Le prospettive economiche della Cina nell’era post-Zero-COVID

L’economia cinese ha vissuto un altro anno straordinario nel 2022. Dopo una forte crescita del 4,8% nel primo trimestre, l’economia è cresciuta solo dello 0,4% nel secondo trimestre. Ciò era dovuto in gran parte ai blocchi previsti dalla politica zero-COVID. L’economia ha mostrato segnali di ripresa nel terzo trimestre con una crescita che ha raggiunto il 3,9%, ma gli indicatori dell’attività economica nel settore manifatturiero e dei servizi indicano una prospettiva pessimistica per il quarto trimestre.

La sfida più significativa che i responsabili politici cinesi devono affrontare nel 2022 è stata la continua attuazione della politica zero-COVID . Dopo aver soppresso con successo la diffusione del COVID-19 nel 2020, il governo cinese è rimasto vigile verso il suo contenimento. Questa è diventata la politica zero-COVID nell’agosto 2021.

Nel 2022, la variante più contagiosa di Omicron ha provocato frequenti focolai e blocchi di COVID-19 in molte città cinesi. Sebbene la politica zero-COVID abbia avuto successo nel contenere la diffusione del virus, è diventato sempre più difficile farlo con l’aumento dei costi. Si stima che le restrizioni relative al COVID-19 abbiano ridotto la produzione del PIL cinese di circa il 4-5% rispetto ai livelli di tendenza. Man mano che i blocchi sono stati estesi, l’insoddisfazione e le lamentele si sono diffuse tra il pubblico con il consenso sul fatto che una politica così rigorosa e su larga scala zero-COVID fosse insostenibile.

Il 7 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha annunciato una nuova politica che ha allentato le restrizioni su test, codici sanitari e movimenti interregionali. Ciò ha segnalato un allontanamento dalla politica zero-COVID. L’improvviso e sostanziale aumento della mobilità e dell’interazione umana ha esposto la popolazione al virus, molti per la prima volta. Mentre il resto del mondo celebrava il Natale e il Capodanno, le famiglie cinesi si sono trovate in una battaglia contro il COVID-19. Le restrizioni sui viaggi sono state ulteriormente allentate quando il governo ha annunciato che dall’8 gennaio 2023 i passeggeri in arrivo non saranno più soggetti alla quarantena obbligatoria.

Il mercato immobiliare ha subito una profonda recessione nel 2022 come risultato continuo di una repressione politica dalla fine del 2020. Il regolamento ha costretto gli sviluppatori immobiliari a ridurre l’indebitamento e reprimere i rischi finanziari. Di conseguenza, nell’ottobre 2022 sia il valore delle vendite che gli investimenti sono scesi dai massimi storici rispettivamente a -26% e -9%. Dato che il settore immobiliare rappresentava una volta circa il 20% dell’attività economica in Cina, l’impatto indiretto di un giro di vite normativo sulla crescita della Cina deve ancora essere pienamente realizzato.

La correzione del mercato immobiliare, almeno della componente ciclica, è quasi terminata, anche se è improbabile che il mercato immobiliare torni ai suoi giorni di gloria nel 2023. Il futuro del settore immobiliare è soddisfare la domanda di alloggi, non quella speculativa investimento. Nel 2023 sono previste politiche di sostegno per sviluppatori di alta qualità e abitazioni non di lusso, con i responsabili politici che sperano in una moderata ripresa del settore immobiliare.

La Central Economic Work Conference (CEWC) si è tenuta a Pechino il 15-16 dicembre e ha stabilito gli obiettivi economici e le priorità politiche per il prossimo anno. Le massime priorità di Pechino sono la stabilizzazione della crescita, del mercato del lavoro e dell’inflazione. Tra questi obiettivi, il rilancio effettivo dei consumi delle famiglie sarà la sfida più grande del governo.

Questo è difficile a causa della rete di assistenza sociale segmentata e incompleta. I governi provinciali e locali hanno difficoltà a sostenere direttamente i consumi privati ​​a causa della mancanza di meccanismi come i trasferimenti monetari diretti disponibili nelle economie avanzate. L’effetto persistente dei blocchi previsti dalla precedente politica zero-COVID ha causato difficoltà finanziarie a molte piccole imprese, esercitando una pressione al ribasso sulla crescita dei consumi. È fondamentale che il governo centrale attui politiche orientate al consumo, non fare affidamento esclusivamente sugli investimenti per stimolare la crescita economica.

L’economia digitale potrebbe essere uno dei principali motori di una crescita economica di alta qualità, rilanciando i consumi e promuovendo al tempo stesso l’innovazione. Il CEWC ha mostrato una posizione favorevole alle imprese di piattaforme online, ribadendo il loro ruolo nella crescita economica, nella creazione di posti di lavoro e nella concorrenza globale, un cambio di tono rispetto alla dura repressione del settore da parte di Pechino nel 2021.

Lo sviluppo dell’economia digitale è importante per la ripresa dei consumi. Gli acquisti online hanno svolto un ruolo importante nella stabilizzazione dei consumi nel 2020-21. Senza la politica zero-COVID nel 2023, si prevede che le vendite al dettaglio sia online che offline riprenderanno man mano che le persone aumenteranno le attività di consumo, come i viaggi e il turismo, che sono state ritardate dalle restrizioni COVID-19.

È probabile che la crescita nel primo trimestre sarà relativamente debole quando la nazione raggiungerà il picco di infezione e affronterà la conseguente crisi sanitaria. Sia il consumo che la produzione potrebbero iniziare a riprendersi dal secondo trimestre quando la curva dell’infezione diventa piatta e la maggior parte della popolazione diventa immune al virus. Ci si può aspettare una ripresa costante dell’attività economica da metà anno se il governo centrale può attuare politiche di stabilizzazione della crescita e nessun nuovo focolaio di COVID-19 disturberà il ritorno al lavoro e la ripresa dei consumi.

Guardando oltre il 2023, Pechino dovrà affrontare le questioni dal lato dell’offerta, come i mercati dei fattori non riformati, per sostenere una crescita di alta qualità. Il governo dovrà continuare a riequilibrare l’economia nazionale per essere più efficiente, più equilibrato e più resiliente per resistere agli shock esterni e raggiungere un livello di PIL pro capite di un’economia moderatamente sviluppata entro il 2035.