Le PMI sono la chiave per la ripresa economica dell’Ucraina

L’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina si è evoluta nell’ultimo anno nel più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. Mentre attualmente non si intravede la fine dei combattimenti, anche la futura ricostruzione e riqualificazione dell’Ucraina è ora sempre più in discussione.

Alla vigilia dell’invasione, l’economia ucraina era in condizioni relativamente buone. Mentre l’Ucraina ha subito un leggero calo nel 2020 a causa della pandemia di Covid, questo è stato preceduto da quattro anni consecutivi di forte crescita del PIL. Le piccole e medie imprese (PMI) hanno svolto un ruolo importante in questo progresso, in particolare nei settori all’ingrosso, al dettaglio e IT.

Negli ultimi dodici mesi, le prospettive economiche positive dell’Ucraina sono state sconvolte dalla brutalità e dalla distruzione dell’invasione russa. Il settore delle PMI è stato particolarmente colpito. Le interruzioni in tempo di guerra e gli attacchi russi alle infrastrutture critiche hanno causato un drammatico deterioramento del contesto imprenditoriale. Ciò rende sempre più difficile la sopravvivenza degli imprenditori ucraini.

Kateryna Markevych, la principale esperta di programmi economici e sociali presso il think tank del Razumkov Center di Kiev, ha dichiarato a Reuters alla fine del 2022 che l’attività delle PMI in Ucraina era notevolmente peggiorata a causa della campagna di attacchi aerei russi contro le infrastrutture civili. In generale, la guerra ha portato a un aumento dei costi in tutte le catene del valore, mentre il volume dei prestiti bancari è diminuito. Ciò significa che le PMI spesso non sono in grado di assicurarsi risorse finanziarie alternative. Di conseguenza, molte sono state costrette a chiudere. Altre conseguenze del conflitto come la chiusura dei porti, l’interruzione delle rotte commerciali, la carenza di energia elettrica e danni materiali diffusi si sono aggiunte alle sfide che devono affrontare gli imprenditori ucraini.

Non sorprende che il PIL dell’Ucraina sia diminuito di circa il 35% durante il 2022, il più grande calo annuale da quando il paese ha riconquistato l’indipendenza nel 1991. L’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ha stimato che 4,8 milioni di persone hanno perso il lavoro nello stesso periodo di tempo, mentre i funzionari dell’UNDP hanno previsto che se il conflitto continua, fino al 90% della popolazione ucraina potrebbe affrontare la povertà.

Per i titolari di PMI, superare questo periodo di crisi richiede risolutezza e creatività. “La guerra ha inferto un duro colpo all’economia e alle imprese ucraine”, afferma il dott. Bohdan Ferens, fondatore di SD Platform, una ONG socialdemocratica in Ucraina e collegamento di SPARK in Ucraina. “Le perdite di imprenditori a causa della guerra, purtroppo, crescono ogni giorno. Tuttavia, le aziende stanno cercando di adattarsi a nuove realtà o sono alla ricerca di nuove direzioni e opportunità di lavoro”.

Molte PMI ucraine stanno esplorando con successo le nuove modalità di fare affari durante la guerra. Per alcuni, ciò significa reagire direttamente ai bisogni militari o umanitari emergenti e incorporarli nel loro modello di business. Un chiaro esempio di questa tendenza è Yuriy Zakharchuk, che è passato dalla produzione di costumi teatrali all’abbigliamento militare . Allo stesso modo, dopo aver chiuso il negozio per alcuni mesi, i dipendenti di uno studio di ceramica a Mykolaiv hanno deciso di organizzare laboratori per bambini in cambio di donazioni.

Per altri proprietari di PMI, sopravvivere ha significato trasferirsi in regioni più sicure dell’Ucraina occidentale o oltre confine nell’Unione europea. Ad esempio, i dentisti Oleksiy Vlasov e Olena Shestakova si sono trasferiti da Kramatorsk, nell’Ucraina orientale, a Chernivtsi, vicino al confine rumeno, dove offrono cure gratuite agli sfollati interni. Ciò è stato possibile grazie a un prestito garantito dallo stato che ha permesso loro di trasferirsi e ha contribuito a coprire i pagamenti iniziali dell’affitto. Ci sono migliaia di casi simili in tutta l’Ucraina. C’è urgente bisogno di più aiuto per sostenere il settore delle PMI. Ciò a sua volta consentirà alle PMI di dare un contributo significativo al rilancio dell’economia ucraina.

Le autorità locali e l’attuale ecosistema imprenditoriale ucraino sono stati a lungo essenziali per lo sviluppo del settore delle PMI del Paese. Il sostegno ha incluso iniziative per aiutare imprenditori e imprenditori ad accedere ai locali di produzione, ai servizi di supporto e alle nuove tecnologie. Uno di questi esempi è il CSR Development Center , che promuove i principi del business sostenibile e della responsabilità sociale in Ucraina. Comprendendo la necessità di adattarsi al nuovo contesto bellico, il centro ha lanciato diverse iniziative a sostegno degli imprenditori, come il programma di mentoring per gli ucraini all’estero. Queste iniziative sono una risposta diretta alle sfide poste dall’invasione russa.

Un’iniziativa prevede un programma per le donne che desiderano creare una PMI o espandere la propria attività esistente. Il programma offre una combinazione di opportunità di formazione, networking e finanziamento. “Durante la guerra, il ruolo delle donne è cambiato. Poiché attualmente ci sono molti più uomini che donne che prestano servizio nell’esercito, le donne ora hanno una maggiore influenza sulla stabilità dell’economia ucraina”, osserva Oleksandra Hondiul, Project Manager presso il CSR Development Center. “Allo stesso tempo, sono aumentate le richieste a queste donne, come provvedere alla famiglia, prendersi cura dei bambini, gestire le imprese e così via”.

A livello internazionale, negli ultimi dodici mesi governi, filantropi e donatori istituzionali hanno unito le forze per aiutare a soddisfare le crescenti esigenze umanitarie dell’Ucraina. Ma mentre l’attenzione del mondo è comprensibilmente focalizzata sui soccorsi durante il conflitto in corso, è urgente anche la ripresa economica e il sostegno alle imprese ucraine.

Nel luglio 2022, il governo ucraino ha lanciato il suo piano nazionale di ripresa globale, descrivendo in dettaglio un percorso per ricostruire l’economia una volta che la guerra sarà finita. Poco dopo, Liesje Schreinemacher, ministro per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo dei Paesi Bassi, ha promesso fondi significativi per consentire alle PMI ucraine di investire nelle loro attività e ricostruire un certo numero di città ucraine.

È fondamentale che questi sforzi continuino ora ponendo l’accento sul sostegno al settore delle PMI. “Vale la pena pensare al restauro oggi, e il supporto dei nostri partner occidentali, in particolare quelli olandesi, è molto importante”, conclude Ferens.

La versione originale di questo intervento è qui.