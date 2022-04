Quando le pesanti catene cadranno e il fumo si disperderà, e sarà possibile con calma accademica, già da una certa distanza storica, riflettere sull’attuale catastrofe, una delle direzioni principali di questa riflessione non sarà nemmeno una descrizione del ‘Regime russo‘ (tutto è chiaro), ma la risposta alla domanda: da dove è arrivato? Da dove viene questa Z, che lo esprime così pienamente? E qui dobbiamo andare in retrospettiva, e abbastanza in profondità. Dovremo ricordare sia il bolscevismo che il fascismo russo.

Il fascismo russo è apparso contemporaneamente al bolscevismo e anche un po’ prima.

Negli anni ’90 del 19° secolo nacque un falso della gendarmeria Black Hundreds chiamato ‘Protocols of the Elders of Sion‘. Decenni dopo, la parte antisemita di destra radicale dell’emigrazione russa consegnò questo opuscolo a Adolf Hitler attraverso Alfred Ernst Rosenberg, e ne rimase affascinato.

E i discorsi e gli articoli di Vladimir Purishkevich, capo dell’Unione dell’Arcangelo Michele, e Nikolai Markov, capo dell’Unione del popolo russo, sarebbero stati pubblicati in seguito con gratitudine nel principale organo nazista ‘Völkischer Beobachter‘ con un caloroso commento del Dottor Joseph Goebbels.

L’antisemitismo era impossibile nel primo ambiente bolscevico. Tuttavia, l’antisemitismo è il segno più prominente e mostruoso, ma non l’unico, anche del nazismo tedesco, per non parlare del fascismo italiano, che è più indifferente alla questione ebraica. Ecco cosa disse nel 1921 al Parlamento italiano il padre del fascismo, Benito Mussolini, rivolgendosi ai comunisti:

«Non c’è parentela politica tra noi e i comunisti,ma ce n’è una intellettuale. Come te, riteniamo necessario avere uno Stato centralizzato e unificato che richieda una disciplina ferrea da parte di tutti, con l’unica differenza che tu arrivi a questa conclusione attraverso il concetto di classi,e noi attraverso il concetto di Nazione».



Il notevole pensatore della diaspora russa, Georgy Fedotov, già alla fine degli anni ’30 scriveva:

«Il bolscevismo è una cultura della malizia totalitaria. La Russia è il Paese più consistente del fascismo. Non dimentichiamo che Lenin è stato l’inventore di questa forma di Stato, che Mussolini e Hitler hanno preso in prestito da lui. E il contenuto sociale del fascismo di Mosca non è diverso da quello tedesco».

Georgy Fedotov è ripreso dall’eminente filosofo intellettuale russo Nikolai Berdyaev:

«Lo stalinismo, cioè il comunismo del periodo della costruzione, sta degenerando in una specie di fascismo russo. Ha tutte le caratteristiche del fascismo: uno Stato totalitario, il capitalismo di Stato, il nazionalismo, il leader e, come base, la gioventù militarizzata».

Si noti che tutto questo è stato scritto prima dell’inizio della seconda guerra mondiale. Non c’erano ancora forni a gas nazisti e gli autori sapevano poco della portata delle repressioni di Stalin. Ma è proprio il terrore di Stato senza precedenti, sebbene diretto in modo alquanto diverso, ad essere un fattore che indubbiamente avvicina i due regimi. Il regime è indubbiamente correlato. «»

Non per niente il Ministro degli Esteri Joachim von Ribbentrop, dopo una festa a Mosca, in cui è stata celebrata la firma del Patto di non aggressione, ha scritto di sentirsi in compagnia dei dirigenti sovietici come in compagnia di vecchi compagni di partito. L’intuizione di Ribbentrop non lo trasse in inganno: lo spirito del rigido sistema delle caste, del settarismo di partito e della nomenklatura era comune.

Ovviamente c’erano anche differenze stilistiche.La massiccia propaganda della Germania nazista era franca e apertamente cannibale. E nell’Unione Sovietica –più ipocrita (come definito da A.I. Solzhenitsyn), nasconde la vera essenza dietro belle frasi sull’uguaglianza e la giustizia.

C’era un’altra differenza: la politica estera. Il regime di Hitler era più sfacciato e avventuroso, incline a giocare per tutto il tempo. Stalinsky è più cauto e senza fretta. Apparentemente, da un falso senso dell’inevitabilità della loro vittoria storica.

Questi sono dettagli stilistici, ma sono abbastanza interessanti. Va aggiunto che il tardo stalinismo del dopoguerra raccolse la bandiera dell’antisemitismo di Stato da Hitler sconfitto. Ha dipinto i processi della fine degli anni ’40 e dei primi anni ’50. Erano in aumento e solo la morte di Stalin ci pose fine. Sebbene non così feroci, ma piuttosto visibili tracce di antisemitismo di Stato persistettero nell’URSS fino alla sua caduta.

Il bolscevismo, questa variante domestica del totalitarismo, è la malattia ereditaria più grave. Inoltre, non c’erano cure e hanno rifiutato la riabilitazione.

Diciamo subito che oggi non c’è antisemitismo. Ma sono presenti tutti i segni elencati da Nikolai Berdyaev. Sono integrati da propaganda e repressioni statali non alternative che pervadono tutto, che gradualmente cessano di essere puntuali e morbide e assomigliano alla qualità delle decisioni dei tribunali e ai termini delle sentenze degli anni ’30-’50 del secolo scorso.

Adesso c’è anche la guerra. Guerra con l’Ucraina, ma di fatto con l’Occidente. L’odio per l’Occidente, l’opposizione totale, civile e culturale ad esso è generalmente un argomento di discussione speciale. Va anche notato il nazismo di Hitler, che vedeva l’Occidente come il centro del male degli ebrei neri, e il bolscevismo, per il quale l’Occidente era un mondo di capitali ostile di classe destinato alla sconfitta storica. Entrambi i regimi hanno affermato di trasformare il mondo a propria immagine e somiglianza. Entrambi erano messianici e predatori. Entrambi puntano sull’espansione dei territori.

In questo senso, il bolscevismo, tra l’altro, non è originale. Si basa sulla più profonda tradizione storica. Il messianismo ortodosso risale al XV secolo a Ivan III e si consolida sotto Ivan il Terribile, è postulato al massimo ideologicamente sotto Nicola I con la teoria Uvarov della nazionalità ufficiale. E, infine, il tozzo Alessandro III, venerato ora. Tutti loro sono apostoli dell’anti-occidentalismo nazionale.

L’attuale governo russo ha scelto questa componente dalla storia nazionale. L’ho scelto perché l’anti-occidentalismo è il primato dello Stato sull’individuo, è l’inamovibilità e la mancanza di controllo del potere, ed è la fusione di potere e proprietà. Le persone sotto forma di bonus ottengono irresponsabilità e comodo disprezzo per la legge, che ancora non è applicata o applicata in modo selettivo. In realtà, il contratto sociale si basa su questo: tu fai quello che vuoi, noi approviamo, ma non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Per completare il quadro, tra le tradizioni feudali, bolsceviche e tedesche degli anni ’30, si dovrebbe citare un percorso coerente verso l’anti-intellettualismo e la semplificazione del quadro del mondo. Lo storico russo Sergei Solovyov scrisse del regno di Nicola I che l’illuminazione era un crimine contro il governo. All’inizio degli anni ’60, Sergei Trapeznikov, un alto funzionario del partito, disse che ogni pensiero alla fine ha un carattere antisovietico. E come ha guardato nell’acqua. Ecco perché, in condizioni di totalitarismo, le autorità gettano le idee più semplici ed eccitano sentimenti primitivi che funzionano a livello subconscio. Uno di questi è la vendetta.

È risaputo quale ruolo chiave e terribile abbia giocato il revanscismo nella storia dell’ascesa al potere dell’NSDAP (il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori) in Germania. Poi è cresciuto dalla sconfitta nella prima guerra mondiale, iniziata, tra l’altro, dalla stessa Germania.

Nella storia moderna russa nell’anamnesi: il crollo dell’URSS. E anche se è crollato da solo, si è scoperto che molte cose possono essere estratte dal suo crollo. Spremuto il desiderio di vendetta anti-occidentale. E nella forma più semplice, arcaica e visiva -sotto forma di guerra.

Ma quando uno Stato totalitario con istituzioni decorative e la stessa Costituzione, con il divieto della libertà di parola e di informazione alternativa, con l’appoggio entusiastico di massa della popolazione, lancia un’operazione militare speciale in un Paese vicino, questo inevitabilmente evoca una storia pesante. Alivello puramente estetico, manca solo un simbolo visivo. E viene naturale. E dà vita alle stesse associazioni.

Dobbiamo rendere omaggio a chi l’ha inventato: il loro senso dello stile non ha deluso. Gotico, spigoli vivi, brutalità: questo è ciò di cui hai bisogno. Questo segno Z da solo è sufficiente per capire cosa sta succedendo in un contesto storico. ‘Z’, come ultima lettera dell’alfabeto latino, significa finalità. In un certo senso, la finalità delle decisioni. In questo caso, la soluzione della questione ucraina.

Tornando ai terribili regimi del secolo scorso. La loro caratteristica principale non è nemmeno la sanguinosa arbitrarietà del potere, ma una gioiosa psicosi militaristica di massa. Delizia, euforia della violenza contro estranei e amici, maleducazione come forza, empatia come debolezza, rapidità, davanti ai nostri occhi, degrado di massa e disumanizzazione. Tutto questo è una diagnosi sociale e un presagio di un’inevitabile catastrofe. Facciamo la nostra storia.