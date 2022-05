L’invasione russa dell’Ucraina fornirà l’opportunità di ricucire i legami tra Ankara e Washington?

Nell’aria c’è un cauto ottimismo. Dal punto di vista di Washington, un ritorno delle dinamiche della Guerra Fredda tra l’Occidente e Mosca non è necessariamente una cosa negativa. La Germania ha già sorpreso il mondo con la rapidità con cui ha annunciato cambiamenti radicali alla sua posizione militare. Alcuni potrebbero sperare che l’aggressione di Mosca squilli un campanello d’allarme simile in Turchia e costringa Ankara a riconsiderare le sue relazioni militari, economiche e strategiche con la Russia.

Non è chiaro quanto questa nuova Guerra Fredda tra Mosca e la NATO assomiglierà a quella vecchia. Ma ci sono già chiari segnali che le relazioni turco-americane stanno assistendo a una sorta di rimbalzo. Tanto per cominciare, nessuno sta più parlando di cacciare la Turchia dalla NATO. Al contrario, vanno di moda i droni turchi utilizzati dall’Ucraina con grande efficacia. Secondo Victoria Nuland, sottosegretario per gli affari politici al Dipartimento di Stato che ha visitato Ankara all’inizio di questo mese, la Turchia sta giocando un «ruolo fondamentale» in Ucraina e c’è «una nuova energia» nei legami.

Wendy Sherman, vicesegretario di Stato, era ancora più ambiziosa durante una sua visita ad Ankara alla fine di marzo. Secondo quanto riferito, ha lanciato l’idea che la Turchia trasferisse in Ucraina i suoi sistemi di difesa missilistica S-400 di fabbricazione russa recentemente acquistati.

Non sorprende che questa idea altamente rischiosa abbia ricevuto una chiara confutazione da Ankara. Ma Ankara e Washington hanno comunque deciso di istituire un nuovo meccanismo strategico per cooperare più diligentemente su aree di reciproco interesse.

Probabilmente, tuttavia, ci vorrà molto più di un gruppo di lavoro burocratico per ricucire i legami. Ankara è stata espulsa dal programma F-35 dopo aver ricevuto gli S-400 dalla Russia. E l’industria della difesa turca è soggetta a severe sanzioni militari da parte di Washington.

Come siamo arrivati qui nelle relazioni turco-americane? Qualsiasi tentativo di analizzare le cause profonde del deterioramento delle relazioni della Turchia con gli Stati Uniti rivelerebbe rapidamente il ruolo centrale svolto dalla difficile situazione curda della Turchia.

La maggior parte dei problemi intrattabili nelle relazioni turco-americane sono emerse nel periodo successivo alla Guerra Fredda. Non appena un ordine regionale e globale post-sovietico è emerso nei primi anni ’90, la Turchia e gli Stati Uniti si sono resi conto di aver perso ciò che era veramente essenziale nella loro partnership strategica: una percezione condivisa della minaccia. Dopo l’11 settembre, quando il baricentro della politica estera americana si è spostato in Medio Oriente, le cose sono andate di male in peggio. I due alleati della NATO scoprirono rapidamente di avere interessi divergenti in questa difficile regione.

Per la Turchia, la questione esistenziale sia in patria che oltre i suoi confini con Iraq e Siria, era il nazionalismo curdo. Per gli Stati Uniti, invece, il terrorismo jihadista era la principale preoccupazione per la sicurezza nazionale.

Ankara e Washington sono riuscite a compartimentalizzazione i loro problemi finché l’America non ha deciso di combattere il terrorismo jihadista dell’ISIS in alleanza con i nazionalisti curdi. Inoltre, non ha aiutato il fatto che un’Ankara sempre più frustrata abbia iniziato a collaborare con i gruppi jihadisti in Siria. Quando Washington ha collaborato con i nazionalisti curdi e la Turchia ha iniziato a sostenere i jihadisti, i limiti della compartimentazione sono emersi nettamente.

Putin ha felicemente sfruttato questa situazione intraprendendo un progetto per attirare la Turchia lontano dalla NATO. Per la gioia di Putin, Ankara ha acquistato gli S-400 russi in parte per ottenere il via libera da Mosca per le sue incursioni militari nel nord della Siria. La situazione curda della Turchia e l’abbraccio americano dei curdi siriani erano il dono che continuava a fare per Mosca.

Nel frattempo, con problemi che andavano dal trattamento riservato da Israele ai palestinesi ai tentativi dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti di sopprimere i Fratelli Musulmani in tutta la regione, alle sanzioni americane contro l’Iran, stava diventando sempre più chiaro che il Medio Oriente era diventato un incubo per le relazioni turco-americane.



Ora, con l’aggressione di Putin, il baricentro nelle relazioni turco-americane si sta spostando ancora una volta rapidamente dal Medio Oriente all’Europa, come ai bei tempi della Guerra Fredda.

L’equilibrio della Turchia tra la NATO e la Russia è sempre dipeso dal presupposto che la Russia non fosse più un’influenza maligna e un nemico critico dell’Occidente. Ciò che è accaduto in Ucraina dall’invasione del 24 febbraio ha cambiato tutto questo. Torniamo alle dinamiche della Guerra Fredda con molta meno prevedibilità a causa della forma di potere personalizzata e volubile di Putin al Cremlino. Dal tintinnio della sciabola nucleare al potenziale uso di armi biologiche e chimiche, nessuno è chiaramente sicuro di come finirà la guerra in Ucraina.

In tali circostanze, i giorni in cui la Turchia godeva di una certa autonomia strategica tra NATO e Russia stanno chiaramente volgendo al termine. Il Presidente Erdogan sta ancora cercando di compiere un atto di equilibrio ospitando colloqui tra Russia e Ucraina, ma alla fine la Turchia dovrà fare una scelta tra Mosca e l’Occidente. È chiaramente nell’interesse di Washington che Ankara sia fortemente ancorata al campo transatlantico. L’indipendenza energetica dell’Europa dalla Russia dipenderà in parte dai corridoi energetici est-ovest che attraversano la Turchia. Collegare le ricche riserve di gas del Mediterraneo orientale con l’Europa richiederà anche la cooperazione di Ankara.

Ridurre la dipendenza dell’Europa e della Turchia dall’energia russa è senza dubbio una delle principali priorità strategiche per l’Amministrazione Biden. Ma a breve termine, un’altra questione critica metterà alla prova se l’invasione russa dell’Ucraina è diventata un punto di svolta nelle relazioni turco-americane: la vendita di caccia F-16 alla Turchia. La richiesta della Turchia alla fine dello scorso anno di acquistare 40 caccia F-16 e quasi 80 kit di modernizzazione per i suoi aerei da guerra esistenti è in sospeso.

L’Amministrazione Biden ha recentemente espresso un certo sostegno a questo progetto sulla base del fatto che Ankara sostiene militarmente l’Ucraina e che il Paese ha già pagato un prezzo per l’acquisto degli S-400. Tuttavia, la vendita richiede l’approvazione del Congresso in un momento in cui il sentimento anti-turco è ancora vivo e vegeto tra i legislatori statunitensi.

Questo è il motivo per cui qualsiasi meccanismo strategico che verrà stabilito tra Ankara e Washington dovrebbe prima affrontare la triste immagine che il Congresso ha della democrazia turca sotto Erdogan. È improbabile che anche una nuova Guerra Fredda tra Russia e Occidente alteri l’impressione prevalente di Erdogan come di un autocrate che favorisce Putin rispetto al club democratico transatlantico.