Dato che la Russia ha accumulato 100.000 soldati lungo il confine di quasi 1.200 miglia con l’Ucraina, uno sguardo a due recenti invasioni della Russia contro i territori vicini offre un’idea di cosa comporterebbe una possibile nuova invasione se la diplomazia non fosse in grado di allentare le crescenti tensioni.

Invasione della Georgia

Nel 2008, il presidente russo Vladimir Putin ha invaso la Georgia, un paese nella regione del Caucaso situato sul Mar Nero, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino. Circa 40.000 soldati e 1.200 veicoli blindati sono entrati nella regione semiautonoma della Georgia dell’Ossezia meridionale prima di fermarsi a circa 35 miglia da Tbilisi, la capitale della Georgia.

Putin ha tentato di giustificare l’invasione con il pretesto della norma internazionale della responsabilità di proteggere. In questo caso, la Russia ha sostenuto che il suo uso della forza era necessario per proteggere gli osseiti dal “genocidio” georgiano.

Eppure il Global Center for the Responsibility to Protect, un’agenzia internazionale non governativa avviata nel 2008 per prevenire il genocidio, non ha trovato alcuna giustificazione legale per l’uso della forza da parte della Russia. Invece, ci sono molte prove per indicare che la guerra è stata “premeditata”.

Invasione della Crimea

Nel 2014, quando la Russia invase la Crimea, Putin aveva una grande formazione di truppe lungo il confine con l’Ucraina. Ma invece di invadere lì, Putin ha usato la guerra ibrida per impadronirsi della Crimea, una penisola che si protende nel Mar Nero e ospitava una base navale russa.

L’Ucraina non ha fornito una risposta militare. Ma quando la Russia ha sostenuto attivamente i separatisti nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk – conosciute collettivamente come Donbass – l’Ucraina ha reagito. Anche se l’esercito ucraino era in uno stato “decrepito”, svuotato da decenni di corruzione, è stato in grado di spingere i separatisti sostenuti dalla Russia al confine con l’aiuto di volontari.

In risposta, la Russia ha aumentato il suo sostegno, inviando piccole formazioni militari per assistere i separatisti.

In qualità di ufficiale in carriera delle forze speciali statunitensi con dispiegamenti operativi e di combattimento in Afghanistan, Iraq, Bosnia, Africa e Sud America, ho condotto ricerche sul campo sulle guerre del 2008 e del 2014 in Georgia e Ucraina. Sulla base della mia esperienza militare, Putin non vorrebbe inviare grandi formazioni di truppe in Ucraina senza una sorta di giustificazione, credibile o meno. Così com’è ora, la giustificazione per un’invasione sarebbe estremamente difficile per Putin. Ciò non significa che non invaderà comunque.

Da quanto ho appreso, mi aspetto che una possibile invasione russa inizi con attacchi informatici e guerra elettronica per interrompere le comunicazioni tra la capitale ucraina e le truppe. Poco dopo, carri armati e formazioni di fanteria meccanizzata supportate dall’aviazione russa avrebbero attraversato in più punti lungo il confine di quasi 1.200 miglia, assistiti dalle forze speciali russe. La Russia cercherà di aggirare le grandi aree urbane.

Allo stesso modo, l’Ucraina cercherà di mantenere i combattimenti principali fuori dalle grandi aree urbane per ridurre al minimo la distruzione. Ma probabilmente nessuna delle due parti sarebbe in grado di evitare del tutto i combattimenti urbani.

Un esercito ucraino più forte

Sarebbe probabilmente un’incursione limitata. Il costo politico della cattura della capitale ucraina sarebbe troppo alto e, di conseguenza, Putin probabilmente si fermerebbe prima di Kiev, proprio come ha fatto con Tbilisi durante l’invasione della Georgia nel 2014. Ma la guerra sarebbe estremamente costosa per la Russia a causa di miglioramenti significativi nell’esercito ucraino dal 2014.

Nel 2008, un esercito georgiano meno sofisticato ha abbattuto fino a 22 aerei russi, costringendo la Russia a ridurre significativamente le sue sortite. Probabilmente la Russia incontrerà la stessa sorte nel 2022 contro un esercito ucraino armato di missili Stinger che vengono trasferiti dalla Lituania e dalla Lettonia.

Dopo aver testato le difese aeree ucraine e aver subito perdite nei primi giorni, sospetto che la Russia avrebbe in gran parte messo a terra i suoi aerei e invece si sarebbe affidato a sistemi di lancio multiplo di razzi (MLRS) per mettere fuori combattimento le roccaforti strategiche.

Probabilmente anche l’Ucraina manterrebbe la sua forza aerea a terra, proprio come ha fatto nel 2014, portando gli osservatori a chiedersi perché l’Ucraina mantiene una forza aerea che costa miliardi di dollari se non la impiega in guerra.

A terra, anche i carri armati russi avrebbero probabilmente affrontato una difesa molto diversa. Nel 2014, ad esempio, i carri armati russi T-90 a sostegno dei separatisti nella regione ucraina del Donbass erano quasi impenetrabili. Da allora, l’Ucraina ha potenziato la propria difesa. Nel 2017, gli Stati Uniti hanno fornito missili anticarro Javelin all’Ucraina, con ulteriori missili in arrivo dall’Estonia nei prossimi giorni. Questi missili autoguidati portatili sono estremamente precisi, estremamente efficaci, facili da usare e infliggererebbero pesanti perdite ai russi.

L’esercito ucraino è molto più capace ora di quanto non fosse nel 2014. Da allora, gli Stati Uniti hanno impegnato oltre 2,7 miliardi di dollari in addestramento e attrezzature che hanno contribuito a riformare le difese dell’Ucraina. L’esercito ucraino ora è almeno alla pari e molto probabilmente migliore dei russi a livello tattico, il che è simile al 2008, quando le forze georgiane spesso superavano le loro controparti russe.

Quando la Russia ha invaso il Donbass, i “volontari” ucraini si sono riversati a est per allontanare le forze russe, impedendo all’Ucraina di perdere qualcosa di più del semplice Donbass. Molti erano completamente inesperti, eppure hanno combattuto bene. Negli ultimi anni i volontari hanno continuato a formarsi.

La Russia non avrebbe l’elemento sorpresa come nel 2008 e nel 2014. Invece, troverebbe una forza di volontari pronta e addestrata che fornirebbe non solo informazioni critiche all’esercito ucraino, ma anche contrattacchi contro le forze russe durante l’invasione.

Un prezzo alto da pagare

Nonostante i progressi dell’esercito ucraino, l’esercito russo, a causa delle sue dimensioni, avrebbe comunque sopraffatto gli ucraini.

Eppure una vittoria militare avrebbe un costo militare e politico estremamente alto. Si stima che le sanzioni contro la Russia in seguito al sequestro della Crimea nel 2014 abbiano ridotto la crescita economica della Russia dal 2,5 al 3%, ovvero circa 50 miliardi di dollari all’anno. Le sanzioni sarebbero probabilmente molto più significative questa volta.

È dubbio che Putin sia disposto ad accettare questi costi. Con i missili Javelin e Stinger aggiuntivi inviati in Ucraina dagli alleati occidentali e il messaggio del presidente Joe Biden che la Russia avrebbe “pagato un prezzo pesante” per qualsiasi invasione, Putin potrebbe prestare attenzione agli avvertimenti.