Le ‘spade di Damocle’ su Trump 2024

Non si può dire che l’ufficializzazione della candidatura di Donald Trump alla corsa presidenziale del 2024 giunga inaspettata. Dopo la sconfitta nelle elezioni del 2020, l’ex Presidente ha manifestato in più occasioni la sua intenzione di tornare alla Casa Bianca, sostenuto in questo dal consenso di una fetta importante dell’elettorato repubblicano. Negli ultimi due anni, ‘The Donald’ si è mosso attivamente all’interno del partito per sparigliare le carte (anche ventilando la possibilità di dare vita a una propria formazione politica, in diretta competizione con il GOP) e per cercare di rafforzare la sua posizione. Le ultime elezioni di midterm, in particolare, lo hanno visto molto attivo nel sostenere candidati a livello locale e nazionale. Nel corso delle primarie, questi ultimi hanno fatto registrare, in genere, importanti successi; anche se in molti casi l’esito era in qualche modo scontato. Oltre il 90% di essi ha, infatti, vinto le proprie sfide. L’8 novembre, i risultati sono stati più deludenti e i candidati ‘trumpiani’ sono andati incontro a sconfitte significative, come quella di Doug Mastriano nella corsa governatoriale in Pennsylvania. Tuttavia, la cosa non sembra avere scoraggiato l’ex tycoon.

Ovviamente, la ‘discesa in campo’ dell’ex Presidente ha già scatenato le prime reazioni. Ancora prima dell’ufficializzazione della sua candidatura, tensioni hanno accompagnato, per esempio, le vittorie elettorali del governatore della Florida, Ron DeSantis (sinora uno dei nomi più accreditati per la nomination repubblicana), e di quello della Virginia, Glenn Youngkin, altro possibile candidato alla presidenza. Soprattutto DeSantis è stato etichettato da Trump come un ‘qualsiasi’ politico repubblicano proiettato al successo grazie al suo sostegno. Il governatore della Florida ha dismesso queste dichiarazioni (accompagnate, nei giorni successivi, da una serie di attacchi sui canali social dell’ex presidente) come semplice ‘rumore’; tuttavia, non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura, come gli viene chiesto da più parti di fare. Su questo sfondo, il largo margine di vantaggio con cui DeSantis è stato rieletto e la prova generalmente cattiva dei candidati sostenuti da Trump hanno, comunque, messo in moto un processo di riallineamento all’interno del GOP, processo che ha spinto diverse figure tradizionalmente vicine a ‘The Donald’, dentro il partito e fra i suoi supporter, a prenderne le distanze.

I problemi maggiori per Trump potrebbero, tuttavia, giungere dal fronte giudiziario. Negli anni, intorno all’ex Presidente si sono accumulanti, infatti, diversi filoni di inchiesta. Attualmente, le vicende giudiziarie in cui Trump è coinvolto – direttamente o indirettamente – sono soprattutto quattro. La prima riguarda la rimozione di documenti governativi dalla Casa Bianca e il loro trasferimento nella tenuta di Mar-a-Lago dopo la fine del mandato presidenziale. La seconda riguarda le attività della Trump organization, la società di famiglia dell’ex Presidente accusata di irregolarità fiscali, e i possibili profili di responsabilità a queste legati a livello civile e penale. La terza riguarda le eventuali responsabilità di Trump nei Capitol Riots di Washington, nel gennaio 2021, culminati nell’attacco dei manifestanti alla sede del Congresso, oggetto di indagine da parte sia del dipartimento della Giustizia, sia di una commissione d’inchiesta del Congresso. La quarta riguarda, infine, il presunto tentativo dell’ex Presidente di fare pressioni sulle autorità della Georgia perché rivedessero a suo favore i risultati del voto del 2020 in quello Stato, dove Trump ha perso il confronto con Joe Biden per meno di 12.000 voti.

In nessun caso sono state (ancora) mosse accuse formali. Le inchieste profilano, comunque, responsabilità gravi e sono altrettante spade di Damocle che possono pesare sulla strada della rielezione. Lo stesso Trump, nell’annunciare la sua candidatura, vi ha fatto riferimento definendosi vittima ‘dell’uso del sistema giudiziario come arma’. Non che, in termini legali, le inchieste (o, al limite, anche una condanna) possano impedire a ‘The Donald’ di correre per la presidenza. La cosa sembra destinata a impattare poco anche sullo zoccolo duro dei suoi elettori, per i quali i problemi legali dell’ex Presidente possono facilmente apparire un prodotto dell’ostilità dell’establishment nei suoi confronti. La questione potrebbe, però, essere rilevante per i suoi potenziali finanziatori e per l’establishment repubblicano, che in occasione dei Capitol Riots è stato molto critico nei confronti dell’ex Presidente. Al momento, la situazione è, comunque, di sostanziale stallo perché, se da una parte le indagini rischiano di penalizzare la corsa del candidato alla presidenza, dall’altra l’ufficializzazione della sua candidatura fa assumere alle inchieste una coloritura politica che potrebbe risultare, alla fine, controproducente.