Le proteste in Iran rendono il ripristino dell’accordo sul nucleare più urgente che mai

I falchi iraniani non perdono occasione per sbagliare. Mentre l’omicidio di una giovane donna iraniana Mahsa Amini da parte della famigerata ‘polizia morale’ a Teheran ha innescato proteste a livello nazionale, Nikki Haley, l’ex ambasciatore dell’ex Presidente Trump alle Nazioni Unite, ha messo in guardia contro Washington che si accorda con «chiunque tratti la propria gente in questo modo». Il segretario di Stato di Trump, Mike Pompeo, fedele alla forma, ha chiesto più sanzioni contro l’Iran.

Allo stesso modo, l’editorialista del ‘New York Times‘ Bret Stephens, dopo aver elogiato l’amministrazione Biden per aver «osteggiato» il regime iraniano, ha suggerito che dovrebbe andare oltre, ritirandosi dai colloqui su un rilancio dell’accordo nucleare noto come JCPOA. Il suo ragionamento è che «un regime che non darà sollievo alle donne non merita alcun sollievo dalle sanzioni». Allo stesso modo, ‘The Economist‘ ha cercato di scoraggiare Biden dall’impegnarsi con Teheran per timore che sembrasse offrire agli ayatollah un’ancora di salvezza.

I costi politici per parlare con Teheran sono innegabili anche nei momenti migliori, per non parlare di quando il regime sta reprimendobrutalmente i propri cittadini e con le elezioni del Congresso di medio termine degli Stati Uniti dietro l’angolo. Anche così, Biden dovrebbe ignorare le voci da falco e perseguire l’accordo nucleare. Non farlo giocherebbe direttamente alle stesse forze che ora sono impegnate nella repressione interna e nell’aumento dell’avventurismo all’estero.

La narrativa dei falchi iraniani suggerisce falsamente che l’accordo e il concomitante sollievo delle sanzioni ricompenserebbero la Repubblica islamica per le sue politiche. Omette opportunamente il fatto che i soccorsi verrebbero forniti solo in cambio del ritiro da parte dell’Iran del suo programma nucleare, nell’ambito dei meccanismi di verifica internazionali.

L’unico accordo che i falchi condonerebbero è che l’Iran accetti restrizioni severe e permanenti sul suo programma nucleare rimanendo sotto le sanzioni statunitensi a tempo indeterminato. Hanno avuto l’opportunità di testare il loro approccio nella pratica, durante la cosiddetta campagna di ‘massima pressione’ di Trump. Ha solo portato l’Iran a intensificare il suo programma nucleare. Un ‘accordo migliore’ è stato quindi smascherato come una semplice fantasia.

Se l’idea di ritirarsi dal JCPOA è sempre stata negativa, ora lo è ancora di più considerando i cambiamenti politici a Teheran. L’amministrazione moderata di Hassan Rouhani che cercava migliori relazioni con l’Occidente è stata completamente screditata dalle politiche aggressive di Trump. Gli intransigenti che ora dominano l’intero panorama politico in Iran sono sempre stati scettici nei confronti del JCPOA.

Inoltre, una fazione influente all’interno del campo della linea dura vede il JCPOA come irrilevante nel migliore dei casi e limitante le opzioni di sicurezza dell’Iran nel peggiore dei casi. Secondo questa linea di pensiero, l’Iran ha già resistito alla tempesta delle sanzioni statunitensi. In seguito a ciò, ciò di cui l’Iran ha bisogno ora non è che le sanzioni vengano revocate, ma piuttosto immunizzare ulteriormente l’Iran da esse, cercando legami più stretti con Russia e Cina. In particolare, l’Iran è diventato un membro a pieno titolo dell’Organizzazione per la sicurezza di Shanghai.

Nel frattempo, senza l’accordo nucleare in atto, Teheran sembra aver già accumulato abbastanza know-how per essere solo una decisione politica la costruzione di una bomba. Con l’imminente transizione del potere a Teheran in mezzo alla cattiva salute del leader supremo Ali Khamenei, le restanti inibizioni, come la sua posizione contro le armi nucleari, potrebbero essere spazzate via.

Questo potenziale cambiamento dovrebbe essere valutato sullo sfondo delle politiche sempre più bellicose dell’Iran, come gli attacchi contro i gruppi curdi iraniani nel Kurdistan iracheno che avrebbero alimentato le proteste in Iran; consegna di droni alla Russia utilizzati nella sua aggressione contro l’Ucraina; attacchi informatici su larga scala contro obiettivi in Europa e presunti complotti di omicidionei Paesi occidentali, oltre alla pratica continua di tenere i due cittadini iraniano-occidentali come ostaggi di fatto. Sebbene queste aree non siano coperte dal JCPOA, l’assenza di qualsiasi accordo con l’Occidente ha contribuito a rimuovere i vincoli alle attività degli elementi più spericolati all’interno del sistema iraniano. Inoltre, se il JCPOA viene ufficialmente chiuso, nulla impedirà a Teheran di ottenere l’arma nucleare se lo deciderà, proteggendo efficacemente i suoi danni per sempre.

L’Occidente dovrà affrontare scelte limitate in quello scenario: una guerra contro un Iran dotato di armi nucleari sarebbe impensabile. Ciò lascia il raddoppio delle sanzioni e dell’isolamento come opzione predefinita. Gli intransigenti del regime non saranno contrari a un tale sviluppo in quanto rafforzerebbe il loro controllo sulla popolazione e alla fine trasformerebbe l’Iran in una Corea del Nord. Quanto alle proteste per il peggioramento delle condizioni socioeconomiche e per l’oppressione, l’apparato di sicurezza del regime ha mostrato la sua determinazione a usare tutta la violenza necessaria per reprimerle. Una bomba e una stretta alleanza con la Russia fornirebbero al regime un’assicurazione definitiva.

Ciò non significa che uno scenario del genere funzionerebbe necessariamente. Eliminando sistematicamente il sistema dai suoi elementi più mondani e di mentalità aperta e sostituendoli con yes-men ideologicamente affidabili, gli intransigenti rischiano di ripetere gli errori commessi dai loro analoghi russi: credere alla propria propaganda della loro invulnerabilità che potrebbe indurli a fare un errore di calcolo fatale.

L’Occidente, tuttavia, non può basare la sua strategia su una simile aspettativa. Dovrebbe evocare il pericolo di un Iran dotato di armi nucleari insistendo sulla diplomazia finché c’è una finestra di opportunità.

Anche all’interno dell’Amministrazione intransigente ci sono ancora relativi pragmatistiche vedono vantaggi nel ripristinare il JCPOA e rischi nel mettere tutte le uova nel paniere russo. Le elezioni di medio termine americane sono ora il nuovo orizzonte dopo il quale i negoziati potrebbero riprendere sul serio. Nel frattempo, il processo, per quanto moribondo, si tiene vivo: in mezzo a tutto lo scempio di Teheran, il capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica Mohammad Eslami ha incontrato a Vienna il capo dell’AIEA Rafael Grossi per continuare il dialogo sulla questione delle salvaguardie, un inciampo fondamentale blocco negli sforzi per rilanciare il PACG.

Oltre a tenere l’Iran lontano dalla bomba, ci sono altri vantaggi nel rilanciare il JCPOA che i falchi ignorano deliberatamente: la revoca delle sanzioni incoraggerebbe le forze di moderazione a favore di un nuovo impegno con l’Occidente. Conferirebbe anche potere alla società civile iraniana assediata, comprese, in primo piano, le donne manifestanti che i falchi pretendono di sostenere. Professare ammirazione per le coraggiose donne iraniane negando loro i mezzi e gli strumenti per organizzarsi in difesa dei loro diritti è a dir poco ipocrita.

Sia per solide ragioni strategiche che morali, quindi, Biden e i suoi alleati europei dovrebbero ignorare la strumentalizzazione da falco delle proteste in Iran per fare pressione per un’uscita dai colloqui sul nucleare, e invece fare del loro meglio per perseguire un accordo. Qualsiasi aspetto negativo di una tale linea di condotta oggi è gestibile rispetto alle scelte sgradevoli che il mancato raggiungimento di un accordo porterebbe domani.