Poiché il pubblico internazionale ha acquisito sempre più familiarità con le forze armate ucraine durante gli ultimi tre mesi e mezzo di guerra con la Russia, uno degli aspetti che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato il gran numero di soldatesse all’interno dei ranghi dell’Ucraina.

Decine di migliaia di donne ucraine stanno attualmente prestando servizio nell’esercito ucraino, rappresentando una parte significativa delle ampliate forze armate del Paese in tempo di guerra. Il grande contingente di donne soldato dell’Ucraina è molto rispettato e completamente integrato, svolge compiti di combattimento e serve come comandanti.

Altri milioni di donne ucraine si sono offerte volontarie per fornire sostegno all’esercito e alla popolazione civile mentre il paese si è unito per opporsi all’invasione russa. I filmati di donne che cucinano, cuciono e consegnano aiuti ai soldati in prima linea sono diventati un luogo comune, mentre i video sono diventati virali di singole nonnine che rimproverano i soldati russi sfortunati.

Sebbene le donne rimangano relativamente sottorappresentate nella politica ucraina rispetto ad alcuni paesi europei vicini, le parlamentari ucraine e le funzionarie governative sono state molto attive dallo scoppio delle ostilità il 24 febbraio, viaggiando nelle capitali occidentali e impegnandosi con i media internazionali per trasmettere il messaggio del loro paese .

Con i maschi ucraini di età compresa tra i 18 ei 60 anni impossibilitati a lasciare il paese a causa dell’introduzione della legge marziale, le donne ucraine hanno anche assunto un ruolo guida nel coordinare gli aiuti e il sostegno alla massiccia ondata di profughi in fuga dalla guerra.

Il ruolo di primo piano svolto dalle donne ucraine nell’attuale sforzo bellico riflette tradizioni di lunga data di femminismo e nozioni di uguaglianza di genere che hanno profonde radici nella società ucraina.

Nelle comunità tradizionali ucraine, le donne hanno spesso dovuto affrontare restrizioni in termini di diritto allo studio, al divorzio o alla protezione contro la violenza domestica. Tuttavia, la situazione iniziò a cambiare nel diciannovesimo secolo, quando emersero le prime vestigia di un movimento femminista ucraino insieme al più ampio risveglio nazionale del paese.

A quel tempo, gli ucraini si trovarono a vivere in due imperi stranieri: l’impero russo e l’impero asburgico. Per molte delle donne che guidavano la spinta verso una maggiore uguaglianza sociale, i diritti delle donne erano indivisibili dai diritti nazionali. Cercavano di essere libere come donne e come ucraine.

I primi decenni del risveglio femminista dell’Ucraina sono difficili da rintracciare a causa delle restrizioni imposte dalle autorità zaristiche che vietano l’uso della lingua ucraina sulla stampa e vietano la messa in scena di opere teatrali o conferenze in ucraino. In effetti, la prima storia completa del movimento delle donne in Ucraina non è apparsa fino al 1988 con la pubblicazione negli Stati Uniti di ‘Le femministe nonostante se stesse’ di Martha Bohachevsky-Chomiak.

L’attivismo per i diritti delle donne nella seconda metà del diciannovesimo secolo si è spesso concentrato sulla questione pratica di affrontare la povertà tra le giovani donne ucraine che si sono ritrovate orfane o vedove. Sono state istituite scuole che offrono formazione professionale con il sostegno della Chiesa greco-cattolica ucraina.

La pioniera femminista ucraina Natalia Kobrynska era la figlia di un prete dell’Ucraina occidentale. Doveva svolgere un ruolo chiave in uno degli eventi fondamentali per l’emergere del movimento per i diritti delle donne in Ucraina. Nel 1887, Kobrynska fu co-editore di ‘The First Wreath’ insieme alla scrittrice di Kiev Olena Pchilka. Questo almanacco femminile ha riunito una serie di articoli su questioni femministe insieme a opere letterarie di importanti scrittrici ucraine come Lesia Ukrainka.

Con un cast di sole donne di collaboratori e un paio di editori donne, questo è stato un evento rivoluzionario non solo per l’Ucraina ma per il più ampio movimento femminista europeo. È stato doppiamente degno di nota in quanto i protagonisti di “The First Wreath” hanno unito le due comunità ucraine che vivevano sotto il dominio asburgico e zarista. Questa raccolta di scritti rimane un’importante pietra miliare nella letteratura ucraina e testimonia i progressi compiuti dal movimento per i diritti delle donne ucraine durante il diciannovesimo secolo.

Più o meno nello stesso periodo della pubblicazione de ‘La prima corona’, l’Ucraina ha anche assistito alla creazione dei primi sindacati femminili del Paese. Decenni dopo, nel 1917, Milena Rudnytska creò l’Unione delle donne ucraine. Dopo il fallimento della candidatura ucraina alla statualità di breve durata nel 1921, il primo Congresso delle donne ucraine si tenne a Ivano-Frankivsk nel 1934, che all’epoca faceva parte della Polonia.

Sebbene queste organizzazioni fossero principalmente interessate ai diritti delle donne, hanno anche svolto un ruolo significativo nella più ampia lotta per uno Stato ucraino indipendente, contribuendo a preservare la cultura e la lingua tradizionali ucraine mentre combattevano per l’uguaglianza.

Questa lotta è forse descritta in modo più potente nel libro di Oksana Kis, ‘Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag’, pubblicato dall’Harvard Ukraine Research Institute. Questo racconto emotivamente complesso esplora il modo in cui le donne ucraine si sono sostenute a vicenda contro gli orrori del sistema dei campi sovietico e mette in evidenza la loro lotta per difendersi come donne e come ucraine.

L’odierna generazione di donne ucraine si trova ora di fronte a nuovi orrori mentre l’esercito invasore di Vladimir Putin distrugge intere città mentre commette atrocità contro la popolazione civile. Dall’inizio dell’invasione a febbraio, le donne hanno sofferto terribilmente per i crimini di guerra russi, compresi i casi diffusi di violenza sessuale. In mezzo alla carneficina, il coraggio e la determinazione dimostrati da innumerevoli donne ucraine ha ispirato il mondo. La loro forza fa parte di una ricca tradizione femminista che continua a svolgere un ruolo vitale nel viaggio di costruzione della nazione dell’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.