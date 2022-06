Dal 26 al 28 giugno, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ospiterà i suoi omologhi del Gruppo dei Sette nazioni industrializzate (Canada, Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), nel castello bavarese di Schloss Elmau, per il vertice annuale del G7.

Crisis Group, la nota organizzazione non governativa, no-profit, transnazionale, che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere tali conflitti, ha realizzato un report che presenta l’agenda sulla quale secondo i Paesi G7 dovrebbero concentrare le proprie attenzioni.

«Due sfide sovrapposte domineranno le discussioni all’interno del G7. Il primo è cosa fare per la guerra della Russia in Ucraina. Il secondo riguarda il triste stato dell’economia globale, scossa non solo dalla guerra ma anche dalla pandemia di COVID-19. L’aumento vertiginoso dei costi di cibo e carburante minaccia di peggiorare la situazione umanitaria delle persone coinvolte nelle crisi esistenti, innescando disordini e instabilità nelle Nazioni più povere, provocando di riflesso sconvolgimenti politici anche negli stessi Paesi del G7.

Mentre i leader del G7 senza dubbio prenderanno in carico la Russia per la sua aggressione in Ucraina, devono anche segnalare al resto del mondo che si preoccupano delle altre crisi, in particolare dei diffusi problemi economici.

Molti governi in Africa, Asia e America Latina hanno condannato l’assalto della Russia all’Ucraina. Ma esprimono anche preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti e i loro alleati stanno esacerbando la crisi economica attraverso l’uso di sanzioni contro Mosca. Funzionari occidentali negano tali accuse e certamente la Russia, attraverso la sua invasione e occupazione di parte dell’Ucraina, è la principale responsabile delle ramificazioni della guerra. Ma le sanzioni hanno contribuito alla cascata di shock globali. I leader del G7 devono dimostrare di ascoltare le preoccupazioni degli altri Stati e di essere in grado di rispondere in modo efficace.

Sebbene il G7 abbia senza dubbio perso parte della sua capacità di plasmare gli affari economici globali negli ultimi decenni, rimane influente. La quota del PIL mondiale dei suoi membri ha perso terreno rispetto al 44% che avevano nel 2000, ma controllavano ancora il 31% nel 2020.

I membri del G7 detengono anche oltre due quinti dei diritti di voto sia presso la Banca mondiale che presso il Fondo monetario internazionale(FMI) e svolgono un ruolo ancora più importante nel finanziamento delle operazioni umanitarie internazionali. I membri del gruppo e la Commissione europea hanno coperto il 70% del budget di quasi 10 miliardi di dollari del Programma alimentare mondiale (WFP) nel 2021, mentre la Cina ha fornito meno dell’1% dei finanziamenti del WFP.

Dato questo peso finanziario e politico ancora significativo, il G7 dovrebbe:

1° Integrare le loro ‘espressioni’ di sostegno all’Ucraina e di condanna della Russia con chiari segnali che agiranno per fornire aiuti finanziari essenziali ai Paesi poveri e a reddito medio, più vulnerabili agli shock economici, mentre fanno tutto il possibile per ottenere più grano e altre materie prime, di cui ci sono carenze, ai mercati globali.

2° In Afghanistan, adottare misure per invertire il crollo economico del Paese e alleviare un crescente disastro umanitario, in particolare raddoppiando gli sforzi per raggiungere un accordo con i talebani per rimettere in funzione la banca centrale afgana.

3° In Libano, spingere le élite del Paese a fare le necessarie riforme in modo che il FMI possa iniziare a ripristinare un sistema finanziario rotto e fermare lo stato che va in pezzi.

4° In Etiopia, offrire incentivi economici per spingere le autorità federali e i ribelli del Tigray verso un cessate il fuoco sostenibile.

5° Ad Haiti, sostenere la ricostruzione dello stato di diritto sviluppando nuove capacità per contrastare l’influenza di potenti bande.

6° In Sri Lanka, fare pressioni sul governo affinché soddisfi i criteri per un pacchetto di salvataggio del FMI per risparmiare al Paese sofferenze ancora peggiori in mezzo a un tracollo economico senza precedenti e una grave crisi politica.

7° Infine, il G7 dovrebbe occuparsi di una questione globale sostenuta dalla Germania, ma ora messa in ombra dalla crisi ucraina: l’impatto dei cambiamenti climatici sulla pace e la sicurezza internazionali. I leader del G7 hanno già riconosciuto come il cambiamento dei modelli meteorologici, l’innalzamento del livello del mare e altri effetti dei cambiamenti climatici possano aggravare i pericoli di conflitto, ma devono contribuire a creare un consenso internazionale più ampio, anche al vertice COP27 di ottobre, su come gestirli rischi».

Il problema fondamentale sul quale molta attenzione dedica Crisis Group, è quello delle conseguenze globali della guerra ucraina, che naturalmente dominerà l’agenda del G7.

«Schloss Elmau è quindi un’opportunità per i membri del G7 di dire chiaramente che riconoscono la gravità del prezzo globale delle materie prime e altri shock economici legati alla guerra e che prenderanno tutte le misure realistiche per affrontarli. L’economia mondiale, colpita dalla pandemia e soggetta a una grave inflazione, era in uno stato precario anche prima che la Russia invadesse l’Ucraina. La guerra ha reso ancora più disastrose le prospettive economiche già cupe.

L’impatto è particolarmente acuto perché Russia e Ucraina sono centrali per i mercati delle materie prime. Insieme, i due Paesi producono il 12% delle calorie totali scambiate nel mondo ed entrambi sono tra i primi cinque esportatori mondiali di grano, orzo, girasoli e mais. L’Ucraina è un’importante fonte di olio di girasole, fornendo circa il 50% di ciò che viene acquistato in tutto il mondo, seguita dalla Russia (circa il 23%). La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio, dietro gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, e il più grande esportatore di petrolio verso i mercati globali. È anche uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale, rappresentando il 17% della produzione mondiale.

L’aumento dei prezzi e la carenza di materie prime chiave di produzione russa e ucraina hanno colpito molti Paesi, in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente. La carenza di carburante, in particolare, determina l’aumento dei prezzi degli alimenti, a causa dei costi di trasporto e, dato l’uso del gas naturale nella produzione di fertilizzanti, l’aumento dei costi dei fertilizzanti, danneggiando la produzione alimentare poiché gli agricoltori che non possono permettersi prezzi più elevati hanno rese inferiori.

La Russia si assume la colpa delle ramificazioni globali della guerra in Ucraina. Ha lanciato un attacco illegale contro il suo vicino, essendo stato avvertito che ciò avrebbe provocato sanzioni globali. Da quando ha invaso, inoltre, ha bloccato i porti meridionali dell’Ucraina nel Mar Nero e ha chiuso il Mar d’Azov. Prima della guerra, quasi il 90% delle esportazioni di grano dell’Ucraina passava attraverso i suoi porti del Mar Nero. Percorsi alternativi, costituiti principalmente da strade via terra verso i porti di altri Paesi, non possono sostituire facilmente le rotte marittime, dato l’enorme volume di grano che deve uscire.

I silos di grano dell’Ucraina si stanno riempiendo, il che significa che gli agricoltori stanno lottando per trovare spazio per i raccolti estivi e potrebbero non essere in grado di piantare per l’inverno. La Russia, insieme alle altre atrocità delle sue forze armate, ha distrutto e rubato rifornimenti di grano. Ha interrotto l’agricoltura nelle aree dilaniate dalla guerra e ha colpito con missili i siti di stoccaggio del grano. Inoltre, in risposta alle sanzioni, Mosca ha anche vietato l’esportazione di oltre 200 prodotti, compreso il fertilizzante su cui fanno affidamento molti Paesi.

Ma mentre la colpa della guerra ricade su Mosca,le conseguenti sanzioni imposte alla Russia hanno esacerbato la crisi delle materie prime. L’esenzione dalle sanzioni per il grano e i fertilizzanti russi non ha placato i nervosismi nei mercati finanziari e assicurativi. Molte aziende hanno deciso volontariamente di cessare il commercio con la Russia, diffidenti nei confronti dei rischi legali e reputazionali posti da un regime sanzionatorio in continua evoluzione. La decisione di bandire sette banche russe dal sistema Swift complica i pagamenti a Mosca, anche per le merci non sanzionate. In parole povere, è difficile per gli acquirenti trasferire denaro in Russia o assicurare le spedizioni russe.

Ci sono anche altri fattori. Più di una dozzina di Paesi, compresi i principali produttori di grano, hanno imposto divieti all’esportazione di beni di prima necessità, temendo che si verifichino carenze a venire.

Come ha sostenuto a lungo il Crisis Group, i leader del G7 devono dimostrare di essere in grado di gestire la crisi delle materie prime se vogliono mantenere la solidarietà con l’Ucraina che molti governi hanno espresso nelle prime votazioni delle Nazioni Unite. Mentre molti leader non occidentali manifestano simpatia per la sofferenza ucraina,molti sottolineano anche che devono mettere al primo posto i bisogni dei propri cittadini. È vero, questi leader hanno diverse ragioni per prendere le distanze dagli sforzi occidentali per isolare la Russia, che vanno dal desiderio di non schierarsi in una guerra che molti percepiscono come una contrapposizione della NATO contro la Russia ai legami storici con Mosca, alla dipendenza dalle sue armi o semplicemente alla riluttanza a far arrabbiare il Cremlino. Molti si irritano per l’attenzione che i leader occidentali riservano all’Ucraina al di sopra delle crisi altrove o indicano i doppi standard occidentali, citando in particolare le guerre in Iraq e in Libia. Ma la paura per la crisi delle merci e la sensazione che l’Occidente abbia tenuto in scarsa considerazione le conseguenze non intenzionali delle sanzioni sono pervasive. Il Presidente senegalese Macky Sall, presidente dell’Unione africana e invitato alla riunione del G7, ha avvertito che «gli africani sono presi tra il martello della guerra e l’incudine delle sanzioni».

La carenza di cibo e carburante potrebbe rivelarsi destabilizzante in gran parte del mondo. Le persone in luoghi già colpiti da crisi umanitarie sono particolarmente vulnerabili; il WFP ha avvertito che 325 milioni di persone stanno «marciando verso la fame». Le difficoltà economiche potrebbero tradursi in disordini sociali e politici in altri Paesi.Molti Paesi poveri e a reddito medio, in particolare quelli che importano più di quanto esportano e il cui carico di debiti è cresciuto durante la pandemia di COVID-19, avranno difficoltà a far fronte agli elevati costi di cibo e carburante.

Il fatto che i prezzi più alti portino tumulto dipende dalla politica locale: alcuni governi potrebbero essere in grado di calmare gli animi attraverso spese di emergenza, potenzialmente aiutati da ricchi mecenati; altri potrebbero muoversi per reprimere il dissenso; altri ancora potrebbero non dover affrontare nuovi sconvolgimenti, semplicemente perché i cittadini sono sfiniti da anni di proteste per altre lamentele. Ma in molti Stati, aumenti e carenze dei prezzi potrebbero alimentare l’instabilità. La crisi dello Sri Lanka, sebbene sia anteriore all’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio, potrebbe essere un presagio di cose a venire.

Le potenze occidentali hanno risposto in dettaglio alle sfide. In termini finanziari, gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo guida nella fornitura di aiuti alimentari, stanziando circa 2,5 miliardi di dollari da febbraio. Anche l’UE e le Nazioni Unite hanno proposto meccanismi di sostegno e, secondo quanto riferito, la Commissione europea sta valutando una risposta da 600 milioni di euro alla crisi alimentare globale.

Per quanto riguarda il G7, la Germania ha ospitato una riunione virtuale dei Ministri dell’Agricoltura degli Stati membri per discutere il problema nelle prime settimane di guerra. A maggio, il G7 e la Banca mondiale hanno lanciato un’Alleanza globale per la sicurezza alimentare con un obiettivo a breve termine per aiutare a portare cibo e altre forniture essenziali ai Paesi bisognosi, ridurre le tariffe sui prodotti agricoli e fornire assistenza finanziaria alle economie vulnerabili.

Questo primo passo dovrebbe essere utile per affrontare la crisi alimentare, a condizione che questi attori mantengano la loro promessa di «fino a 30 miliardi di dollari in progetti esistenti e nuovi». Certamente, dovrebbero evitare di ripetere gli errori commessi durante la pandemia, quando la mancata consegna dei vaccini promessi al di fuori del mondo ricco ha alimentato un’enorme frustrazione, un sentimento che ha contribuito all’ambivalenza nei paesi più poveri sulla guerra in Ucraina.

Nonostante i loro sforzi finora, i membri del G7 dovrebbero fare di più per affrontare le turbolenze economiche globali. Gli aiuti umanitari immediati per gli Stati già in crisi e che devono far fronte a ulteriori carenze alimentari, dovrebbero essere accompagnati da ammortizzatori economici per altri Paesi vulnerabili. Un’opzione è che i Paesi del G7 promuovano l’uso dei diritti speciali di prelievo(DSP) dell’FMI, un’attività di riserva internazionale supplementare che ha lo scopo di mantenere la liquidità nell’economia globale.

I DSP dovrebbero andare nei Paesi che ne hanno più bisogno. Il FMI ha emesso 650 miliardi di dollari in DSP nell’estate del 2021, ma a causa delle regole dell’organizzazione, la maggior parte è stata assegnata ai Paesi più ricchi. Questi Paesi più ricchi possono, tuttavia, ‘riciclare‘ i DSP (o, in effetti, prestarli al fondo fiduciario dell’FMI per i Paesi a basso reddito, al Poverty Reduction and Growth Trust o al nuovo Resilience and Sustainability Trust) o donarli a titolo definitivo a altri Paesi, anche se raramente fanno questo. Prestare o donare è un processo complesso, ma i membri del G7 potrebbero impegnarsi a ridistribuire queste risorse e convincere altre economie del G20 a seguirne l’esempio. I leader del G20 infatti si sono già impegnati a sostenere i Paesi a basso reddito prestando 100 miliardi di dollari dai loro DSP. Gli Stati Uniti, che non hanno ancora promesso alcuna riallocazione,

Mentre l’intervento sul lato della domanda per fornire cibo è fondamentale, le soluzioni dovranno arrivare anche sul lato dell’offerta. Un’opzione è convincere i Paesi che hanno bloccato l’esportazione di beni vitali, compreso il grano, a riprendere il commercio, ma i capitali si stanno dimostrando reticenti, ancora preoccupati per la fame in patria. Un’altra opzione è quella di trovare fonti alimentari alternative in regioni con un ciclo agricolo diverso, ad esempio in America Latina. Il G7 potrebbe cercare di incoraggiare i Paesi che hanno già la capacità agricola industriale richiesta a colmare il divario.

Sono state avanzate diverse proposte per consentire le spedizioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Le sfide, tuttavia,rimangono numerose. Le scorte militari della NATO di carichi di grano porterebbero le navi da guerra dell’alleanza vicino, e forse in contrasto con, alla flotta russa del Mar Nero. L’Ucraina è riluttante a rimuovere le mine che ha posizionato sott’acqua per prevenire gli attacchi russi a Odessa o ad altri siti costieri. Inoltre, sia le miniere ucraine che quelle russe hanno iniziato a galleggiare, il che significa che nessuno conosce la loro posizione esatta.

La soluzione migliore sarebbe un convoglio delle Nazioni Unite o uno lanciato dagli Stati costieri del Mar Nero, in modo che non sia necessario portare nuove navi nell’area. La Turchia è stata attiva nell’esplorazione di tali opzioni con l’ONU. Non è chiaro quanto sia seria la Russia riguardo a quei colloqui, ma le parti potrebbero ancora concordare uno sminamento limitato di corridoi specifici, il che aiuterebbe. Altre opzioni, come la spedizione via terra verso altri porti del Mar Nero, ad esempio in Romania, sono meno allettanti, ma vale comunque la pena perseguire (la Banca Mondiale stima che forse metà del grano in attesa di esportazione potrebbe essere trasferito in questo modo ai Paesi europei).

I leader del G7 vedono comprensibilmente la guerra in Ucraina come fondamentale per la sicurezza globale. Il successo russo in Ucraina minaccerebbe l’Europa per gli anni a venire, con effetti a cascata per il resto del mondo. Ma molti leader in altre parti del mondo si rifiutano di dover pagare costi immediati elevati – difficoltà economiche per i loro cittadini e potenzialmente anche disordini – nel tentativo di prevenire quello che vedono come un problema a lungo termine osemplicemente una preoccupazione europea o occidentale, soprattutto perché le sanzioni imposte alla Russia non sono di per sé garantite come in grado di indebolire Mosca tanto quanto per scoraggiare ulteriori aggressioni nel modo in cui intendono i leader occidentali. Molti governi in Africa, Asia, Medio Oriente è improbabile che accettino completamente l’isolamento della Russia, qualunque sia la politica adottata dai leader occidentali. Ma il G7 rischia di sprecare il sostegno che questi Paesi che sono stati disposti a mostrare finora, a meno che non dimostrino di preoccuparsi tanto della crisi delle materie prime quanto della prima linea in Ucraina. L’incontro di Schloss Elmau è una buona occasione per dimostrare che lo fanno.