Il viaggio del Presidente Biden in Medio Oriente rischia di provocare un momento di autoironia, portando a un nuovo massimo l’incredulità degli sforzi dell’amministrazione per esprimere le sue reazioni all’invasione russa dell’Ucraina sulla base di principi universalmente applicati di diritto e democrazia.

L’Arabia Saudita accoglierà un Presidente degli Stati Uniti che aveva promesso un cambiamento di principio nelle relazioni degli Stati Uniti con il Regno. Biden ora arriva come un supplicante implorando una maggiore produzione di petrolio. Le risposte dell’amministrazione alla crisi ucraina hanno accentuato una crisi energetica politicamente minacciosa, aprendo la strada a Jiddah.

Prima di allora, ovviamente, Biden sbarca in Israele, dove il senso della propria caducità politica corrisponde in qualche modo a quello della coalizione ormai estromessa (il suo nuovo status è quello di governo provvisorio) che lo ospiterà poiché offre poco oltre la continuità con la politica di Trump.

Ciò è più evidente nell’entusiastica difesa da parte di Biden degli accordi di Abramo voluti Trump-Kushner.

Per ricapitolare, la campagna di normalizzazione delle relazioni del mondo arabo con Israele sotto Trump è stata guidata dagli Emirati Arabi Uniti, seguiti da Bahrain, Marocco e Sudan.

Il Presidente ha giustificato il suo viaggio in Arabia Saudita come più o meno lo stesso, in particolare “la sicurezza nazionale per gli israeliani“. Si prevede che la visita produrrà alcuni miglioramenti incrementali nelle relazioni tra Arabia Saudita e Israele, come i diritti di sorvolo, mentre non riuscirà a stabilire relazioni piene.

Forse più significativa è una potenziale istituzionalizzazione guidata dagli Stati Uniti della cooperazione di fronte all’Iran in materia di difesa aerea e missilistica tra Israele e diversi stati arabi (che si estende oltre i firmatari degli Accordi di Abraham). Questo potrebbe essere nell’agenda degli incontri formali o collaterali durante il vertice di Biden con i leader del Consiglio di cooperazione del Golfo +3 (Egitto, Giordania e Iraq) a Jiddah.

Segna un’altra vittoria per i produttori di armi e i budget militari gonfiati, ma è difficile vedere come i più ampi interessi degli Stati Uniti o le credenziali dell’amministrazione Biden saranno offuscate da questa visita. Esiste già una cooperazione silenziosa e provvisoria di altri Stati arabi con Israele, che la costringe prematuramente all’occhio del pubblico – come copertura per un’imbarazzante visita presidenziale – ha più aspetti negativi che positivi.

Anche in termini politici ristretti, il salto di Biden sul carro della normalizzazione, mentre produce scarti rispetto alle vere mosse di Trump, fa solo apparire questa amministrazione come una versione meno capace del suo predecessore.

Tuttavia, la necessità di una correzione di rotta di Biden sul Medio Oriente è molto più profonda. Biden dovrebbe concentrarsi sull’attenuazione delle tensioni regionali, sulla riduzione dell’applicazione selettiva del divario normativo in Medio Oriente rispetto alla politica Russia/Ucraina e sull’affrontare il tallone d’Achille dell’equazione di normalizzazione: il trattamento riservato da Israele ai palestinesi.

È in quest’ultimo alveo che Biden ha offerto vergognosamente una presidenza di continuità con Trump.

La normalizzazione senza palestinesi è stata il prodotto di una soluzione Kushner-Netanyahu-Mohammed bin Zayed. È stato progettato per ribaltare gli incentivi che promuovono la risoluzione del conflitto dell’Iniziativa di pace araba del 2002 per dare a Israele una mano più libera nel calpestare i diritti dei palestinesi e per promuovere un approccio militarista a somma zero alla “diplomazia” regionale.

L’amministrazione Biden non dovrebbe volerne parte e dovrebbe invece reintrodurre l’effettiva pacificazione nella sua cassetta degli attrezzi regionale arabo-israeliana.

Eppure in quest’arena, come altrove, Biden ha normalizzato l’amara eredità di Trump contro la libertà palestinese, mandando all’aria ogni prospettiva residua di un risultato a due stati mentre l’America si abbassa nel suo ruolo di ancella di un regime che palestinesi, israeliane e ora globali organizzazioni per i diritti umani, Amnesty International e Human Rights Watch, hanno definito il raggiungimento della soglia legale dell’apartheid.

Certamente, le amministrazioni statunitensi hanno una lunga storia di fallimenti quando si tratta di promuovere la pace, di ritenere Israele responsabile o di difendere la parità dei diritti dei palestinesi. Trump ha portato l’abbraccio dell’America al massimalismo israeliano e alla privazione permanente dei diritti dei palestinesi a un livello completamente nuovo. Sia nel suo appoggio incondizionato alla normalizzazione in stile Abraham Accord, nel mantenimento dell’ambasciata statunitense ricollocata a Gerusalemme, o nel mantenimento dell’inclusione senza precedenti degli insediamenti illegali di Israele negli accordi bilaterali tra gli Stati Uniti e Israele, Biden ha vistosamente mancato di modificare radicalmente, figuriamoci invertire le politiche di Trump.

Israele continua a godere di aiuti incondizionati e di una copertura diplomatica americana all’ingrosso nelle sedi internazionali, non è mai stato ritenuto responsabile per le sue azioni illegali e violazioni dei diritti umani, compreso il suo immiserimento della vita dei palestinesi a Gaza, che hanno subito un assedio illegale guidato da Israele e un blocco navale per più di un decennio e mezzo. La dichiarazione degli Stati Uniti sull’uccisione da parte di Israele della giornalista palestinese-americana di Al Jazeera Shireen Abu-Akleh, divergente dalle indagini indipendenti delle Nazioni Unite e dei media e cercando di sminuire il ruolo di Israele, è l’ultima aggiunta a un risibile record di Biden.

Anche il minimo gesto promesso di reinstallare il Consolato Generale degli Stati Uniti ai palestinesi a Gerusalemme est non si è concretizzato di fronte alle obiezioni israeliane.

Le due aree in cui Biden ha modificato la politica di Trump hanno poche conseguenze. Lui e il suo team hanno ripreso l’incantesimo retorico del mantra dei “due stati”, aggiungendo al contempo una nuova fioritura linguistica sotto forma di un appello affinché israeliani e palestinesi godano di “uguali misure di libertà, sicurezza, prosperità e democrazia”.

Sarebbe davvero qualcosa, forse anche un’aspirazione rivoluzionaria, se fosse abbinata alla politica. Tuttavia, poiché la disuguaglianza in ogni ambito è esacerbata dalle azioni israeliane, la frase assume un senso orwelliano, come copertura per una politica di maligna negligenza.

In un secondo turno, l’amministrazione Biden ha ristabilito i canali di comunicazione con l’Autorità Palestinese e la leadership dell’OLP. Più significativamente, tuttavia, un’amministrazione che afferma di essere alla guida di una battaglia globale tra democrazia e autoritarismo non è riuscita a sostenere, e a garantire la necessaria adesione israeliana a, un piano per tenere le elezioni palestinesi – o per trattenere i leader sempre più isolati e impopolari del “AP moderata” per rendere conto del rinvio indefinito delle elezioni dello scorso aprile.

Nelle condizioni attuali l’OLP/AP è così svuotata di legittimità pubblica, così priva di strategia politica e così divisa, che sostenerla serve principalmente a rafforzare la mano libera di Israele.

Finora, così male.

Ciò che rende questo momento così toccante e il messaggio di questa visita così intollerabile, tuttavia, è il nuovo contesto geopolitico.

Né i doppi standard americani né la sua indifferenza per il benessere di coloro che vivono nel Sud del mondo sono materia di ultime notizie. E quella realtà non è persa nella maggior parte del mondo. Ma il tono della crociata moralista che Washington ha adottato riguardo all’invasione russa dell’Ucraina ha creato un momento in cui la sua realtà del “fai come dico, non come faccio” difficilmente potrebbe essere resa più dura.

Andando alla pagina editoriale del Washington Post per giustificare la sua visita, Biden ha scritto di applicare gli standard universali dei diritti umani al Medio Oriente, delle libertà fondamentali e di porre fine alle missioni di combattimento statunitensi nella regione.

Tutto obbiettivi lodevoli.

Cioè, fino a quando non si innesta il divario sbadigliante tra quelle parole e la realtà della politica statunitense —` per i palestinesi in particolare, ma anche per altri milioni di persone della regione che devono soffrire il continuo mollycoddling statunitense degli alleati che violano i diritti umani, gli attacchi dei droni statunitensi e le armi vendite o spyware israeliano.

Attento a quel divario, signor Presidente.