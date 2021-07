Se, come sembra, le gare di Tokyo si svolgeranno senza pubblico, i Giochi Olimpici di quest’estate saranno un po’ scialbi. Le urla, l’eccitazione e l’incoraggiamento del pubblico sono essenziali nello sport agonistico. Correre gli ultimi chilometri di una gara di fondo o di un triathlon in mezzo a due file di spettatori che applaudono e acclamano è una sensazione impareggiabile, anche per gli atleti di terza fila, come era il caso di questo cronista trentacinque anni fa.

Sarà la seconda volta che i Giochi Olimpici si tengono a Tokyo. La prima volta fu nel 1964 e servirono a produrre una straordinaria trasformazione urbana. Tokyo era una città caotica, un agglomerato di quartieri disordinati, senza viali, con problemi di traffico molto seri, senza nomi per le strade e senza numeri sulle case. Dall’elezione a sito olimpico, migliaia di lavoratori hanno lavorato giorno e notte per quattro anni per modernizzare la città, costruendo edifici grandi e spettacolari e una rete di otto ampie autostrade. I giapponesi hanno sorpreso il mondo con una monorotaia aerea di tredici chilometri che collegava l’aeroporto con il centro città. Per non parlare della costruzione dello stadio di atletica, dell’ardita architettura della piscina con tetto mobile inclinato verso il centro con due soli pilastri, del parco sportivo di Komazawa, del velodromo, del canale per le gare di canottaggio e dello stesso villaggio olimpico circondato da giardini.

Dal punto di vista sportivo, di quei Giochi ricordiamo l’emozionante finale dei 10.000 metri,con la sorprendente vittoria di William Mills, discendente di una tribù Sioux, che non aveva mai vinto una gara prima; la piroetta del campione russo dei pesi gallo Alexey Vakjonin, che, portando sulla testa 142 chili, ha alzato una gamba e si è bilanciato su una gamba; la finale dei 200 metri rana, dove la sovietica Galina Prozumenchikova ha vinto la medaglia d’oro e l’americana Claudia Kolb l’argento, rispettivamente con quindici e quattordici anni; le quattro medaglie d’oro per il nuoto di Don Schollander, a cui la madre, Martha Tooth Wendell, aveva insegnato a nuotare, né più né meno dello stuntman che ha girato le scene acquatiche nei film di Tarzan con Johny Weissmuller; la vittoria di misura del tedesco Willi Holdorf nel decathlon maschile, dopo una straziante gara di 1500 metri; le graziose piroette della ginnasta Polina Astakjovai sulle parallele asimmetriche; ola consacrazione del grande etiope Abebe Bikila, che aveva già vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Roma del 1960, correndo scalzo. Le scarpe con cui ha corso la maratona di Tokyo sono state acquistate pochi giorni prima della gara nello stesso villaggio olimpico.

A Tokyo il judo è stato inserito per la prima volta nel programma olimpico, in onore dei padroni di casa: era il loro sport nazionale. I giapponesi hanno vinto la maggior parte delle competizioni in questa disciplina, ma la loro gioia non era completa. Nella finale dei pesi massimi, il suo idolo Akio Kaminaga è stato sconfitto dal colosso olandese Anton Geesink, che da quasi dieci anni si allenava con il maestro Haku Michigami. Comprendendo quanto sia stata dolorosa quella sconfitta per i giapponesi, l’olandese ha fatto segno ai suoi connazionali di non saltare sul tappeto per festeggiare la medaglia d’oro, comportandosi con una squisita eleganza che il pubblico gli ha riconosciuto. Gli insegnamenti di Michigami non si erano limitati alle tecniche di combattimento, ma avevano incluso il comportamento circospetto dei giapponesi.

Quelle gare ebbero uno spettatore d’eccezione: Shizo Kamakury, uno dei due atleti che avevano fatto parte della delegazione giapponese ai Giochi di Stoccolma del 1912. Allora Kamakury aveva partecipato alla prova della maratona, ma non l’aveva terminata. Una gentile svedese gli aveva offerto un’aranciata nel bel mezzo della gara. Finì per passare il pomeriggio e la notte con lei… e non tornò più in Giappone. I suoi compatrioti non ebbero più sue notizie fino a cinquant’anni dopo, quando aveva già alcuni nipoti svedesi.

Auguriamo buona fortuna a tutti i partecipanti ai Giochi di Tokyo, e anche se oggi è uno scherzo, speriamo che non dimentichino ciò che ha detto il barone Pierre de Coubertin: l’importante è partecipare.