Il conflitto in Ucraina avrà importanti conseguenze strategiche per la politica estera cinese nell’Indo-Pacifico. Promuoverà l’approfondimento della cooperazione economica russo-cinese che renderà entrambi i Paesi più resilienti alle pressioni economiche occidentali. L’instabilità a lungo termine in Europa renderà più difficile per gli Stati Uniti rafforzare la propria presenza nel Pacifico negli anni a venire, con significative risorse finanziarie e militari statunitensi destinate a sostenere l’Ucraina.

Il conflitto ha dimostrato che l’Occidente non è in grado di imporre sanzioni a una grande economia senza danneggiare la sua stessa stabilità. La guerra ha anche mostrato l’efficacia del deterrente nucleare russo, rendendo impensabile anche un limitato intervento occidentale.

La Cina sarà la principale beneficiaria della crisi ucraina. Ma questo non si riflette nella retorica politica cinese, che è stata accuratamente calcolata per evitare qualsiasi grave ricaduta con l’Unione Europea e altri Paesi sviluppati, pur mantenendo una stretta cooperazione con la Russia.

La posizione ufficiale cinese è rimasta coerente con la dichiarazione rilasciata dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel febbraio 2022 allo scoppio della guerra: la Cina è preoccupata per le violenze e vuole che le fermino. Sostiene che l’integrità territoriale e gli interessi di sicurezza di tutte le parti devono essere rispettati. La Cina sostiene inoltre che l’allargamento della NATO è in parte responsabile della crisi.

Sul fronte economico, la Cina ha colto le maggiori opportunità strategiche fornite dalla guerra. Durante i primi quattro mesi del 2022, il commercio tra Russia e Cina è aumentato del 25,9%. Le esportazioni russe verso la Cina sono cresciute del 37,8%, a 30,85 miliardi di dollari. Anche il volume fisico delle esportazioni di gas naturale è aumentato del 15%.

La Cina è pronta a soppiantare l’Unione Europea come principale partner economico della Russia. L’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui ha invitato gli uomini d’affari cinesi a ‘riempire il vuoto’ lasciato nel mercato russo dalle attività occidentali in uscita. La cooperazione con la Cina ha contribuito all’eccedenza del bilancio federale russo tra gennaio e aprile 2022 nonostante la guerra. Mantenere questa stabilità finanziaria ed economica sembra essere la strategia della Russia mentre continua a premere in Ucraina.

Entro il 2023, la maggior parte o tutto il commercio bilaterale dovrebbe essere condotto in renminbi. Le aziende e i marchi cinesi domineranno probabilmente ampi segmenti del mercato di consumo russo e diventeranno i principali partner industriali e tecnologici della Russia. C’è anche una tendenza crescente verso gran parte del commercio russo condotto con paesi terzi in renminbi.

Con la prevista espansione dell’infrastruttura logistica, la Cina otterrà un’importante fonte di materie prime strategiche. La Cina sarà in grado di procurarsi queste merci a sconti significativi perché la Russia sarà isolata da molti altri mercati e Pechino utilizzerà la propria valuta. Ciò ridurrà significativamente la capacità dell’Occidente di sfruttare i punti di pressione economica contro la Cina.

Alcune delle principali società globali cinesi stanno riducendo visibilmente la loro presenza in Russia perché sanzioni secondarie potrebbero influire sulle loro operazioni sui mercati internazionali. Ma la cooperazione in molte aree sarà superata da società di secondo livello con esposizione globale limitata o nulla. Tali società saranno ancora abbastanza potenti per operare nel mercato russo. Le loro operazioni saranno assistite da banche specializzate senza esposizione in Occidente, come in Iran.

Strategicamente, questa transizione, unita a profondi cambiamenti interni nell’economia politica russa, renderà la Russia in gran parte immune alla guerra economica. Per il prossimo futuro, l’Occidente non avrà altri mezzi per scoraggiare la Russia in Europa, tranne che per costose opzioni militari. A sua volta, ciò fornirà importanti opportunità strategiche per la Cina nel Pacifico.

Le lezioni militari della guerra per la Cina sono troppo precoci e troppo difficili da valutare sulla base dei dati disponibili. Una caratteristica del conflitto ucraino è una portata senza precedenti di propaganda e disinformazione da tutte le parti.

Ma finora dalla guerra sono emerse due chiare lezioni. Primo, gli alleati degli USA e della NATO cercheranno sempre di evitare un confronto militare diretto con una grande potenza nucleare. Anche se una potenza sta combattendo una guerra su vasta scala alle loro porte. In secondo luogo, la guerra economica alla Russia ha causato problemi significativi alle economie occidentali, comprese le crescenti pressioni inflazionistiche e il calo dei tassi di crescita. Qualsiasi azione simile contro la Cina, un’economia dieci volte più grande, devasterà gran parte dell’economia mondiale. Ciò rende un’azione del genere estremamente improbabile.