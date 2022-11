Le origini medievali della cucina del Ringraziamento

Come e perché i piatti serviti alla cena del Ringraziamento sono diventati così fissi? Molti presumono che la maggior parte di loro sia stata semplicemente mangiata dai pellegrini durante il primo Ringraziamento.

Per questo continuano ad essere consumati ancora oggi. Ed è vero che la maggior parte degli ingredienti sono di origine americana: iltacchino, i mirtilli rossi, la zucca, le patate dolci -persino i fagiolini nella casseruola e le noci pecannella torta.

Eppure abbiamo solo un resoconto di prima mano del ‘primo’ Ringraziamento: un breve paragrafo di Edward Winslow che non menziona nessuno di questi alimenti. Ed è stato dimostrato, più e più volte, che l’idea di una tradizione culinaria unica originata da una festa tra i pellegrini e i loro vicini nativi americani è più un mito pubblicitario che una verità storica.

Ma forse c’è comunque qualcosa di molto tradizionale in questo pasto.

In effetti, potrebbe esserci un’ottima ragione per cui questi piatti particolari -e persino il modo in cui mangiamo il pasto- sono stati fortemente associati al Ringraziamento. I primi americani hanno semplicemente imitato o adattato i piatti tradizionali, le combinazioni di sapori e i rituali dell’Europa, usandoli per modellare i piatti popolari che continuiamo a gustare oggi.

Per cominciare, pensate a quando consumiamo il pasto: sempre nel primo pomeriggio, che è proprio come sarebbe stata servita una vera cena 400 anni fa. A quei tempi, la cena era un pasto serale più piccolo. Naturalmente, ci sono altre cene anticipate che le famiglie osservano tradizionalmente (soprattutto la domenica). Ma il Ringraziamento è sempre stato, e continua ad essere, presto. Non è semplicemente iniziato prima per ospitare una partita di calcio.

Per quanto riguarda il rito dell’intaglio a tavola, non è una cosa che facciamo normalmente. Ma era decisamente di moda quando i coloni lasciarono l’Europa nel XVII secolo. C’erano persino manuali di intaglio pieni di illustrazioni per servire i loro arrosti preferiti, che erano quasi sempre selvaggina. L’unica differenza è che avrebbero tenuto l’intero uccello in aria per tagliare fette sottili, che sarebbero cadute delicatamente sul piatto di ogni commensale. (Con gli enormi tacchini domestici di oggi, è comprensibile che li lasciamo sul piatto)

C’era persino un intero linguaggio di smembramento nell’Inghilterra medievale: lyfte that swanne, alaye that fesande, wynge that partyche, dysplaye that crane, but break that egryt.

Quanto al tacchino stesso, era uno dei pochi cibi del Nuovo Mondo che aveva già ottenuto un immediato consenso in Europa, proprio per la sua somiglianza con pavoni e fagiani, che erano tra i cibi più in voga dell’epoca. In altre parole, gli inglesi che sbarcarono in Massachusetts non mangiavano il tacchino perché era l’unico alimento locale disponibile. Piuttosto, lo conoscevano piuttosto bene in Inghilterra, dove era persino comune rimuovere la pelle e le piume, cucinarlo e servirlo con le piume sostituite, come se fosse ancora vivo: un trucco medievale standard.

Anche i contorni risalgono all’Europa, con profili di sapore che sono in realtà di origine medievale.

Prendi la salsa di mirtilli. Nell’Europa medievale, la salsa di frutta acida con selvaggina era una combinazione popolare, che bilanciava un condimento freddo e umido con una carne calda e asciutta. A metà del XVII secolo, ad esempio, il famoso chef francese La Varenne serviva il tacchino con i lamponi.

Ma il vero legame tra il Ringraziamento e la festa medievale è nelle spezie. Anche se oggi usiamo il termine generico ‘spezia di zucca’ per caratterizzare le variazioni di cannella, noce moscata, chiodi di garofano e zenzero (e si presentano praticamente ovunque in forma artificiale a buon mercato), questi sapori erano la spina dorsale della cucina medievale, comparendo in una vasta gamma di piatti dolci e salati, dal pollo alla pasta.

Allora, semplicemente non era un pasto sontuoso senza un tripudio di spezie (che, poiché dovevano essere importate dall’Asia, erano incredibilmente costose). Oggi l’unica di queste spezie che rimane in tavola tutto l’anno è il pepe. Ma il loro ruolo centrale nel Giorno del Ringraziamento ricorda ancora una volta le remote origini della tradizione.



E molti pensano alla casseruola di fagiolini come a un classico piatto del dopoguerra, inventato negli anni ’50 come un modo per consumare tutte le lattine di crema di zuppa di funghi che si erano accumulate nella dispensa. Ma i ‘fagioli francesi‘ (provenienti dall’America) erano già conosciuti e amati nell’Europa del XVII secolo. Il poeta inglese Gervase Markham, in ‘Farewel to Husbandry‘, del 1608 , sottolinea quanto siano teneri quando vengono stufati. E Thomas Tryon, un autore britannico di libri di auto-aiuto, scrive in ‘The Way to Health, Long Life and Happiness‘ che i fagiolini «superano di gran lunga e sono molto meglio di altri legumi mangiati verdi».

Anche gli ignami canditi erano un alimento base del XVI secolo. In’The Merry Wives of Windsor’ di Shakespeare, quando Sir John Falstaff esclama che dovrebbe piovere confetti e grandinare patate, in realtà sta parlando di patate dolci della Virginia, che erano state riportate in Europa alla fine del XVI secolo. (Questi non erano solo canditi; erano anche considerati afrodisiaci.)

Il famoso chef inglese Robert May nel libro di cucina della metà del XVII secolo ‘The Accomplisht Cook‘ ha un’ottima ricetta per la torta di patate (dolce), che oggi non sembrerebbe troppo fuori luogo sulla tavola del Ringraziamento (anche se con creste di gallo, testicoli e midollo osseo sarebbe considerato forse un po’ troppo ‘decorato’).

Per quanto riguarda quella torta di zucca molto americana? Nel XVII secolo era già abbastanza comune. Una delle prime autrici di libri di cucina, Hannah Woolley, ha una ricetta per il ‘pompion-pye’ con le stesse spezie che usiamo oggi. Include anche le mele, che, per inciso, sono anche completamente inglesi in una torta.

Quindi, nonostante l’immagine che abbiamo dei coloni inglesi che si adattano a strani nuovi ingredienti nella loro nuova casa, la maggior parte delle ricette -e quelle che continuiamo ad avere al tavolo del Ringraziamento- erano già le nostre preferite.

Ricordalo quando sollevi in alto la tua (molto americana) coscia di tacchino, come Enrico VIII.