Con le elezioni incombenti, Erdogan sa che deve mantenere intatte le relazioni economiche di Ankara con Mosca, il rischio è la sconfitta elettorale. Così, la posizione della Turchia in Ucraina è direttamente legata al suo futuro politico. Il suo è un difficile atto di equilibrismo che confeziona come 'autonomia strategica' della Turchia in politica estera

Spesso esasperando le potenze occidentali, il Presidente turco Tayyip Erdogan sta compiendo un difficile atto di equilibrio, in definitiva progettato per aiutarlo a mantenere il potere nelle elezioni del 2023, nonostante un’economia profondamente travagliata.

Solo pochi giorni prima che uscissero notizie sulle conquiste territoriali dell’esercito ucraino nella regione nord-orientale del Paese, Erdogan aveva avvertito l’Occidente di non «sottovalutare la Russia», e ne aveva criticato la «politica basata sulla provocazione» nei confronti di Vladimir Putin.

È stato uno dei tanti episodi precedenti in cui la Turchia ha sorpreso i suoi osservatori, comunque la pensassero sulla guerra in Ucraina.

Ho rilasciato più di una dozzina di interviste e conferenze sulla politica estera della Turchia in Ucraina dall’inizio della ‘operazione militare speciale’ di Putin nel febbraio 2022. Quasi in ognuna di esse sono emerse due domande. La prima era se la Turchia fosse effettivamente da entrambe le parti della guerra in Ucraina. La seconda si domandava se il posizionamento della Turchia fosse un vantaggio o una responsabilità per l’alleanza occidentale, soprattutto nel contesto del sostegno della NATO all’Ucraina. La risposta alla prima domanda è un semplice sì. La seconda, invece, necessita di molta più elaborazione.

La Turchia (o Türkiye, come ora chiede di essere chiamato il Paese) si trova in un punto di svolta chiave tra l’Occidente e la Russia. Questa posizione, sia politicamente che geograficamente, ha plasmato fondamentalmente la sua politica in Ucraina.

Da un lato, la Turchia è un alleato degli Stati Uniti e un membro critico e di lunga data della NATO in quanto il secondo maggior contributore di truppe dell’alleanza. Il Paese ha svolto ruoli chiave nelle operazioni della NATO in Kosovo e Afghanistan. Anche se non è stata accolta, la Turchia si era anche offerta di gestire l’aeroporto di Kabul dopo il ritiro di Washington dall’Afghanistan, la scorsa estate. E anche se le sue relazioni con gli Stati Uniti sono diventate sempre più tese nell’ultimo decennio, la Turchia si considera ancora un alleato degli Stati Uniti e non ha intenzione di recidere i legami.

D’altra parte, la Turchia mantiene forti relazioni con la Russia, soprattutto in termini di scambi commerciali. Il Paese è uno dei maggiori acquirentidi gas naturale russo ed esporta prodotti alimentari e chimici per un valore di miliardi di dollari. La Turchia attira anche milioni di turisti russi ogni anno, con le sue località balneari a prezzi accessibili e il regime di viaggio senza visto con il suo vicino del Mar Nero. Ancora più importante, negli ultimi anni i due Paesi hanno stretto relazioni di sicurezza e difesa sempre più critiche. In particolare: il coordinamento militare in Siria, e, naturalmente, il controverso acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa aerea russo S-400 nel 2017.

Questo è un bel bagaglio. E proprio per questo la Turchia ha mantenuto un equilibrio in Ucraina.

Ad esempio, la Turchia ha dichiarato l’‘operazione militare speciale‘ in Ucraina una ‘guerra‘ subito dopo il suo inizio. In tal modo, Ankara ha esercitato i suoi diritti della Convenzione di Montreux per chiudere lo stretto, il Bosforo e i Dardanelli, alle corazzate russe in uscita. Ankara ha anche fornito gli ormai famigerati droni Bayraktar TB2 all’Ucraina all’inizio del conflitto, e più recentemente. I droni hanno aiutato l’Ucraina a ottenere alcuni primi guadagni tattici che hanno rafforzato il morale quando era più necessario.

Eppure, a differenza dei suoi alleati occidentali, la Turchia non ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei russi, né ha imposto sanzioni economiche alla Russia. In effetti, il Paese ha raddoppiato le sue importazioni di gas dalla Russia e monetizzato il suo regime di esenzione dal visto, in un momento in cui è diventato sempre più difficile per i russi ottenere visti Schengen per l’Europa.

Chiaramente, la Turchia è da entrambe le parti della guerra. Ma la sua posizione è un vantaggio o una responsabilità per l’Occidente?

Ci sono due modi per rispondere a questa domanda. Alcuni sosterrebbero che il posizionamento della Turchia è un vantaggio non solo per l’Occidente, ma anche per il mondo in via di sviluppo. Ankara è stata in grado di negoziare l’accordo che ha revocatoil blocco del porto di Odessa e ha consentito la spedizione di grano ucraino, mitigando potenzialmente una crisi alimentare globale. La Turchia è stata in grado di mediare tra Ucraina e Russia proprio perché ha scelto di coprire le sue scommesse su entrambe le parti del conflitto. Inoltre, la posizione della Turchia potrebbe anche aver svolto un ruolo nel prevenire un’ulteriore escalation tra NATO e Russia, come lo stallo delle offerte NATO della Finlandia e della Svezia all’inizio di questa primavera.

Altri sosterrebbero certamente, tuttavia, che la Turchia ha dimostrato di essere un alleato imprevedibile che mina la determinazione dell’Occidente a opporsi all’aggressione russa. Dopotutto, l’equilibrio di un uomo è la mancanza di impegno di un altro. Data l’importanza della credibilità nelle relazioni internazionali, in particolare per le organizzazioni di Stati democratici come la NATO, l’approccio ‘tipico’ della Turchia alla guerra in Ucraina può essere considerato un ostacolo per la determinazione della NATO e la sua capacità di scoraggiare la Russia in futuro, destabilizzando ulteriormente la Regione.

Allora, qual è l’endgame di Erdogan?

È diventato impossibile comprendere la politica estera della Turchia, inclusa la sua politica in Ucraina, senza comprendere la politica interna del Paese e il futuro di Erdogan in essa.

Le elezioni nazionali in Turchia sono in programma nel 2023, anno che segnerà anche il centenario della repubblica. La corsa ha un enorme significato politico e simbolico per Erdogan e il suo AKP. Dopo aver perso i sindaci delle tre maggiori città della Turchia a causa dei candidati dell’opposizione, nel 2018, Erdogan ha promesso di rinnovare il mandato suo e del suo partito l’anno prossimo. Sembra una sfida sempre più difficile, date le cupe prospettive economiche del Paese. La valuta turca, la lira, ha perso più della metà del suo valore rispetto al dollaro dal 2021. I tassi di interesse rimangono incredibilmente bassi (è personale per Erdogan) e i prezzi sono quasi aumentati 100 per cento nelle grandi città come Istanbul. Il blocco dell’opposizione è energico e pieno di speranza anche se deve ancora decidere il proprio candidato presidenziale.

Forse per la prima volta, la sconfitta elettorale è un risultato molto probabile per Erdogan il prossimo anno. La posizione della Turchia in Ucraina è direttamente legata al suo futuro politico. Non può voltare le spalle alla Russia e mandare in tilt l’economia del Paese. Invece, persegue questo difficile atto di equilibrio che confeziona come ‘autonomia strategica‘ della Turchia in politica estera mentre ottiene punti aggiuntivi mediando negoziati di alto profilo tra le parti in guerra. «La Turchia non prende ordini dagli altri; siamo un attore chiave nella regione e gli artefici della nostra politica estera» è un messaggio potente e avvincente che attira elettori da ogni angolo della società turca. Ha bisogno del sostegno popolare più che mai e la sua politica in Ucraina potrebbe aiutarlo a ottenerlo.