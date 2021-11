Secondo il ‘Washington Post’, l’amministrazione del Presidente Joe Biden è pronta ad annunciare entro la fine del mese il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 da parte degli Stati Uniti. Il boicottaggio sarebbe una risposta alle violazioni dei diritti umani perpetrati dalla Repubblica popolare in particolare nella regione dello Xinjiang, abitata in maggioranza dalla comunità musulmana uigura. Gli Stati Uniti, che invierebbero a Pechino i loro atleti, ma senza una delegazione ufficiale, non imporrebbero il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ai loro alleati, che saranno liberi di seguire l’esempio di Washington o inviare le proprie delegazioni.

Ieri c’è stato il colloquio virtuale tra Biden e l’omologo cinese Xi Jinping, durante il quale il primo “ha sollevato preoccupazioni in merito alle politiche di Pechino nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong, così come sui diritti umani in generale”, afferma la Casa Bianca. Il boicottaggio diplomatico dei Giochi in risposta agli abusi della Repubblica popolare era stato invocato negli scorsi mesi da diversi esponenti politici statunitensi, tra cui la presidente della Camera, Nancy Pelosi. In un’udienza parlamentare dello scorso maggio, Pelosi aveva definito “inaccettabile” il silenzio internazionale intorno al tema, invitando la comunità internazionale ad alzare la voce contro il “genocidio” perpetrato dalla Cina.

Come afferma Michael J. Socolow, Docente di giornalismo all’University of Maine, «mancano ormai meno di 100 giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, ed è quindi tempo di una discussione onesta sull’etica del giornalismo sportivo e sulla moralità della complicità dei media americani con i regimi autoritari che nascondono la repressione attiva dei propri cittadini».

«Rapporti coraggiosi hanno pubblicizzato la serie di azioni repressive nazionali e internazionali intraprese dal governo cinese negli ultimi cinque anni. La persecuzione degli uiguri e altre violazioni dei diritti umani, l’abrogazione del trattato di Hong Kong insieme all’imposizione della repressione del governo cinese in quella città portuale e la prevenzione di un’indagine completa e trasparente sulle origini del COVID-19 sono tutti ben documentato» – continua Socolow – «pertanto, il governo cinese ora vuole una buona stampa in Occidente. E i suoi sforzi per garantire una copertura favorevole hanno suscitato nuove preoccupazioni sul controllo dei media e la censura durante i Giochi, con un portavoce del governo degli Stati Uniti che ha recentemente esortato i funzionari del governo cinese “a non limitare la libertà di movimento e accesso per i giornalisti e a garantire che rimangano al sicuro e in grado di riferire liberamente, anche ai Giochi Olimpici e Paralimpici”».

Ma, come è chiaro dall’esperienza durante le Olimpiadi del 1936, se i giornalisti statunitensi andassero a Pechino e sottolineassero la bellezza del suo paesaggio, la felicità dei suoi cittadini e le sue infrastrutture futuristiche, e non coprissero le realtà più controverse in Cina, questo – dice Socolow – un vantaggio per la propaganda cinese.

Socolow racconta la lezione del 1936: «Il 4 gennaio 1980, Walter ‘Red’ Smith, il veterano editorialista sportivo del New York Times, sorprese i suoi lettori con il suo sostegno al movimento di boicottaggio contro i Giochi Olimpici di Mosca di quell’estate. I sostenitori del boicottaggio stavano protestando contro l’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Unione Sovietica. La posizione di Smith era inaspettata, poiché aveva accuratamente evitato – o addirittura ignorato – molti altri momenti che considerava un’intrusione politica malsana nella competizione atletica internazionale. Ma Smith ha scritto che la storia ha dimostrato che la partecipazione dell’America ai Giochi nazisti è stata un errore, anche se il grande corridore nero americano Jesse Owens ha riscattato l’evento nella memoria pubblica. “Quando gli americani guardano indietro alle Olimpiadi del 1936″, scrisse Smith nella sua famosa colonna, “si compiacciono solo del ricordo delle quattro medaglie d’oro di Jesse Owens”. A parte questo, ha ammesso, “ci vergogniamo di essere stati ospiti alla grande festa di Adolf Hitler”. Smith era un giornalista sportivo della vecchia scuola, già veterano nel 1980 – morì nel 1982. I suoi servizi e le sue colonne riflettevano l’influenza di Grantland Rice e Paul Gallico, i giganti che hanno inventato la moderna scrittura sportiva americana negli anni ’20. Ma c’era sempre stato un altro gruppo di giornalisti sportivi meno timorosi di segnalare evidenti spiacevoli inconvenienti politici. Ad esempio, il grande Jimmy Cannon non ha avuto problemi a disseminare liberamente riferimenti politici e commenti aspri nelle sue colonne. Westbrook Pegler detestava i nazisti e li criticava senza sosta durante i Giochi del 1936. E i commenti taglienti di Howard Cosell, su questioni come la sospensione della boxe di Muhammad Ali negli anni ’60 e l’attivismo politico scoppiato nel 1968 a Città del Messico, rimangono un merito alla sua eredità».

Il fatto che Red Smith abbia trascorso decenni a rimanere in gran parte apolitico in pubblico – sottolinea Socolow – «ha reso sorprendente il suo sostegno al boicottaggio. Il fatto che fosse solo il secondo editorialista sportivo a ricevere un Premio Pulitzer e che le sue opinioni fossero ampiamente rispettate, ha dato al suo sostegno un peso significativo. Smith ha aperto le porte agli altri per sottolineare l’incongruenza e l’ovvia ipocrisia di celebrare le intenzioni pacifiche dell’Unione Sovietica mentre l’esercito sovietico stava invadendo e occupando l’Afghanistan. Nella sua colonna, Smith ha citato il membro del Parlamento britannico Neville Trotter, che ha guidato il movimento di boicottaggio in Gran Bretagna. “Questa è l’unica leva che abbiamo per mostrare la nostra indignazione per questa nuda aggressione da parte della Russia”, ha detto Trotter a Smith. “Dovremmo fare tutto il possibile per ridurre le Olimpiadi di Mosca in un macello”».

Una giornalista sportiva nota e rispettata a livello nazionale ha chiesto esplicitamente e senza ambiguità il boicottaggio dei Giochi di Pechino del 2022: Sally Jenkins. Il veterano editorialista del Washington Post – che l’anno scorso è stato finalista per il Premio Pulitzer per i commenti – ha pubblicato una colonna rovente in cui affermava chiaramente che “l’ignoranza non è più una scusa”.”E’ stato un errore perdonabile assegnare un’Olimpiade a Pechino nel 2008″, ha scritto. “È imperdonabile tenerne una lì adesso.”