indipendente e diversificato. Ora immagina per un secondo se quel meccanismo di trasmissione fosse diretto e avesse un solo canale, la banca centrale stessa.

Una valuta digitale della banca centrale verrebbe emessa direttamente sul tuo conto all’interno della banca centrale. In quanto tale, è sorveglianza mascherata da denaro. La banca centrale saprebbe esattamente per cosa usi la valuta, quanto risparmi, prendi in prestito e spendi e dove. Può rendere fungibile la moneta per evitare il ridicolo ma spesso ripetuto “problema” del “risparmio in eccesso”. Inoltre, con banche centrali sempre più politiche, possono persino penalizzare coloro che spendono in un modo che ritengono inappropriato a beneficio di coloro che fanno ciò che raccomandano. L’intero sistema di privacy e il meccanismo del limite monetario verrebbero eliminati. Ancora peggio, quando la banca centrale commette l’errore di stampare troppi soldi come ha fatto nel 2020, l’impatto sui prezzi al consumo sarebbe diretto. Con un aumento dell’offerta di moneta che ha superato il 20% in un anno,

Ora immagina se ci fosse un solo conto, una banca centrale e il governo. Indovina cosa sarebbe successo? Il completo finanziamento monetario di tutta la spesa pubblica ha portato la valuta all’iperinflazione in pochi anni e all’annientamento del settore privato. Una nazionalizzazione di fatto. Una versione digitale degli assegnatari francesi. Iperinflazione e pieno controllo del governo e repressione finanziaria.

Le valute digitali della banca centrale sono un’idea inutile e terribile. Non è possibile avviare un esperimento di tale calibro quando l’indipendenza delle banche centrali è stata messa in discussione per molti anni e vi sono ampie prove di azioni politiche che non riconoscono il rischio di un’inflazione elevata nei prezzi delle attività e dei beni di consumo. Le banche centrali non hanno mai impedito una bolla, elevati livelli di assunzione di rischio e debito in eccesso, né hanno riconosciuto pressioni inflazionistiche. Con un tale track record, nessuno dovrebbe difendere una misura che consentirebbe loro di assumere il pieno controllo dell’intero sistema finanziario e monetario.

La cosa più importante da ricordare è che le valute digitali della banca centrale non sono necessarie. I vantaggi della tecnologia, della digitalizzazione e della facilità delle transazioni sono già presenti. Non è necessario creare una valuta emessa direttamente su un conto presso la banca centrale. Non sono nemmeno necessari perché non è assolutamente necessario competere con uno yuan digitale. La Cina si sta avvicinando a una sana politica monetaria e la sua banca centrale sta acquistando più oro, non il contrario. Se vuoi competere con altre valute o criptovalute, c’è solo un modo: metti in chiaro che difenderai lo stato di riserva di valore della tua valuta. Non è necessario che l’euro o il dollaro USA competano con bitcoin o uno yuan digitale se la Fed e la BCE difendono veramente la loro riserva di valore e potere d’acquisto.

L’argomento della necessità di competere con valute utilizzate in meno dell’1% delle transazioni totali non ha senso, in particolare quando il sistema di trasmissione e la tecnologia sono già più forti per le valute di riserva mondiali.

Tuttavia, sembra che l’unico motivo per cui la Fed o la BCE vogliano una valuta digitale sia perché vogliono mantenere la loro quota di mercato senza difendere il potere d’acquisto e lo status di riserva di valore della loro valuta. Sembra che le banche centrali vogliano comportarsi come un monopolio che vende prodotti di cattiva qualità ma pretende di rimanere il principale fornitore eliminando la concorrenza. La Fed e la BCE non hanno bisogno di competere con le criptovalute se mostrano al mondo che difenderanno il potere d’acquisto del dollaro USA e dell’euro.

Il fatto che i leader del sistema monetario temano valute e asset che a malapena fanno la differenza in termini di utilizzo globale o quota di mercato dimostra che sanno che il loro prodotto, la moneta, non manterrà la fiducia dei cittadini per un lungo periodo di tempo a questo tasso di eccesso monetario.

Se la BCE e la Fed vogliono davvero una valuta digitale è perché sanno che perderanno la fiducia dei cittadini prima di quanto pensiamo e hanno bisogno di imporre la loro quota di mercato, non di conquistarla.

Se la Fed o la BCE implementassero una solida politica monetaria e seguissero veramente il loro mandato di stabilità dei prezzi, distruggerebbero qualsiasi valuta concorrente, digitale o meno, in un secondo. Se non vincono questa corsa, sarà perché il motivo ultimo è quello di abbandonare il mandato di stabilità dei prezzi e riserva di valore per continuare a gonfiare le dimensioni del governo a scapito dei salari reali e dei depositi del settore privato.

La Fed e la BCE vogliono un dollaro o un euro globale e digitale che sia accettato e richiesto da tutti? Semplice: segui esattamente il mandato e guadagna una quota globale nell’utilizzo della valuta perché le persone lo vogliono, non perché sono costrette a farlo.