Le proteste in Cina minacciano il potere di Xi?

Lo splendore del momento clou del Presidente cinese Xi Jinping, quando ha ottenuto un terzo mandato durante il 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC) e le crescenti proteste dei manifestanti che hanno chiesto la fine della sua strategia zero-COVID e hanno persino chiesto la sua cacciata sono in contrasto. All’inizio del suo terzo mandato, Xi si trova di fronte a una virulenta recrudescenza della pandemia, che ha provocato blocchi nelle città, e un ribollente malcontento che ha portato a proteste nelle università di tutta la Nazione.

Oltre alla diminuzione dell’accettazione sociale dei blocchi, una serie di incidenti direttamente correlati alla strategia cinese zero-COVID, ha portato a ebollizione la rabbia pubblica.

L’ultima è stata la tragedia del 24 novembre a Urumqi, capoluogo della provincia dello Xinjiang, dove almeno 10 persone sono morte in un incendio in un edificio. I post sui social media hanno ipotizzato che le barriere e le grate poste per frenare i movimenti avessero ostacolato l’accesso e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, scatenando così le proteste in città. Ci sono state segnalazioni da diverse parti della Cina sugli scontri tra le autorità e i residenti locali quando queste grate venivano installate sulle porte dei condomini, indicando che si stava accumulando una resistenza di basso livello verso le severe restrizioni imposte dalla strategia di lotta al COVID.

A settembre un incidente stradale ha richiamato l’attenzione su alcuni spiacevoli aspetti dei cordoli COVID. Quasi 30 persone sono morte dopo che un autobus che trasportava persone da Guiyang (capitale della provincia di Guizhou) a un centro di quarantena è caduto. Poiché il viaggio era stato organizzato nel cuore della notte, ha suscitato speculazioni sui motivi: è stato fatto clandestinamente per contenere i casi nel capoluogo di provincia? In precedenza, in alcune regioni, quando la situazione si deteriorava, la leadership di Pechino spesso inviava osservatori di alto livelloper condurre ispezioni. Dal momento che l’incidente è avvenuto prima del 20° Congresso del partito, i funzionari provinciali stavano mandando fuori le persone per raggiungere gli obiettivi interni relativi alla diffusione della comunità fissati dalla leadership di Pechino? Inoltre, è noto che l’impatto del blocco e del sequestro delle persone arbitrariamente e per lunghi periodi di tempo influisce sulla salute mentale. A questo proposito, il peggior disastro aereo della Cina negli ultimi anni potrebbe essere la chiave. Quali sono state le circostanze dell’incidente aereo di marzo in cui più di 100 persone sono morte? C’erano motivi politici o i problemi di salute mentale indotti dal blocco che hanno indotto il pilota a farlo schiantare intenzionalmente? È possibile che questi tragici incidenti non abbiano pesato sulla valutazione della leadership di Pechino, ma ciascuno di essi, aggravato dalla mancanza di chiarimenti ufficiali e dall’apatia, sembra aver gradualmente svolto un ruolo nell’accendere il dissenso contro la strategia di lotta al COVID.

Se ciò non bastasse, c’è un eccesso di cattive notizie in serbo sul fronte dell’economia. I dati ufficiali, diffusi dopo il 20° Congresso del Partito per salvare i rossori del PCC, hanno mostrato che il PIL è cresciuto del 3,9 % nel terzo trimestre. Secondo alcune stime, quest’anno il Partito potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di crescita del 5,5%. La Cina sta affrontando venti contrari sul fronte economico con gli Stati Uniti che stanno adottando misure per negare alla Cina l’accesso alla tecnologia e al capitale. In mezzo a questo, i disordini sindacali nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, sono stati una cattiva pubblicità per l’economia cinese. I lavoratori della più grande fabbrica di iPhone al mondo, che rappresenta quasi il 70% della sua produzione, si sono scontrati con il personale di sicurezza a causa delle rigide restrizioni COVID. Così, le azioni Apple hanno subito un duro colpo a causa dell’agitazione dei lavoratori e del conseguente timore che ciò possa influire sulla produzione di telefoni. Per questo motivo, è molto probabile che gli investitori aumenteranno la pressione sulla società affinché riveda l’eccessiva dipendenza dalla Cina nella sua catena di approvvigionamento. Se un leader di mercato come Apple decide di rivedere la sua dipendenza dalla Cina nella sua catena di approvvigionamento, potrebbe esserci una reazione a catena da parte di altre società.

Xi ha iniziato il suo terzo mandato prendendo spunto dal libro di Mao e accarezzando il nazionalismo per radunare i giovani. È iniziato con la nuova élite al potere che ha fatto un viaggio aYan’an, che è stato il bastione dei comunisti dalla metà degli anni ’30 al 1949. Xi ha anche visitato il Canale di Hongqi, che è un simbolo delle conquiste dei lavoratori nell’era di Mao. Ha esortato i giovani a emulare lo spirito del Canale Hongqi, che sottolinea l’importanza del duro lavoro. In precedenza nel suo rapporto di lavoro al Partito, Xi aveva promesso un ringiovanimento nazionale,che essenzialmente sta riportando la Cina alla grandezza, ma aveva anche messo in guardia contro i tentativi di forze esterne di contenere la sua ascesa. L’attuale ondata di proteste ha dimostrato che potrebbero esserci rendimenti decrescenti nell’usare le lotte degli anni passati per sostenere il morale dei giovani.

La Cina sta combattendo le proteste aumentando la presenza di sicurezza. Ci sono ancora limiti a questo approccio, come evidenziato dai manifestanti che sono scesi in piazza dopo che alcune banche rurali impedito l’accesso ai loro risparmi. Così oggi, mentre i giovani cinesi temono per il loro futuro, si oppongono a tale oppressione.

Nello scenario attuale, Xi si presenta con un classico zugzwang sulla scacchiera cinese. Xi dovrà reagire, ma qualsiasi passo in avanti potrebbe alterare il tono della storia. Qualsiasi allentamento può essere visto come un segno di debolezza e incoraggiare i manifestanti, ma rispondere con la repressione può aggravare ulteriormente la situazione. Pertanto, i tre pilastri -propaganda, violenza e successi economici- che mantengono il PCC al potere stanno vacillando.

L’esuberanza di una vittoria senza precedenti a volte può accecare molti, anche un leader esperto. Dopo aver ottenuto il potere per la terza volta, Xi, che aveva evitato a lungo le visite all’estero, è riemerso sulla scena mondiale con i suoi recenti viaggi in Thailandia per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico dopo il conclave del G20 in Indonesia. Potrebbe essergli utile ricordare il destino del rumeno Nicolae Ceausescu, che aveva un potere personale molto centralizzato, ma finì per essere estromesso da diverse fazioni, dall’esercito e dai suoi stessi colleghi del Partito Comunista. Xi deve ricordare che niente dura per sempre