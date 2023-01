Le relazioni USA-Cina stanno diventando un disastro

Nel suo incontro online con il Presidente cinese Xi Jinping nel novembre 2021, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha proposto contorni per le relazioni USA-Cina. La sua proposta rifletteva profonde preoccupazioni circa il potenziale di uno scontro militare a causa di un errore di calcolo o di un incidente.

È passato più di un anno da allora, quindi sono stati istituiti tali contorni? È meno probabile che il rapporto tra i due Paesi precipiti da un precipizio rispetto a prima? La risposta, purtroppo, è no. La costruzione di contorni è rimasta in gran parte retorica e le relazioni USA-Cina sono ora più vicine a una rottura storica di quanto non lo fossero prima.

Il 27 gennaio 2022, l’ex ministro degli esteri cinese, Wang Yi, e il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, hanno tenuto una conversazione telefonica. Hanno espresso il desiderio di attuare un accordo raggiunto dai loro capi. Tale accordo richiedeva misure per gestire le differenze tra Stati Uniti e Cina, ricercare la cooperazione laddove i paesi avevano interessi condivisi e mantenere un dialogo e una consultazione regolari.

Ma il boicottaggio diplomatico di Washington delle Olimpiadi invernali di Pechino e la dichiarazione di Pechino secondo cui la cooperazione Cina-Russia non ha “limiti massimi” o “zone proibite” avevano già gettato un’ombra sulle relazioni tra i due paesi.

La guerra della Russia contro l’Ucraina ha ulteriormente complicato gli sforzi per stabilizzare le relazioni. Nonostante le pressioni esterne e interne, la Cina ha optato per la neutralità. La Cina non ha approvato le operazioni militari della Russia in Ucraina perché violavano la Carta delle Nazioni Unite. E la Cina non si è unita all’Occidente nel condannare la Russia perché alienerebbe la Russia in un momento in cui gli Stati Uniti sono sempre più ostili nei confronti della Cina. Nonostante il fatto che anche altri paesi, inclusa l’India, sottoscrivano la neutralità, gli Stati Uniti vedono la posizione della Cina come una collusione con la Russia.

L’attivismo del Congresso degli Stati Uniti su Taiwan ha peggiorato ulteriormente le cose. Gli oltre 30 progetti di legge e risoluzioni relativi a Taiwan prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti avevano una cosa in comune: rafforzare il sostegno alle autorità di Taiwan tra le crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan.

Nel 2016 si è insediato il Partito Democratico Progressista (DPP) di Taiwan. Ha sfidato la sovranità della Cina su Taiwan e ha abbandonato il “consenso del 1992”, un accordo tra le autorità di Taiwan e il governo cinese sullo status politico di Taiwan nel 1992. Ciò ha portato Pechino ad aumentare la sua pressione politica, economica e militare su Taiwan per scoraggiare qualsiasi spinta per indipendenza. Preoccupato che Taipei potesse cedere alle pressioni di Pechino, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato leggi e risoluzioni che richiedono al governo degli Stati Uniti di intraprendere azioni più energiche per rassicurare Taiwan. Di fronte a un consenso “duro è giusto” sulla Cina al Congresso, l’amministrazione Biden ha scelto di non contestare questi progetti di legge e risoluzioni nonostante il fatto che minano chiaramente le rivendicazioni di sovranità della Cina su Taiwan.

A molti negli Stati Uniti, la guerra in Ucraina ha fatto sembrare più probabile un’acquisizione militare cinese di Taiwan. Alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti, tra cui l’ex portavoce della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, hanno scelto di visitare Taiwan personalmente. Al momento della visita, nell’agosto 2022, Pelosi era il terzo politico statunitense di grado più alto. La Cina ha visto la visita di Pelosi a Taiwan come una sfida alla sua sovranità e integrità territoriale e ha emesso avvertimenti per impedire il viaggio.

La visita di Pelosi ha suscitato forti reazioni da parte di Pechino. L’esercito cinese ha intrapreso esercitazioni nello Stretto di Taiwan. Si ipotizzava persino che la Cina avrebbe sfruttato questa opportunità per conquistare Taiwan. La visita ha anche evidenziato la tempesta in arrivo nello Stretto di Taiwan. L’obiettivo del DPP è l’indipendenza di Taiwan. Poiché Pechino crede che Taiwan sia il territorio inalienabile della Cina, farà tutto il necessario per negare l’indipendenza di Taiwan. Washington vede Taiwan come una cartina di tornasole della credibilità e dell’integrità ideologica della sua alleanza. Gli Stati Uniti credono di non avere altra alternativa che aiutare a difendere Taiwan.

È probabile che le interazioni a tre nello Stretto di Taiwan producano due spiacevoli esiti. Uno è la guerra nello Stretto di Taiwan. Le percezioni di Pechino sulle provocazioni indipendentiste di Taipei e sulla collusione Washington-Taipei hanno reso sempre più probabile che Pechino possa prendere l’isola con la forza.

L’altro risultato è un potenziale declassamento o addirittura la sospensione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina. Washington ha in gran parte rinnegato i suoi impegni relativi a Taiwan presi nel 1979, tra cui il non avere relazioni diplomatiche formali, l’abrogazione del trattato di mutua difesa con Taiwan e il non stazionamento di personale militare a Taiwan. Per Pechino, questi impegni erano la base politica per le sue relazioni diplomatiche con Washington. Dopotutto, i due paesi non hanno potuto stabilire relazioni diplomatiche soprattutto a causa dei loro disaccordi su Taiwan per 20 anni dopo la fondazione della Repubblica popolare cinese.

Nonostante questo contesto, l’incontro Xi-Biden del 14 novembre 2022 a Bali ha offerto qualche speranza per potenziali miglioramenti nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Entrambi i leader hanno convenuto di riprendere i contatti e il dialogo su più fronti. Da allora Pechino e Washington hanno seguito alcuni gesti pragmatici.

Ma le differenze fondamentali tra le due parti rimangono e il Congresso degli Stati Uniti non è disposto a cambiare il suo approccio intransigente nei confronti della Cina. Mentre il mondo entra nel 2023, è probabile che il rapporto tra le due potenze mondiali più significative rimanga in acque agitate.