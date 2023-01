Le Nazioni Unite votano per estendere gli aiuti transfrontalieri alla Siria per altri 6 mesi

Lunedì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all’unanimità un progetto di risoluzione che estende l’autorizzazione del meccanismo di consegna degli aiuti alla Siria per altri 6 mesi.

Domenica, secondo quanto riferito dai media, quello che è considerato l’ultimo convoglio umanitario che trasportava rifornimenti si è diretto verso l’ultima roccaforte siriana controllata dai ribelli. Si dice che 18 camion siano entrati a Idlib attraverso le linee del fronte controllate dal governo siriano.

Lo scorso luglio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato un’estensione per 6 mesi delle consegne di aiuti umanitari a Idlib. L’autorizzazione consente la fornitura di assistenza umanitaria alla Siria dalla Turchia tramite Bab al-Hawa senza richiedere il consenso del governo siriano. Queste estensioni si applicano alla risoluzione ONU 2642 e sono considerate progetti di risoluzione che stabiliscono il meccanismo.

Gli aiuti umanitari venivano precedentemente forniti attraverso valichi controllati dalla Turchia. La Russia ha sostituito quelle consegne con spedizioni simili a quelle di domenica, secondo un rapporto dell’Associated Press.

La Russia si è precedentemente astenuta dal voto su diverse bozze ed estensioni nel 2019 e nel 2022. La Russia ritiene che le consegne transfrontaliere minino la sovranità della Siria e incoraggia invece gli aiuti transfrontalieri, noti come aiuti forniti attraverso le linee del fronte interne dalle regioni controllate dal governo siriano in quelli che sono al di fuori del suo controllo.

La guerra siriana va avanti da 12 anni. Secondo i rapporti, la guerra ha provocato più di 300.000 morti e quasi la metà della popolazione è stata sfollata. La popolazione della Siria è stata registrata a 23 milioni nel marzo 2011.

Lo scorso marzo, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito in un rapporto che gli aiuti devono essere forniti ai siriani in tutto il paese che affrontano sfide quotidiane.

“Dobbiamo garantire un maggiore accesso umanitario per soddisfare le esigenze delle persone in tutto il paese […] Le consegne transfrontaliere e transfrontaliere sono essenziali per raggiungere milioni di persone bisognose. Inoltre, l’assistenza al recupero precoce costruisce la resilienza affrontando al contempo i bisogni salvavita immediati.

La consegna di aiuti in Siria è sempre stata un punto controverso. Sono state negoziate varie risoluzioni delle Nazioni Unite e originariamente sono stati approvati quattro valichi di frontiera, oggi ce n’è solo uno.