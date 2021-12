Una novità nel campo edilizio che, però, arriva dall’antico passato: l’utilizzo delle fibre di canapa nell’edilizia. Un’ottima misura anche per abbattere l’emissione di carbonio, come invece accade col cemento. Nel tentativo di mitigare la propria impronta di carbonio, vari produttori di cemento e calcestruzzo in tutto il mondo hanno recentemente annunciato una tabella di marcia per ridurre le emissioni nette di calcestruzzo entro il 2050 e ridurre le emissioni di un quarto entro il 2030. Le sfide bancarie della canapa non sono per mancanza di interesse da parte del settore dei servizi finanziari. Questo è secondo un alto dirigente bancario che ha recentemente discusso dei principali ostacoli che gli operatori della canapa devono affrontare che necessitano di servizi finanziari nonostante lo status della canapa come prodotto legale negli Stati Uniti negli ultimi tre anni. Grande successo dei terpeni, soprattutto nel campo della produzione di essenze e profumi. Ma le sostanze chimiche responsabili degli odori di cannabis dal fruttato allo skunk stanno suscitando polemiche anche da parte di coloro che affermano che i terpeni dovrebbero essere etichettati perché possono essere farmacologicamente attivi e potrebbero persino far ammalare alcune persone. I critici ribattono che le etichette della cannabis nella maggior parte delle giurisdizioni sono già sovraffollate e che la ricerca sui terpeni è troppo nascente per informazioni affidabili su cosa fanno esattamente.

Stati Uniti

La canapa sta facendosi strada pian piano nell’industria delle costruzioni

Il cemento è economico, facile da lavorare ed è da decenni lo standard delle moderne costruzioni.

Ma l’industria globale del cemento rappresenta anche l’8% delle emissioni di carbonio.

Nel tentativo di mitigare la propria impronta di carbonio, vari produttori di cemento e calcestruzzo in tutto il mondo hanno recentemente annunciato una tabella di marcia per raggiungere le emissioni nette di calcestruzzo entro il 2050 e ridurre le emissioni di un quarto entro il 2030.

Un modo per arrivarci è il cemento di canapa, o hempcrete, che cattura il carbonio invece di rilasciarlo, secondo Tommy Gibbons, co-fondatore e COO di Hempitecture.

La sua azienda con sede a Ketchum, in Idaho, produce isolamento in canapa e ha ricevuto una sovvenzione dal programma Innovative Crossroads del Dipartimento dell’Energia per la ricerca e lo sviluppo dell’isolamento della canapa.

Hempcrete è prodotto mescolando a umido la canapa con la calce. La miscela diventa una sostanza modellabile che viene modellata in un blocco, creando un materiale leggero utilizzato per pareti e isolamento.

«Molti materiali a base vegetale possono fare la stessa cosa che possono fare altri materiali, e lo fanno in un modo molto più sostenibile e a emissioni zero», ha detto Gibbons.

Nonostante la sua capacità di combattere parassiti, muffe e persino incendi grazie alla sua massa termica, come la nascente industria della canapa nel suo insieme, la costruzione di canapa è ancora un mercato di nicchia in attesa di sfondare nel mainstream. La strada da percorrere è lunga, spiega Roland Gyallay-Pap, uno dei fondatori della Rocky Mountain Hemp Build con sede a Boulder.

«C’è una grande spinta ora in tutti i settori a diventare più sostenibili“, ha affermato Gyallay-Pap.

«L’industria delle costruzioni ha il proprio obiettivo di diventare carbon (neutrale) entro il 2030 e c’è un enorme interesse per i metodi di costruzione alternativi. Il problema è che in alcune parti degli Stati Uniti c’è uno stigma contro la canapa stessa, che richiede tempo per superare».

C’è un altro problema. Gli Stati Uniti hanno legalizzato la produzione di canapa solo tre anni fa, dopo aver approvato il Farm Bill 2018.

A parte lo stigma persistente e l’istruzione limitata sulla pianta, la coltivazione della canapa negli Stati Uniti sin dalla legalizzazione si è concentrata sulla sua produzione per estrarre CBD e altri cannabinoidi non inebrianti. Mentre l’industria del CBD sperimenta un eccesso, la catena di approvvigionamento industriale non sviluppata della canapa è rimasta bloccata all’interno di un mercato di nicchia.

Tuttavia, l’interesse per la coltivazione della canapa per usi diversi dal CBD e da altri cannabinoidi sta crescendo.

La produzione di canapa per l’edilizia e i materiali da costruzione ha visto un notevole interesse e un’escalation in luoghi come il Canada e l’Europa, e alcuni credono che gli Stati Uniti vedranno una tendenza simile.

«I Paesi europei stanno facendo cose simili per i nuovi edifici e anche il Governo degli Stati Uniti sembra essersi interessato a questo», ha detto Gibbons.

«Ci sono segni che lasciano pensare come questo potrebbe essere il punto in cui l’industria stia andando nel suo insieme verso la stessa direzione».

Piccoli passi

Rispetto agli Stati Uniti, dove ci sono circa 200 case fatte di canapa, in Francia ce ne sono circa 2 milioni, secondo Gyallay-Pap.

L’idea di utilizzare la canapa come metodo di costruzione alternativo è nata in Francia negli anni ’80.

«Il Paese era alla ricerca di materiali da utilizzare per rinnovare edifici secolari che erano stati precedentemente ristrutturati con cemento Portland», afferma Roland Gyallay-Pap.

Il Governo francese ha ritenuto che la canapa fosse la più praticabile grazie al fatto che lascia passare l’umidità, senza il rischio di muffe o parassiti.

La Francia non ha mai messo al bando la produzione di canapa, aggiunge Gyallay-Pap. Mentre l’industria avanzava e Paesi come il Canada e altri in Europa hanno depenalizzato la canapa anni fa, hanno guidato anche il mercato della costruzione di canapa.

L’anno scorso il produttore di canapa con sede nei Paesi Bassi e il più grande coltivatore di canapa indipendente d’Europa, HempFlax, ha acquisito il produttore tedesco di isolamento in fibra naturale, Thermo Natur GmbH & Co.

Lo scorso agosto, l’azienda canadese Global Hemp Group ha firmato un contratto per l’acquisto di oltre 800 acri di terreno a Hayden, in Colorado, avviando il suo progetto HAIZ, che mira a sviluppare alloggi a prezzi accessibili realizzati con materiali di canapa durante i prossimi due decenni.

Al passo con la crescente domanda

La canapa ha dovuto affrontare alcune sfide irrompendo nei mercati esistenti e consolidati.

Ma il suo potenziale sta sbirciando e sia Gyallay-Pap che il suo socio in affari, Eamonn McNaughton, il co-fondatore di Rocky Mountain Hemp Build, hanno sperimentato un’ondata di clienti interessati che cercano di incorporare la canapa nelle loro case e nei loro edifici.

Situato nello stato più lungo del Paese produttore di canapa, McNaughton e Gyallay-Pap lavorano con diversi coltivatori di canapa in Colorado, ma l’accesso alla calce è complicato a causa dell’interruzione della catena di approvvigionamento in corso causata dalla pandemia.

«La canapa è una parte importante del materiale, ma la calce è l’altro pezzo enorme», ha detto McNaughton.

A causa delle spese per spedire il calcare dall’estero, lui e Gyallay-Pap hanno trovato una strategia commerciale redditizia incorporare una piccola quantità di cemento Portland convenzionale nella loro ricetta di canapa.

Mentre gli accaniti sostenitori della sostenibilità possono deridere questa idea, il duo afferma che l’impronta di carbonio della spedizione di più calcare dall’estero supera di gran lunga l’inclusione di una piccola quantità di cemento prodotto convenzionalmente.

Secondo Gyallay-Pap e McNaughton, essendo un settore in erba sia nel settore della canapa che in quello delle costruzioni, stabilire le migliori pratiche e valutare le opzioni per la sostenibilità è fondamentale per la crescita a lungo termine.

«Il mondo del cemento è un mondo grande, grande», ha detto Gyallay-Pap. «Saremo la piccola ascia che abbatte il grande albero».

«Stiamo vedendo molti progetti in arrivo in primavera e in estate, al punto che ottenere materiale potrebbe anche essere un po’ un problema».

Stati Uniti

Le banche sono interessate a coprire il settore della canapa ma la confusione legislativa e l’incertezza regnano sovrane, afferma il Capo Esecutivo di Farm Credit

Le sfide bancarie della canapa non sono per mancanza di interesse da parte del settore dei servizi finanziari.

Questo è secondo un alto dirigente bancario che ha recentemente discusso dei principali ostacoli che gli operatori della canapa devono affrontare che necessitano di servizi finanziari nonostante lo status della canapa come prodotto legale negli Stati Uniti negli ultimi tre anni.

«Riconosciamo che questo è un business legittimo. …Pensiamo che la canapa sia qui per restare», ha detto Todd Van Hoose, presidente e CEO del Farm Credit Council al National Industrial Hemp Council of America a Washington DC.

«Pensiamo che possa offrire agli agricoltori alternative, soprattutto ad alcune altre colture. Vediamo capacità produttiva nell’America rurale, opportunità per la lavorazione della canapa nell’America rurale per creare posti di lavoro e vogliamo la tua attività».

Ma mentre l’interesse è forte, l’esecuzione è dura.

Farm Credit, uno dei più grandi istituti di credito agricolo negli Stati Uniti, è riconosciuto a livello federale e regolamentato dalla Farm Credit Administration (FCA), che approva le politiche, i regolamenti, gli statuti e le attività di applicazione del creditore.

«Ci sono ostacoli reali al prestito in questo settore», ha detto Van Hoose.

La scorsa estate, la FCA ha pubblicato un memorandum informativo che ha fornito 13 linee guida che gli istituti del sistema di credito agricolo devono seguire prima di concedere prestiti a coltivatori o imprese di canapa.

«Quasi tutte (le linee guida) sono uniche per il settore e rappresentano una vera sfida per il prestito della canapa in qualsiasi modo efficace», ha affermato Van Hoose.

Ha sottolineato che i finanziatori regolamentati a livello federale devono rispettare la legge e il compito della FCA è garantire che i suoi istituti di credito siano conformi.

«Direi che la loro posizione su questo non è inappropriata. Ma crea una grande complessità e sabbia negli ingranaggi del prestito a questo settore».

Confusione con le norme locali, statali e federali

I produttori di canapa devono rispettare le regole federali per poter beneficiare di prestiti bancari con un prestatore regolamentato a livello federale.

Quindi sono preferiti i produttori che operano nell’ambito di piani statali e tribali con l’approvazione del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, ha affermato Van Hoose.

Ma rimane ancora confusione sulla “relazione asimmetrica» ​​tra le regole locali, statali e federali in materia di canapa e prodotti derivati ​​- e questa è una sfida che l’industria deve affrontare, ha aggiunto.

«La complessità porta a difficoltà nel prendere decisioni di credito», ha affermato Van Hoose.

«Le decisioni sul credito sono già piuttosto difficili da prendere e quando si aggiunge questo livello di complessità e conformità, diventa ancora più difficile».

Capacità di rimborso incerta

Le banche semplicemente non possono essere sicure di ottenere il rimborso dei loro prestiti nell’industria volatile della canapa, ha detto Van Hoose.

«L’incertezza dei mercati sta avendo un impatto enorme sulla capacità di finanziare i coltivatori e, probabilmente ancora più importante, sulla capacità dei coltivatori di proiettare qualsiasi tipo di capacità di rimborso», ha affermato.

Prendere in prestito denaro per piantare un raccolto significa che un produttore deve avere uno sbocco per il prodotto, insieme a un’aspettativa ragionevole per il prezzo che otterrà. Ciò è direttamente correlato alla visualizzazione del flusso di cassa per rimborsare il prestito.

È difficile per l’industria della canapa, ha affermato, considerando le promesse contrattuali non mantenute ai coltivatori nel 2019 e nel 2020 che hanno portato a un eccesso di canapa invenduta sul mercato e a un massiccio calo dell’interesse per la produzione di canapa nel 2020 e nel 2021.

Proprio questo mese, una banca in cerca di rimborso di un prestito di 15 milioni di dollari da un produttore di CBD del Kentucky ha visto l’azienda mettere in vendita un’enorme serra e centinaia di acri dopo essere stata costretta ad amministrazione controllata.

«Quando hai a che fare con un percorso stabilito incerto sull’uso finale, diventa più complicato proiettare quel flusso di cassa e quella capacità di rimborso», ha affermato.

Lo stesso vale per i processatori.

«Possono davvero stabilire il loro input e hanno un mercato solido per la loro produzione? È una cosa difficile qui», ha detto Van Hoose.

La nascente industria della canapa ha visto un’ondata di imprenditori inesperti che speravano di capitalizzare la “corsa verde” che ha scoperto rapidamente che coltivare e lavorare la canapa non era così facile come sembrava, ha detto Van Hoose.

Insieme alla nuova industria è arrivata la tecnologia in evoluzione, che è di per sé ad alto rischio.

«Stiamo vedendo molti produttori inesperti, processori inesperti che complicano i mercati incerti e la capacità di rimborso», ha affermato.

Gestione del rischio, limitazioni collaterali, colture calde e acqua

Essendo una nuova industria, ci sono opzioni limitate di gestione del rischio per l’industria della canapa.

Ciò ha un impatto sul prestito perché è più difficile per tutti coloro che sono coinvolti arrivare alla fine “quando il raccolto diventa denaro e rimborsa il prestito“, ha detto Van Hoose.

«L’assicurazione del raccolto, essendo in grado di anticipare i prezzi, tutte queste cose aiutano gli agricoltori di altri settori dell’agricoltura a gestire il loro rischio perché la crescita è rischiosa».

Inoltre, le startup farm e i processori hanno garanzie limitate su cui possono ricorrere, ha affermato Van Hoose.

«Puoi davvero prendere garanzie sulla canapa sul campo se non sai quale sarà il prezzo, se non sei abbastanza sicuro che il coltivatore supererà tutti i processi di test? È molto difficile farlo», ha detto.

I test sui raccolti di canapa a caldo sono un altro grande fattore di rischio per i prestiti, perché gli agricoltori potrebbero facilmente investire una grande quantità di tempo e denaro in un raccolto che deve essere distrutto, ha aggiunto Van Hoose.

Poiché i produttori negli stati occidentali stanno già lottando per coltivare colture con acqua limitata, la canapa ad alta intensità d’acqua è un’altra bandiera rossa per i prestiti, ha affermato.

Morsi di realtà

Nonostante tutti questi problemi, ha affermato Van Hoose, Farm Credit continua a concedere prestiti all’industria della canapa. Ma ha detto che è importante per i membri del settore capire contro cosa stanno affrontando i finanziatori federali.

«Stiamo ancora facendo questo prestito, ma la verità è che, con così tanti rischi e così tante incertezze, allora devi avere un sacco di soldi», ha detto.

«Ci deve essere molta forza finanziaria sottostante, e questo è difficile, specialmente per l’inizio delle operazioni“.

Stati Uniti

Cos’è quel profumo? I marchi dei terpeni dividono i produttori di cannabis

Le star del gusto del mondo della cannabis, i terpeni, stanno uscendo dal regno degli irriducibili appassionati di cannabis e stanno diventando più noti per il ruolo che i composti svolgono nel gusto, nell’aroma e nella sensazione in bocca dei prodotti a tutti i livelli di THC.

Ma le sostanze chimiche responsabili degli odori di cannabis dal fruttato allo skunk stanno suscitando polemiche anche da parte di coloro che affermano che i terpeni dovrebbero essere etichettati perché possono essere farmacologicamente attivi e potrebbero persino far ammalare alcune persone.

I critici ribattono che le etichette della cannabis nella maggior parte delle giurisdizioni sono già sovraffollate e che la ricerca sui terpeni è troppo nascente per informazioni affidabili su cosa fanno esattamente.

Dopotutto, sostengono, i terpeni sono comuni nel mondo vegetale (spesso chiamati “oli essenziali” in altri settori) e non richiedono avvisi quando vengono aggiunti a prodotti come lozioni o profumi.

È un dibattito che sta prendendo piede sulla scia di nuove ricerche che mostrano che le frasi più comunemente usate sulle etichette della cannabis, indica o sativa, sono sia fuorvianti che incoerenti.

I terpeni, non i nomi dei ceppi, descrivono meglio le varietà di cannabis e i loro effetti sui consumatori, secondo il team di ricercatori canadesi e olandesi.

Il campo dei favorevoli ai Marchi

L’organizzazione internazionale per gli standard ASTM sta attualmente chiedendo ai membri dell’industria della cannabis una proposta per elencare le quantità di terpeni sulle etichette.

Il gruppo sta valutando l’adozione di una linea guida volontaria che i produttori di cannabis (sia canapa che marijuana) etichettino i prodotti cannabinoidi in resina con le quantità di alcune varietà di cinque terpeni comuni nella pianta di cannabis:

• limonene.

• Mircene.

• Pineta.

• Terpinolene.

• Cariofillene.

Il suggerimento direbbe che quelle etichette di terpeni sarebbero obbligatorie per i prodotti di cannabis a base di marijuana medica ma facoltative per i prodotti a base di cannabis per uso adulto.

Inoltre, la proposta di ASTM invita i produttori di cannabis ad aggiungere alle etichette:

• L’origine di eventuali terpeni aggiunti da fonti diverse dalla cannabis, come i limoni.

• Avvertenze che i prodotti contenenti più del 10% di terpeni “possono potenzialmente causare danni”.

La proposta è stata votata al comitato tecnico ASTM sulla cannabis, un gruppo di membri dell’industria senza scadenza per risolvere la questione. Le linee guida ASTM non sono legalmente vincolanti, sebbene siano comunemente alla base delle normative in altri settori tecnici.

Le etichette dei terpeni hanno senso perché gli scienziati stanno imparando quanto ruolo svolgono negli effetti della cannabis, ha affermato Darwin Millard, uno dei membri del comitato sulla cannabis ASTM e direttore scientifico di Final Bell Corp., un produttore di ingredienti di cannabis in California.

«I terpeni sono importanti perché sono attivi dal punto di vista medico», ha detto a Hemp Industry Daily.

«Fanno parte dell’effetto d’insieme e alterano definitivamente gli effetti fisiologici sperimentati dal consumo di prodotti a base di cannabis. E per questo motivo, è importante che i consumatori per uso medicinale dispongano di quel livello extra di informazioni in modo che il loro medico possa dare loro una raccomandazione appropriata».

Millard ha sottolineato che molti terpeni non sopravvivono all’estrazione e vengono aggiunti ai prodotti in seguito, rendendo i terpeni un ingrediente aggiunto che dovrebbe essere comunicato.

I terpeni aggiunti possono anche portare i produttori di lato alle regole a livello statale che richiedono che gli ingredienti attivi nei prodotti a base di cannabis provengano da fonti statali, come nel caso di un richiamo dell’Oregon a maggio.

Il campo opposto

Alcuni produttori di terpeni affermano che le etichette dei terpeni potrebbero essere utilizzate da esperti di marketing e consumatori, ma che non dovrebbero essere richieste.

Per Jason Pickle, co-fondatore di Volunteer Botanicals a Christiana, Tennessee, le etichette dei terpeni potrebbero non aggiungere molte informazioni utili.

La sua azienda converte gli oli botanici in terpeni in polvere disponibili per essere ricostituiti in prodotti finiti da altri produttori e ha affermato che mentre i clienti B2B hanno bisogno di informazioni complete sui terpeni, i consumatori finali potrebbero non farlo.

«È molto difficile etichettare e regolare un terpene quando non abbiamo davvero la scienza completa dietro di loro», ha detto. «Stiamo regolando qualcosa che è sconosciuto».

Pickle era preoccupato che produttori senza scrupoli potessero persino fare affermazioni mediche non valide su alcune miscele di terpeni prima di capire cosa fanno insieme i terpeni, un po’ come fare affermazioni non provate sul potenziale effetto d’insieme dei cannabinoidi, quando diversi cannabinboidi lavorano insieme per produrre un effetto desiderato.

«Proprio come la ricostituzione dei cannabinoidi, c’è un potenziale nascosto, davvero pulito ed eccitante di ciò che queste miscele possono fare al di fuori di ciò che sappiamo su ciascun terpene individualmente“, ha detto. “Ma non abbiamo molti dati che ci guidino a questo punto».

Un’altra preoccupazione è che i metodi di test per il contenuto di terpeni sono ancora più confusi di quanto non lo siano i metodi di test per il contenuto di cannabinoidi.

«Uno svantaggio dei test per i terpeni è che è costoso da fare e non necessariamente accurato perché sono piuttosto volatili», ha affermato Jessica Tonani, CEO di Verda Bio, una società di biotecnologie della cannabis a Seattle.

«Quindi, se un prodotto si trova in giro, se viene riscaldato, qualcosa del genere, le possibilità che (l’oggetto) abbia ancora quel profilo terpenico potrebbero diminuire».

Prossimi passi

Millard ammette che gli scienziati hanno molto da imparare sui terpeni e su come interagiscono con i cannabinoidi e tra loro.

Ad esempio, ha sottolineato che l’avvertimento sui prodotti contenenti il ​​10% di terpeni è per lo più aneddotico. Ma la strada più sicura sarebbe quella di avvisare i consumatori, ha affermato.

«L’inalazione di terpeni a una concentrazione così elevata significa che stai effettivamente inalando un solvente ora, e questo non è mai un bene per i tuoi polmoni», ha detto.

Tonani ha suggerito che i produttori di cannabis dovrebbero prendere spunto dalle industrie dell’aromaterapia e da altri e informare i consumatori sugli effetti che i prodotti possono avere, piuttosto che sulle misurazioni scientifiche dei composti terpenici che pochi comprendono.

«I consumatori sono alla ricerca di uno stato specifico per il quale usano la cannabis. Medico, benessere, ricreativo, qualunque cosa lo stiano usando, vogliono un’esperienza coerente», ha detto.

«Alla fine della giornata, penso che i produttori dovrebbero cercare di creare profili coerenti dei terpeni all’interno dei loro prodotti, qualunque siano i loro prodotti».

Australia

Disponibile la cannabis ad uso terapeutico “sovvenzionata”

Questo schema può essere di interesse per i pazienti australiani di cannabis medica che incontrano difficoltà nel pagare i loro farmaci legalmente prescritti.

La cannabis medica è legale in Australia dal 2016. Da allora la Therapeutic Goods Administration ha aumentato le approvazioni delle prescrizioni, in particolare durante quest’anno. Solo il mese scorso ci sono state 12.265 approvazioni SAS di categoria B.

Ma ottenere l’approvazione è solo un ostacolo da superare. Un altro è il costo, che può raggiungere le centinaia di dollari al mese per i pazienti, e la cannabis medica non è coperta dal programma australiano sui benefici farmaceutici.

La scorsa settimana, 7 News ha mandato in onda un servizio su un programma di sussidi per la cannabis medica, che secondo quanto riferito può fornire medicinali a quasi la metà del costo.

Le due società coinvolte sono MedCan Australia e Cann I Help.

Fondata nel 2016, MedCan Australia ha una serie di licenze concesse dall’Office of Drug Control del Governo australiano, tra cui:

• Licenza di coltivazione e produzione di cannabis medica

• Licenza di importazione

• Licenza per la produzione di cannabis medica

• Licenza di esportazione

Secondo l’azienda, il suo stabilimento australiano ha la capacità di produrre fino a 6.500 kg di cannabis essiccata all’anno. Ma ci sono pochissime informazioni sul suo sito web sui medicinali che produce. Il lato educazione/informazione dei consumatori è gestito dai suoi partner di distribuzione/prescrizione; compreso Cann I Help.

Cann I Help collabora con medici di base e specialisti in tutto il paese per fornire una rete di cliniche terapeutiche. Il servizio offre anche un “Programma di accesso compassionevole” in base al quale i pazienti idonei possono ricevere sussidi per il costo dei prodotti a base di cannabis medicinale prodotti da MedCan Australia.

«Non vogliamo che nessun paziente non sia in grado di accedere alla cannabis medicinale per motivi di costo“, afferma Cann I Help. «Il Compassionate Access Program è il nostro modo di offrire una mano».

Il rapporto 7 News indica che circa il 34% dei pazienti di Cann I Help è accettato nel programma di sussidi; e circa il 6% di questi si trova al livello più alto di sussidi. I pazienti vengono valutati in una serie di aree. Il breve modulo di idoneità sembra semplice e include domande relative alla tessera di concessione, all’assicurazione e allo stato NDIS.

Non siamo in grado di commentare il processo, la qualità o il prezzo rispetto ad altri prodotti e servizi. Ma per coloro che stanno lottando finanziariamente per acquisire medicinali, potrebbe valere la pena di fare domande a Cann I Help e confrontare con le loro attuali disposizioni.

Canada

Toronto sorpassa i 200 negozi di cannabis e incassa circa 50 milioni di Dollari canadesi in termini di vendite mensili

Toronto ha visto aprire in media quasi 12 negozi di cannabis al mese dall’inizio del 2021, portando il numero totale in città a più di 200, il doppio rispetto all’inizio dell’anno.

Ciò include altri 10 negozi che hanno ricevuto la loro prima consegna all’ingrosso a ottobre, secondo i dati forniti a MJBizDaily dall’Ontario Cannabis Store (OCS), il grossista gestito dal Governo della Provincia.

La definizione interna dell’OCS di “negozi aperti” si riferisce a quelli che hanno ricevuto la loro prima consegna all’ingrosso e sono pronti a fare affari.

Nel frattempo, Toronto ha guidato tutte le città canadesi con 47,3 milioni di dollari canadesi (37 milioni di dollari) di vendite regolamentate a settembre, quasi quanto le province della Columbia Britannica e del Quebec, che hanno totalizzato rispettivamente 49,2 milioni di dollari e 51,3 milioni di dollari canadesi.

L’OCS utilizza i confini della città identificati nelle domande per le licenze di vendita al dettaglio di cannabis. Per Toronto, ciò esclude comuni come Etobicoke, North York e Scarborough.

La vicina Mississauga, uno dei più grandi comuni del Canada, vieta ancora i negozi di cannabis regolamentati all’interno della città.

Alcuni analisti e fonti del settore temono che la concentrazione al dettaglio di cannabis in alcune parti di Toronto possa comportare la chiusura di negozi a causa della forte concorrenza.

A ottobre, l’analista di BMO Capital Markets Tamy Chen ha avvertito che qualsiasi ricaduta della chiusura dei negozi potrebbe essere avvertita a monte, soprattutto dai coltivatori.

«Data la saturazione dei negozi in alcune parti dell’Ontario, siamo sempre più preoccupati per la possibilità incombente di chiusure al dettaglio nella provincia», ha scritto Chen in una nota agli investitori.

Alcuni esperti hanno suggerito che i negozi di proprietà indipendente potrebbero lottare per sopravvivere in competizione con i rivali più grandi in mezzo a qualsiasi scossa di vendita al dettaglio.

Ma Sasha Soeterik, co-fondatore di Flower Pot Cannabis di proprietà indipendente su Dundas Street West a Toronto, ha affermato che i rivenditori più piccoli sono più bravi a gestire le loro spese rispetto ai loro rivali più grandi.

«Siamo in grado di lavorare», ha detto in un’intervista telefonica.

«Non posso dirti quante volte ho fatto perno negli ultimi tre anni e sono ancora qui. Devi tenerti un po’ leggero».

«Non appena ci hanno permesso di fare la consegna, ho accelerato la mia macchina e ho iniziato a consegnare. Non so quanto velocemente possano farlo i big».

Potrebbe essere un fenomeno simile a quello che si sta verificando tra i maggiori produttori di cannabis del Canada, che hanno investito troppi soldi nelle parti sbagliate del business, rendendoli troppo lenti per reagire al settore in rapida evoluzione.

Questi produttori hanno perso miliardi di dollari e licenziato migliaia di lavoratori dall’inizio del 2020.

«Questa è la bellezza di quello che sta succedendo. Le mie bollette sono molto più basse e ho la resistenza per farcela», ha detto.

«Non mi preoccupo di pagare l’affitto. Mi piacerebbe guadagnare di più, ma accetto la situazione che, per noi, vedere questo come un’attività redditizia e in crescita potrebbe richiedere più di un solo anno di apertura. Potrebbero volerci tre anni».

A Ottawa, in media quest’anno sono stati aperti circa 2,5 negozi al mese, secondo i dati OCS.

A partire dal 21 ottobre, l’OCS ha dichiarato che 45 negozi erano aperti e avevano ricevuto almeno una consegna all’ingrosso.

A settembre a Ottawa sono stati venduti circa 14,6 milioni di dollari canadesi di prodotti a base di cannabis ricreativa, il 3,7% in più rispetto al mese precedente.