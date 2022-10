Le tute spaziali di Valentina Sumini presentati al Maxxi di Roma

A che servono le cattedrali? Non a soddisfare le funzioni primarie dell’umanità. Ma dal passato abbiamo imparato che senza quelle testimonianze di esaltazione, la storia non sarebbe stata raccontata. Ed è questo il sentimento che si prova varcando le porte del museo nazionale delle arti Maxxi a Roma e visitando Technoscape, la grande mostra che indaga il rapporto tra architettura, ingegneria strutturale e innovazione ecologica, tecnologica e digitale, componenti sempre più cruciali del rapporto con il nostro ambiente originale. Ma alla fine, è giusto nel XXI secolo solidificare l’attenzione solo sul pianeta su cui viviamo?

In effetti esiste un’architettura spaziale a misura d’uomo che può essere un passo essenziale per guardare le stelle e pensere che presto la razza umana si avventurerà su altri pianeti, certamente ma restando con i piedi fortemente legati alla Terra, alle sue esigenze e a tutte le sue necessità.

«L’umanità è al culmine della civiltà interplanetaria» racconta l’architetto e ingegnere Valentina Sumini, che ha progettato una delle tute spaziali in esposizione e la loro collocazione a tetraedro illuminanti a cui sono stati sospesi i manichini con una tecnologia che genera una nuvola luminosa di sopensione.

Un effetto che fa comprendere con efficacia la dinamica i cui gli astronauti possono vivere in assenza di gravità.

Ma Valentina fa parte anche di uno straordinario gruppo di ricerca del Massachusetts Institute of Technology che studia con rigore da anni come vivere al di fuori della Terra.

«In questo decennio – continua la scienziata italiana – siamo impegnati a progettare le tecnologie, gli strumenti e le esperienze umane del nostro futuro spaziale di fantascienza per consentire un nuovo futuro al volo umano superando le difficoltà poste dall’ambiente estremo dello spazio, da gravità ridotta, all’assenza di pressione atmosferica e radiazioni».

È per questo che lo MIT Space Exploration Initiative ha tenuto a presentare al museo italiano una suite di tute spaziali studiate per la vita quotidiana in microgravità e planetaria.

La progettazione e la fabbricazione di tute spaziali ci offre un’architettura e un’ingegneria avvincenti che sono una sfida, poiché questi oggetti funzionano come piccole unità abitative sia nelle capsule spaziali che nelle missioni esterne. Quindi la tuta è un concetto di architettura unico al massimo, una microambiente che va studiato e testato con cura prima di renderlo operante sugli astronauti.

La presenza di Valentina Sumini è stata dunque molto significativa: una progettista che ha accumulato una grande esperienza sia sul piano della didattica in MIT e al Politecnico di Milano, che nei laboratori internazionali.