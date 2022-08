Una serie di audaci recenti attacchi ucraini nella Crimea occupata e oltre il confine russo a Belgorod hanno segnato una nuova fase della guerra, con l’Ucraina che prende sempre più l’iniziativa e stabilisce l’agenda militare. Il panico si sta lentamente diffondendo tra i russi comuni, con un numero significativo di persone in fuga dalla Crimea e da Belgorod.

Questo cambiamento nella dinamica del conflitto di sei mesi si è chiaramente registrato al Cremlino. La guerra è ancora tutt’altro che finita, ma con l’Ucraina che cresce visibilmente in audacia e le operazioni offensive russe che si stanno rapidamente esaurendo, Putin sta mostrando segni di cercare un ritorno al tavolo dei negoziati.

Sebbene una vittoria militare decisiva al momento sembri essere al di là delle capacità della Russia, non è chiaro se la guerra entrerà in una situazione di stallo prolungata o se l’Ucraina potrà costringere la Russia a ritirarsi. A differenza della Russia, l’Ucraina ha grandi riserve di soldati e non sembra avere problemi di reclutamento imminente. Tuttavia, l’esercito ucraino rimane fortemente dipendente dai partner occidentali per le armi necessarie ad organizzare una seria controffensiva.

Alcuni a Berlino, Parigi e Washington si erano preoccupati in precedenza che fornire all’Ucraina armi più potenti avrebbe provocato Putin in una nuova escalation. Invece, le ultime settimane hanno visto la Russia revocare parzialmente il blocco ai porti ucraini del Mar Nero, esprimendo la disponibilità a consentire agli ispettori internazionali di visitare la centrale nucleare di Zaporizhia nell’Ucraina meridionale, che è attualmente sotto il controllo russo. Nel frattempo, emissari del Cremlino di alto profilo come l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder hanno annunciato la disponibilità di Putin a negoziare.

È possibile che Putin si renda conto di essere in pericolo di perdere e stia cercando di recuperare la sua posizione tramite la diplomazia. Finora, i funzionari ucraini hanno minimizzato la prospettiva di eventuali colloqui di pace ad alto livello. Tuttavia, poiché la guerra si trascina senza fine, è probabile che l’Ucraina nei prossimi mesi dovrà affrontare crescenti pressioni internazionali per impegnarsi in nuove iniziative diplomatiche. È quindi fondamentale chiarire in anticipo le condizioni chiave dell’Ucraina.

Il timore fondamentale è che Putin tenti di assicurarsi un cessate il fuoco tempestivo e di consolidare le sue conquiste, come ha fatto con i due accordi di Minsk del 2014 e del 2015. Ciò non farebbe che preparare il terreno per una nuova guerra nei prossimi anni una volta che la Russia si sarà medicata le ferite e rimessa in sesto militarmente.

Come ha giustamente insistito il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, la prima e più ovvia condizione per futuri colloqui di pace è il recupero di tutto il territorio ucraino occupato. Ciò significa la Crimea e le cosiddette repubbliche popolari dell’Ucraina orientale, nonché le regioni occupate negli ultimi sei mesi. Ristabilire l’integrità territoriale dell’Ucraina è l’unico modo per garantire una pace sostenibile.

In secondo luogo, l’Ucraina deve ricevere garanzie di sicurezza credibili. Kiev non può più accettare ‘garanzie di sicurezza’ come nel memorandum di Budapest del dicembre 1994 viziato.

Il disprezzo di Putin per tutti gli accordi internazionali dimostra che l’unica garanzia di sicurezza credibile è l’adesione alla NATO più un forte esercito ucraino. Considerando l’eccezionale prestazione dell’Ucraina nella guerra in corso, la NATO dovrebbe essere orgogliosa di offrire al Paese una corsia preferenziale per l’adesione, come hanno appena ricevuto Finlandia e Svezia. Se l’alleanza non fosse in grado di raggiungere un consenso sull’Ucraina, sarebbero necessarie garanzie di sicurezza altrettanto ferree da parte delle singole potenze che, tuttavia, potrebbero rivelarsi non sufficienti per dissipare le giustificate preoccupazioni di Kiev.

Terzo, la Russia deve pagare le riparazioni di guerra per la devastazione che ha causato in Ucraina. La Kyiv School of Economics ha assemblato un database e valutato i danni fisici diretti durante i primi mesi dell’invasione a 110 miliardi di dollari, mentre il PIL dell’Ucraina dovrebbe diminuire di almeno il 35% o 70 miliardi di dollari nel 2022. Il costo finale in soli termini di danno materiale saranno molto più elevati.

I governi occidentali dovrebbero facilitare il finanziamento della ricostruzione postbellica dell’Ucraina confiscando 316 miliardi di dollari di riserve valutarie appartenenti alla Banca centrale russa e congelate sin dai primi giorni dell’invasione. Dovrebbero essere identificate altre fonti di finanziamento russo e dovrebbero essere messi in atto meccanismi legali per dirigere questo denaro in Ucraina. Garantire le riparazioni russe dovrebbe essere una delle richieste chiave dell’Ucraina ai partner occidentali del Paese.