In qualità di nuovo Primo Ministro del Regno Unito, Liz Truss intende designare la Cina come una ‘minaccia’ piuttosto che semplicemente come un ‘concorrente sistemico’. La sua designazione è coerente con l’ultima revisione della difesa del Regno Unito, che definisce la Cina ‘la più grande minaccia statale’ alla sicurezza economica del paese.

Ci sono state azioni per abbinare queste parole. Il governo del Regno Unito è stato incaricato di rimuovere tutte le apparecchiature Huawei dalle reti 5G entro il 2027. Ha rifiutato l’acquisizione cinese della società di software di progettazione elettronica Pulsic per motivi di sicurezza ed è probabile che blocchi l’acquisto del più grande impianto di semiconduttori del Regno Unito, Newport Wafer Fab, da una filiale dell’azienda cinese Wingtech.

L’offerta del Regno Unito di aderire alla Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) entro la fine dell’anno può anche essere in parte intesa come un colpo a Pechino, un aspirante membro. Le disposizioni del CPTPP sul “cumulo diagonale” nelle sue regole di origine potrebbero consentire che i componenti dell’UE dei prodotti del Regno Unito siano trattati come “originari” nel Regno Unito, rendendoli idonei al trattamento preferenziale. Ciò contribuirebbe a ridurre, marginalmente, la dipendenza economica dalla Cina.

Queste mosse contro Pechino riflettono non solo le preoccupazioni per la sicurezza del Regno Unito, ma anche la sua inquietudine per la discutibile situazione dei diritti umani di Pechino. Il Regno Unito ha espresso preoccupazione per questioni come il trattamento degli uiguri nello Xinjiang, la soppressione dei diritti democratici a Hong Kong e l’esercizio di quella che è stata soprannominata “diplomazia della trappola del debito” nell’ambito della Belt and Road Initiative.

E poi, ovviamente, c’è la questione di Taiwan. In qualità di ex ministro degli esteri, il 10 agosto 2022 Truss ha convocato l’ambasciatore cinese nel Regno Unito, Zheng Zeguang, per discutere dell'”escalation aggressiva e ad ampio raggio” di Pechino contro Taipei.

Nell’intraprendere un’azione commerciale contro Pechino, il governo del Regno Unito trarrà senza dubbio lezioni dai recenti litigi dell’Australia con la Cina. Ma ciò potrebbe produrre un pericoloso errore di calcolo. Riflettere sulla reazione di Pechino all’appello di Canberra per un’indagine sulle origini della pandemia di COVID-19 potrebbe indicare che è meglio affrontare la Cina collettivamente, in compagnia di amici.

Una seconda lezione sarebbe che gli interessi reciproci sottostanti nei legami commerciali ed economici possono resistere alle tensioni politiche, per quanto acute possano essere. Dopotutto, il commercio di minerale di ferro tra Australia e Cina, che è di fondamentale interesse reciproco, non è stato messo in discussione in modo fondamentale.

Ma tali lezioni potrebbero non essere applicabili nel contesto della crescente preoccupazione del Regno Unito per la “minaccia” cinese. Se la retorica cinese vuole essere una distrazione politica dalla terribile situazione economica del Regno Unito, c’è il rischio che un’ampia inquietudine strategica venga combinata con l’azione per sanzionare il commercio cinese in un modo che potrebbe intensificare la tensione e il rischio di conflitto.

L’opzione di sanzione estrema, sebbene non inconcepibile, sarebbe uno sforzo collettivo per limitare l’accesso della Cina ai semiconduttori taiwanesi, che dipendono fortemente dalle importazioni di apparecchiature per la produzione di semiconduttori statunitensi. Ciò, in effetti, amplierebbe la sanzione dell’amministrazione Trump che ha impedito alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation di fornire a Huawei.

Washington ha passato anni a rafforzare costantemente le restrizioni sulla capacità della Cina di sviluppare una capacità interna di chip limitando i tipi di apparecchiature per la produzione di chip che le aziende statunitensi possono esportare in Cina, mentre arruolando parti amichevoli, come la giapponese Nikon Corporation e l’olandese ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) per unirsi al suo blocco tecnologico.

Il risultato è che la Cina ora dipende da Taiwan per il 90% dei suoi semiconduttori, la linfa vitale dell’economia cinese. Tale dipendenza crea una vulnerabilità che, in uno scenario estremo, potrebbe essere sfruttata da un embargo sui chip approvato collettivamente. Il Regno Unito, già soggetto al braccio di ferro degli Stati Uniti su Huawei e avendo elevato lo stato di ‘minaccia’ della Cina, potrebbe essere persuaso a sottoscrivere un tale embargo.

Il dilemma finale è che un embargo sull’accesso della Cina ai semiconduttori taiwanesi è tra i fattori scatenanti più plausibili per un attacco militare cinese a Taiwan.

La storia del conflitto scatenato dalle sanzioni commerciali è piena di precedenti. Tra i primi c’è l’embargo imposto a Megara dagli Ateniesi, che portò alla guerra del Peloponneso nel 431 a.C. È un esempio che risuona con i discorsi ricorrenti di una “trappola di Tucidide” che emerge mentre il crescente peso della Cina si sfrega contro il potere consolidato degli Stati Uniti.

Fortunatamente, ci sono modi alternativi per risolvere le divergenze con Pechino. Questi includono l’Organizzazione mondiale del commercio, sebbene manchi di un meccanismo di risoluzione delle controversie pienamente operativo e sia gli Stati Uniti che il Regno Unito sono tra i molti non membri dell’accordo arbitrale di ricorso provvisorio multipartito. Nella gestione del debito dei Paesi poveri, il dialogo con Pechino è possibile nell’ambito dell’accordo “Quadro comune” tra il G20 e il Club di Parigi di cui la Cina è ora parte.

Come consigliava Tim Summers, professore di studi cinesi nel suo articolo del 2020 per il think tank di Chatham House, “L’impegno con Pechino… non il revisionismo e l’ostilità, dovrebbe essere al centro della politica del Regno Unito nei confronti della Cina”.