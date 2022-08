Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, si è tolta dalla mappa dei corridoi di trasporto eurasiatici che collegano la Cina e l’Europa. Allo stesso tempo, ha dato nuova vita a rotte che consentono alle merci di viaggiare attraverso la massa continentale eurasiatica senza attraversare la Russia. Ha anche aperto le porte a una maggiore connettività russa con il Medio Oriente e l’Asia meridionale e sudorientale.

Il vertice del mese prossimo dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), nell’antico centro commerciale uzbeko della Via della Seta di Samarcanda, potrebbe fornire un fulcro per rotte alternative.

La SCO -che raggruppa Cina, Russia, India, Pakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Kazakistan e Tagikistan- creerà sicuramente le basi per un’espansione in Medio Oriente e per un accordo sulla costruzione di una ferrovia cruciale dell’Asia centrale.

Il vertice dovrebbe finalizzare l’adesione iraniana alla SCO, in un momento in cui la repubblica islamica può trarre vantaggio dai cambiamenti nella geopolitica dei trasporti eurasiatici.

Il vertice accoglierà, poi, Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Bahrain e Maldive come partner di dialogoe Azerbaigian e Armenia come osservatori. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente espresso interesse per un’associazione al gruppo.

I funzionari del Kirghizistan ritengono che i leader della Nazione dell’Asia centrale e della Cina abbiano concordato di firmare un accordo al vertice per costruire una ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan di 523 chilometri che è stata in progettazione per 25 anni. La ferrovia collegherebbe i tre Paesi con la Turchia, l’Iran e l’Europa centrale e orientale.

La mancanza di volontà politica, unita a ostacoli logistici e tecnici, in particolare nel montuoso Kirghizistan, e gli alti costi, hanno causato ritardi che ora sembrano essere percepiti come meno problematici a causa delle ricadute dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il Presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, ha previsto che la ferrovia «aprirà nuove opportunità per i corridoi di trasporto che collegano la nostra regione con i mercati nell’area dell’Oceano Pacifico. La mossa si aggiungerà all’ampliamento delle tratte ferroviarie esistenti che collegano l’est con l’ovest».

L’Uzbekistan da tempo sostiene che la ferrovia offrirebbe la rotta più breve dalla Cina ai mercati del Medio Oriente e dell’Europa, mentre la Cina la vede come un modo per eludere il rischio di violare le sanzioni statunitensi ed europee.

La nuova ferrovia alimenterebbe la linea ferroviaria che collega l’Uzbekistan al porto marittimo internazionale Turkmenbashi del Turkmenistan sul Mar Caspio.

Da lì, può alimentare il Caucaso, la Turchia e il Mar Nero attraverso il porto azerbaigiano di Baku o l’Iran, l’India, il Golfo e l’Africa orientale attraverso l‘International North-South Transportation Corridor (INSTC) che utilizza l’Iranian porto di Anzali e potenzialmente Chabahar.

A luglio, il porto di Baku ha autorizzato il gruppo turco Albayrak, che ha stretti legami con il Presidente Recep Tayyip Erdogan, a gestire la struttura, espandendo la sua capacità di movimentazione delle merci e costruendo un terminal per i fertilizzanti.

L’INSTC, un mosaico di 7.200 chilometri di ferrovie, autostrade e rotte marittime gestite in modo indipendente, fornisce anche un corridoio verso nord, verso il Kazakistan e la Russia.

Il mosaico potrebbe rivelarsi importante per il Kazakistan, che si è opposto all’invasione dell’Ucraina nonostante la sua dipendenza dalle importazioni russe di cibo, fertilizzanti, petrolchimici e ferro.

Il Presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, ha esplorato la deviazione delle esportazioni di petrolio verso l’Europa dall’attraversamento della Russia al flusso attraverso l’Iran e la Turchia.

Aggiungendo benzina sul fuoco, il Kazakistan non ha evitato di cercare di volgere a proprio vantaggio le sanzioni contro la Russia, anche offrendo un’alternativa alle imprese occidentali che lasciano la Russia.

All’inizio di quest’anno, Iran e Qatar hanno annunciato linee di navigazione regolari tra i due Paesi nell’ambito dell’INSTC. Allo stesso modo, la Ports and Maritime Organization (PMO) iraniana ha annunciato il lancio di linee di navigazione tra Chabahar e il porto di Jebel Ali di Dubai.

Gli analisti cinesi si aspettano che la ferrovia, che partirà da Kashgar, contribuisca a trasformarel’economia dello Xinjiang, la travagliata provincia cinese nord-occidentale che ospita i musulmani turchi brutalmente repressi.

Le iniziative per rafforzare l’Asia centrale come nodo critico nei corridoi di trasporto est-ovest e nord-sud arrivano in mezzo al crescente malcontento pubblico nella regione e all’intensificarsi dell’attività jihadista.

A gennaio, il Kazakistan ha invitato l’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO), a guida russa, per aiutare a ripristinare la legge e l’ordine nel mezzo di proteste antigovernative di massa. Sei mesi dopo, le proteste nella regione autonoma del Karakalpakstan dell’Uzbekistan sono diventate violente.

Operando dall’Afghanistan, i militanti dello Stato Islamico hanno promesso di condurre una jihad nella regione, che inizialmente avrebbe preso di mira l’Uzbekistan e il Tagikistan.

I militanti dello Stato Islamico hanno salutato gli attacchi missilistici degli ultimi mesi contro obiettivi nei due Paesi come la ‘grande jihad in Asia centrale‘ che unirebbe le cinque repubbliche dell’ex Unione Sovietica dell’Asia centrale con Afghanistan, Pakistan e India in un califfato.

Un rapporto delle Nazioni Unite ha avvertito, a luglio, che i membri del Movimento islamico del Turkistan orientale, un gruppo jihadista uiguro che ha guadagnato notorietà in Siria, avevano disertato nello Stato islamico perché i leader talebani dell’Afghanistan avevano impedito loro di lanciare attacchi transfrontalieri nello Xinjiang.

«Sebbene l’ETIM/TIP (Partito islamico del Turkestan), come al-Qaeda, abbia mantenuto un basso profilo per ora, è davvero una bomba a orologeria per la Cina nel suo vicinato», ha affermato Faran Jeffery di Islamic Theology of Counter Terrorism, un Gruppo antiterrorismo musulmano con sede nel Regno Unito.