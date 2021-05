Il rock è più di moda che mai. Questa primavera-estate 2021 lo stile rockettaro si inserisce fra le tendenze. Perfino i reali e le celebrities scelgono outfit di ispirazione rock. Come avere un look più rockettaro senza spendere troppo? LaTostadora.it ha la soluzione per te: un’ampia selezione di magliette rock economiche con originali design stampati su capi 100% cotone. Band mitiche come i Rammstein o gli Iron Maiden hanno lanciato recentemente nuove collezioni di magliette con il tema del loro brand e della loro musica.

Come si compone lo stile rockettaro?

Che ci sia voglia di concerti e di godersi la musica dal vivo è più che evidente. Anche se il settore culturale si sta riprendendo poco a poco, i festival e gli eventi affollati sono ancora qualcosa di lontano. Come colmare questi attacchi di nostalgia? Le magliette rockettare sono una soluzione economica, con un tocco vintage, provocante e originale che si possono abbinare a quasi tutti gli outfit, sia per tutti i giorni sia per marcare il nostro stile anche negli ambienti più formali.

Tanti modelli di magliette rockettare fra cui scegliere

Marche come LaTostadora.it hanno tantissime stampe di magliette rockettare affinché ognuno possa scegliere con quale band si sente più identificato. Non possono mancare, ovviamente, i classici dei Rolling Stone, le magliette dei Pink Floyd o dei The Who, ma ci sono opzioni anche per i più puristi, con magliette con frasi o icone pop trasformate.

Altre band famose che possiedono stampe impressionanti sulle magliette di cotone che si trovano nello store online di tessuti personalizzati sono i Metallica, i Ramones o i Led Zeppelin, fra le altre.

Gonna o jeans, scegli tu

Come abbinare le magliette rockettare per uno stile urban? Visto che questo tipo di magliette personalizzate non mancheranno nel nostro armadio questa stagione, è il momento di creare abbinamenti nuovi, più o meno audaci. Per esempio, si possono indossare le magliette rockettare con una minigonna di jeans, dei sandali comodi e un blazer cropped.

Questo stesso abbinamento, o qualcosa di più informale, sarebbe ugualmente valido se si sostituisce la gonna di jeans con dei pantaloni di jeans. L’importante è creare un contrasto che sia attrattivo e che, allo stesso tempo, sia abbastanza versatile da poter usare ogni capo anche da solo.

La pelle non può mancare

Se c’è un materiale che si associa allo stile rockettaro, addirittura di più delle magliette personalizzate con il nome di una band, una canzone, la copertina di un album o una frase, è la pelle.

Si può usare sia insieme ai capi, come per esempio dei pantaloni di pelle o un giubbotto di pelle, e anche negli stivali stile anni novanta, o come accessorio, ad esempio braccialetti o anche zaini al posto delle borse. E sì, anche una borsa a spalla stile rockettara può far parte dell’outfit analizzato.

Dunque il capo che sta meglio con le magliette rockettare, senza dubbio, sono i giubbotti di jeans e i giubbotti di pelle.