La Chiesa ortodossa russa benedice piuttosto che sparare. In tal modo, è emersa come un’arma potente a sé stante nell’arsenale del Presidente Vladimir Putin.

Putin ha in parte giustificato la sua invasione dell’Ucraina affermando che il governo del presidente Volodymyr Zelenskyy si stava preparando alla ‘distruzione‘ della Chiesa ortodossa ucraina. Putin si riferiva a quella parte della Chiesa rimasta fedele al Patriarca di Mosca dopo che la Chiesa ucraina, nel 2018, si era dichiarata indipendente. Inconsapevolmente, Putin potrebbe aver riconosciuto che nella Chiesa potrebbe non andare tutto bene, almeno dal suo punto di vista.

Scegliendo con cura le sue parole, il metropolita Onufry, capo dell’ala filo-mosca della Chiesa ortodossa ucraina, ha chiesto la fine dei combattimenti. «Dimentica le liti e le incomprensioni reciproche e… unisciti all’amore per Dio e la nostra Patria», ha detto il signor Onufry.

L’appello del metropolita è in netto contrasto con le osservazioni massimaliste del patriarca della Chiesa di Mosca, l’arcivescovo Kirill, un convinto sostenitore di Putin. «Quando dico ‘russo’, uso l’antica espressione di ‘A Tale of Bygone Years – Where from has the Russian land’,la terra che ora include Russia, Ucraina e Bielorussia e altre tribù e popoli», ha detto il patriarca .

Nella sua guerra, l’idea di Putin di linee di frattura religiose equivale a disegnare un paesaggio in cui gran parte del terreno è coperto e nascosto.

Putin avrebbe meno problemi con la repressione dell’ala pro-Kiev della Chiesa ortodossa ucraina nelle aree dell’Ucraina controllate dalla Russia, inclusa la Crimea e le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk.

Più problematici sono le molestie e le intimidazioni della comunità evangelica in rapida crescita. Se ciò si sapesse nelle potenti comunità di evangelici negli Stati Uniti, potrebbe minare l’empatia per Putin come difensore conservatore della famiglia e dei valori tradizionali.

«Mosca vede la religione come un fronte chiave nella battaglia per controllare sia la Crimea che il Donbas e per proiettare influenza nel resto dell’Ucraina», ha affermato John E. Herbst, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina.

Allo stesso modo, nella discussione sull’Ucraina non hanno visibilità le preoccupazioni demografiche tra i nazionalisti russi e la chiesa ortodossa. I demografi prevedono che con i tassi di natalità in calo tra i russi etnici e in aumento tra i musulmani, l’Islam è sulla buona strada per rappresentare un terzo della popolazione russa entro il 2050. «Non rimarranno russi nel 2050», ha avvertito Dimitri Smirnov, presidente della Commissione patriarcale della chiesa sulla protezione della famiglia, della maternità e dell’infanzia. Alla domanda di radio ‘Govorit Moskva‘ su cosa potrebbe fare la Chiesa per invertire la tendenza, il signor Smirnov ha risposto: «È troppo tardi». Potrebbe essere stata un’esagerazione da parte dell’élite della Chiesa che gode di molti dei vantaggi di essere nella cerchia di Putin, incluso nutrirsi con centinaia di milioni di dollari in fondi statali che sono stati deliberati per il restauro e il mantenimento della Chiesa.

Tuttavia, l’opposizione della Chiesa è cresciuta tra i suoi ranghi, molti dei quali non godono dei vantaggi della leadership. I sacerdoti di rango inferiore hanno criticato i sermoni prescritti che mettono in guardia contro i pericoli della democrazia, glorificano Putin per aver ripristinato l’orgoglio russo, proiettano l’intervento russo in Siria come una missione per salvare i cristiani e sostengono l’occupazione russa delle terre ucraine e georgiane.

La scorsa settimana, 150 religiosi ortodossi russi hanno chiesto la fine della guerra in una lettera aperta. «La chiesa è strettamente legata all’attuale governo. C’è una crescente ostilità nei confronti della sua classe dirigente a causa del suo consumo ostentato, del lusso, del potere e della repressione. La gente sente che la Chiesa è diventata ossessionata dai beni terreni. Questo è rischioso perché prima o poi il potere passerà di mano», ha detto un politologo russo in uno scambio di e-mail.

Per quanto rischioso possa essere, molti nei Balcani temono che la chiesa possa contribuire a fare della Bosnia Erzegovina uno dei prossimi obiettivi di Putin, se dovesse sottomettere e mantenere il controllo dell’Ucraina. «La Russia vede i Balcani come il ventre molle della NATO, dove possono fomentare il caos e creare confusione», ha affermato il giornalista e studioso bosniaco Harun Karcic.

Notando che il sostegno della Chiesa era un prerequisito per il successo elettorale in Paesi come Serbia, Grecia, Montenegro e Macedonia, Karcic ha affermato che «qualunque cosa accada in Ucraina non si fermerà in Ucraina. La Bosnia sarà probabilmente uno dei prossimi Paesi di interesse».

Il giornalista-studioso ha descritto Milorad Dodik, il membro serbo della prsidenza bosniaca tripartita, come «un importante attore russo che è un grande sostenitore della Chiesa ortodossa russa. Qui abbiamo un rappresentante russo a pieno titolo che è un fan pubblico della Chiesa ortodossa russa che controlla di fatto metà della Bosnia» .

L’anno scorso, Dodik ha messo la Bosnia ai ferri corti, tirando fuori la Republika Srpska, l’elemento costitutivo serbo del Paese, dalle istituzioni governative chiave, tra cui l’esercito, la magistratura e l’amministrazione fiscale. La mossa minaccia di destabilizzare la Bosnia, a quasi tre decenni dalla sua fondazione sulle ceneri di un’aspra guerra etnica e settaria.

Il signor Dodik è in buona compagnia. La stessa Serbia è emersa come una potenziale chiave inglese nei Balcani rompendo con l’Europa e rifiutandosi di chiudere il suo spazio aereo ai voli russi. Inoltre, Air Serbia ha raddoppiato a 15 da sette il numero di voli settimanali che opera da Belgrado verso la Russia.