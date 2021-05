Dal punto di vista di una pandemia globale, la sfida più grande che deve affrontare un vaccino è l’accessibilità. Perché un vaccino contro una pandemia sia efficace, dobbiamo farlo arrivare ovunque. Anche se è solo egoisticamente, non possiamo permetterci luoghi in cui il virus si aggira liberamente, si evolve e ci attacca di nuovo. Ciò implica il superamento di quattro limiti: produrre quantità sufficienti che possono essere facilmente immagazzinate, che la fornitura non venga interrotta e che il costo sia accettabile per qualsiasi Paese del mondo.

Dal punto di vista della progettazione tecnica dei vaccini, abbiamo alcune domande:

Quanto deve mutare un virus affinché il vaccino smetta di essere efficace?

Abbiamo informazioni contrastanti sulla capacità neutralizzante delle varianti sudafricane, brasiliane e indiane di anticorpi generati in pazienti vaccinati o guariti. Sono necessari più studi e coorti più ampie per trarre conclusioni più realistiche e meno ambigue.

Come sarà l’aggiornamento del vaccino? Quanto impegno ci vuole per riprogettare un vaccino?

Per i vaccini a RNA e i vettori virali è relativamente semplice, perché devono solo sintetizzare un nuovo pezzo di DNA (adenovirus) o RNA (Pfizer e Moderna) modificato come appropriato e quindi inserirlo nel nuovo vaccino. Inoltre, sarà necessario eseguire test sugli animali e sull’uomo per dimostrare che la nuova versione può suscitare risposte immunitarie e che è ancora sicura. Un’altra alternativa più sofisticata sarebbe lo sviluppo di vaccini con una combinazione di spike RNA che coprono le diverse sequenze che si presentano e sono di interesse per le loro proprietà di fuga immunitaria.

È possibile generare vaccini ad ampio spettro che coprano tutti i coronavirus?



I coronavirus hanno minacciato l’umanità negli ultimi 30 anni in modo brutale. Ricordiamo i primi cugini di questa SARS-CoV-2, SARS e MERS, che fortunatamente è rimasta in epidemia ma aveva letalità molto più elevate del covid-19. Studi di paleopatologia ed epidemiologia suggeriscono che la cosiddetta influenza russa della fine del XIX secolo sia stata forse la prima pandemia di coronavirus nella storia. Oggi c’è un grande consenso sul fatto che le minacce future non saranno più solo nuove varianti e zoonosi del virus influenzale ma che dovremo pensare anche ai nuovi coronavirus.

Possiamo abbreviare l’intervallo tra le dosi o ottenere un vaccino monodose?

Questo aspetto è importante, poiché sappiamo che gli anticorpi che si generano contro il virus lo costringono a mutare per sfuggire alla pressione del sistema immunitario. Dopo la prima dose abbiamo gli anticorpi della risposta primaria, meno efficaci e meno abbondanti di quelli generati dopo la seconda dose, quelli della risposta secondaria. Più lunga è la durata della risposta primaria (tempo tra le vaccinazioni), più è probabile che il virus generi varianti di fuga. Pertanto, i vaccini adenovirus sono stati progettati per generare immunità primaria e secondaria con una singola dose. Ma avevano un sottogruppo in cui hanno somministrato due dosi e hanno scoperto di avere risposte immunitarie molto migliori. Ciò li ha portati a consultarsi con le autorità di regolamentazione e hanno convenuto di passare a una strategia a due dosi. Infatti, il vaccino vettore adenovirale di Johnson & Johnson (Janssen) è una dose singola ma con efficacia complessiva inferiore rispetto agli altri e sta studiando l’incorporazione di una seconda dose.

Possiamo combinare diversi vaccini?

Dobbiamo ridurre l’immunogenicità dei vaccini. E a questo proposito, combinare diversi vaccini è un altro possibile approccio che potrebbe migliorare la flessibilità e le prestazioni complessive del vaccino. Il problema più grande con la combinazione è che sono stati progettati e prodotti da aziende diverse ed a volte è impossibile combinare interessi e procedure per poter eseguire i test. Nelle formulazioni attuali, i 3 vaccini adenovirus comportano diverse combinazioni di varianti di adenovirus: il vaccino Sputnik V utilizza Ad26 per la prima dose e poi Ad5 per la seconda dose. Il vaccino AstraZeneca utilizza ChAdeno e poi di nuovo lo stesso ChAdeno. Il vaccino Johnson & Johnson utilizza Ad26 (in seguito utilizzerà Ad26 nella versione a 2 dosi). La maggiore efficacia riportata per il vaccino russo Sputnik V, che utilizza due diversi adenovirus umani, suggerisce la possibilità che l’immunità contro il vettore comprometta l’efficacia di una seconda dose di adenovirus identico. Per superare eventuali problemi legati all’immunità da vettori, l’utilizzo di un mRNA o di un vaccino proteico per aumentare la prima dose di vettori di adenovirus Johnson & Johnson o AstraZeneca può essere più efficace rispetto alla somministrazione di una seconda dose dello stesso adenovirus. In diversi Paesi, infatti, a causa di problemi tromboembolici, verrà effettuata una prima dose di adenovirus e una seconda dose di mRNA, anche in assenza di sperimentazioni cliniche a supporto.

Nel caso di dover reimmunizzare ogni anno o con una certa frequenza, come risponderanno le persone già vaccinate?

Da un lato, abbiamo già discusso il problema del vettore: non potremo riutilizzarlo per non perdere efficacia. Ma c’è un altro problema, non meno importante e più difficile da risolvere, ed è quanto la particolarità del virus cambia da una variante all’altra. Le proteine ​​contengono quasi 1.300 aminoacidi, di cui solo uno o pochissimi variano da variante a variante. Con le prime immunizzazioni vengono generati anticorpi contro l’intera proteina. Se vacciniamo con una proteina quasi identica, la produzione di anticorpi di memoria esistenti sarà rinforzata e questo può statisticamente rendere difficile l’immunogenicità dei nuovi amminoacidi delle varianti e quindi non sarà possibile generare una potente immunità contro il nuove varianti.

È possibile limitare l’uso di vaccini meno efficaci ai giovani, più asintomatici e con meno onere e più facili da neutralizzare?

Non sembra un’idea folle, dal momento che soffrono meno virulenza della malattia.

L’esempio del morbillo

Infine, dobbiamo educare la popolazione ad accettare di indossare quello che le è stato assegnato. Stiamo vivendo un eccesso di informazioni in tempo reale, che in determinate occasioni può essere una cattiva informazione. Mi riferisco al caso di AstraZeneca, dove chiaramente i benefici superano i rischi. C’è paura e sfiducia nella popolazione e questo sentimento porta al rifiuto di alcuni vaccini, che non va bene per controllare la malattia. Nel 1963 iniziò la vaccinazione contro il morbillo, forse la malattia più contagiosa al mondo (R0≃15). Poiché il morbillo non ha serbatoi al di fuori degli umani, una buona campagna globale sembrava rendere la sua eradicazione mondiale un obiettivo fattibile. La campagna ha ridotto l’incidenza del morbillo ma non l’ha eliminata. Le disuguaglianze nella sua amministrazione hanno portato il morbillo a diventare in modo sproporzionato una malattia dei bambini neri e ispanici. Questo problema è stato risolto, ma il movimento anti-vaccino ha permesso a molti bambini di non essere nuovamente vaccinati e quindi si stanno osservando focolai negli Stati Uniti. Questa storia del vaccino contro il morbillo ci ricorda che abbiamo l’obbligo di fornire a tutti un accesso equo e informazioni chiare. Quel dubbio e la sfiducia possono minare l’efficacia di vaccini sicuri ed efficaci e di preziose iniziative di salute pubblica.

La pianificazione per l’implementazione della vaccinazione contro la SARS-CoV-2 richiede non solo l’elaborazione di dettagli di distribuzione, priorità e catene del freddo, ma anche strategie per raggiungere le persone che sono diffidenti, indecise, dubbiose o francamente contrarie.

Traduzione dell’articolo ‘Los retos pendientes de las vacunas contra la covid-19’ da ‘The Conversation’