Le sanzioni contro la Russia funzioneranno, ma lentamente

In risposta all’invasione russa dell’Ucraina, il G7 e circa altri 50 paesi hanno imposto sanzioni economiche alla Russia. Si suddividono in due grandi categorie: reali e finanziarie. Le vere sanzioni includono restrizioni al commercio con la Russia e la revoca del suo status di nazione più favorita. Quelli finanziari comportano il congelamento dei beni russi detenuti all’estero e misure che impediscono il regolamento di fondi transfrontalieri.

Sebbene non faccia parte delle sanzioni di per sé, il ritiro delle società occidentali dalla Russia innescato dalle sanzioni ha avuto un impatto reale. Anche in Russia si sono verificati notevoli deflussi di capitale umano qualificato, in parte a causa delle fosche prospettive economiche sotto sanzioni.

Poiché il benessere economico dipende da variabili reali come il consumo e l’occupazione, le sanzioni reali hanno un effetto tangibile sulla Russia. Ma poiché qualsiasi commercio, nazionale o internazionale, avvantaggia sia il venditore che l’acquirente, le restrizioni commerciali sono un’arma a doppio taglio che danneggia anche il benessere dei sanzionatori. Questo tende a moderare e rallentare le azioni di quest’ultimo. Il rifiuto di alcuni paesi di commerciare con la Russia crea anche opportunità per altri di commerciare a condizioni favorevoli. Tale comportamento opportunistico ha offerto alla Russia un respiro.

Per quanto riguarda le sanzioni finanziarie, il congelamento dei beni colpisce la ricchezza degli alti funzionari e degli oligarchi russi, nonché le riserve estere della banca centrale russa. Poiché ciò comporta un costo minimo per i sanzionatori e danneggia chiaramente i sanzionatori, è facile da introdurre. Eppure il suo impatto sull’economia interna della Russia è minimo.

Le sanzioni sul regolamento dei fondi della Russia escludono le banche russe dalla rete della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT) e vietano loro di accedere al regolamento in valute forti. Sarebbero efficaci se ostacolassero le attività economiche reali, in particolare il commercio. Tuttavia, ci sono molte scappatoie.

L’esclusione da SWIFT è stata inizialmente pubblicizzata come un’ ” arma nucleare finanziaria “: questa era una valutazione grossolanamente esagerata. SWIFT è solo un’applicazione di messaggistica comunemente utilizzata nei trasferimenti internazionali di fondi. Sebbene l’esclusione da esso causi certamente inconvenienti, esistono altri mezzi di comunicazione per l’invio di istruzioni di trasferimento di fondi transfrontaliero.

Le sanzioni che vietano l’accesso ai regolamenti nei principali centri finanziari possono essere aggirate. Ad esempio, se i partner commerciali della Russia accettano pagamenti in renminbi, cosa che faranno sicuramente gli esportatori e gli importatori cinesi, la Russia può continuare a commerciare.

L’obiettivo delle sanzioni era danneggiare l’economia russa abbastanza da rendere difficile il proseguimento delle operazioni militari. È stato fatto un chiaro danno economico: il PIL della Russia nel 2022 dovrebbe ridursi del 3,4% . Ma l’entità del danno si è rivelata molto inferiore a quanto inizialmente sperato. L’indice di gradimento del presidente Vladimir Putin continua ad essere molto alto , a dimostrazione del fatto che le sanzioni non hanno avuto un impatto abbastanza forte sul pubblico da scuoterne il sostegno.

Ciò non significa che le sanzioni siano fallite. Al contrario, è probabile che giocheranno un ruolo più critico in futuro.

Partendo dal principio che ‘cambiare lo status quo con la forza’ non è accettabile, l’unica conclusione soddisfacente del conflitto è che l’Ucraina riconquisti tutti i territori conquistati dalla Russia. Se la guerra finisce in questo modo, è una perdita completa per la Russia.

Sebbene ciò sia auspicabile dal punto di vista della giustizia globale, è improbabile che Putin ei suoi sostenitori intransigenti lo permettano, soprattutto ora che la Russia ha ufficialmente annesso i territori ucraini che occupa. C’è un serio rischio che, di fronte a una sconfitta completa, la Russia possa oltrepassare una linea rossa in termini di uso di armi e tattiche militari, il che potrebbe far degenerare il conflitto in una guerra mondiale. Per scongiurare questo scenario di Armageddon, la comunità globale deve trovare un modo per fermare la guerra prima che la Russia perda completamente, anche se ciò significa costringere l’Ucraina a scendere a compromessi.

È importante distinguere tra la tregua così raggiunta e la fine della guerra. Sotto una tregua, l’Occidente può e deve continuare le sanzioni. Sebbene il loro effetto a breve termine sia stato inferiore alle aspettative iniziali, non c’è dubbio che le sanzioni avranno un impatto debilitante sull’economia russa nel medio-lungo termine. Con il ritiro delle aziende occidentali, la tecnologia industriale della Russia ha registrato un sostanziale regresso. Prezioso capitale umano ha lasciato e continuerà a lasciare il Paese, indebolendo il suo potenziale di crescita.

Quando questa sobria realtà diventa chiara, i russi possono rendersi conto che non c’è futuro per loro a meno che non abbiano un leader politico che possa venire a patti con l’Occidente. Ciò potrebbe portare a un cambio di regime in Russia e offrire l’opportunità di negoziare una fine della guerra coerente con la giustizia globale.

Un avvertimento importante di questa strategia è il modo in cui gli alleati ei paesi neutrali della Russia si comportano durante una tregua. Se continuano a sostenere economicamente la Russia volontariamente o opportunisticamente, il cambio di regime non avverrà. Basta guardare l’esempio della Corea del Nord, dove un regime altamente autocratico è sopravvissuto a lungo di fronte alle sanzioni internazionali, dovute in gran parte all’accettazione del suo regno da parte della Cina.

Per evitare di creare una “grande Corea del Nord” russa, è essenziale che l’Occidente continui gli sforzi diplomatici per mobilitare il sostegno dei paesi neutrali e, se possibile, convertire gli alleati della Russia nella parte che si oppone alle soluzioni militari delle controversie internazionali.