La reinvasione su vasta scala dell’Ucraina, ordinata dal Presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio, è stata uno shock per molti gruppi all’interno dell’élite russa. Stanno ancora valutando le conseguenze di quella decisione autocratica e si stanno adattando all’ambiente politico ed economico in rapido deterioramento. Nel frattempo, Putin persiste nel confrontarsi rigidamente con l’Occidente e apparentemente si aspetta che le sanzioni internazionali, che colpiscono personalmente molti beneficiari del suo regime, forzeranno un consolidamento delle élite all’interno della ‘fortezza-Cremlino’.

Affermando il suo monopolio sul processo decisionale, Putin ha aumentato la sua presenza nello spazio pubblico la scorsa settimana e in particolare si è paragonato allo zar Pietro I (il Grande). Il confronto con l’imperatore-riformatore è imperfetto in molti modi, ma un promemoria informativo è che la morte di Pietro, all’età di 52 anni, aprì un periodo di feroci litigi d’élite. La peculiare ossessione di Putin per la propria salute è oggetto di molte speculazioni e innumerevoli battute; ciononostante, tutte le parti interessate alla stabilità dello stato russo devono fare piani per la sua caduta improvvisa.

Molti dei più stretti subordinati di Putin – da Nikolai Patrushev, il segretario di lunga data del Consiglio di sicurezza, a Sergei Chemezov, l’amministratore delegato del conglomerato di difesa Rostec – appartengono alla stessa coorte di 70 anni. Ma sono le giovani generazioni di cortigiani che si stanno attivamente posizionando per un possibile cambiamento al vertice. Dmitry Medvedev, l’ex presidente, ex primo ministro e attualmente vice capo del Consiglio di sicurezza, si è reinventato come il più fervente sostenitore dell’“operazione militare speciale” contro l’Ucraina; sebbene abbia guadagnato più ridicolo che rispetto.

Sergei Kiriyenko, un altro ex primo ministro e attualmente vice capo di gabinetto dell’amministrazione presidenziale, ha preso l’iniziativa di guidare il progetto politico di annessione del Donbas conquistato; e si è insinuato nel gruppo degli ipotetici successori di Putin. Al contrario, il primo ministro Mikhail Mishustin, formalmente la seconda persona nella gerarchia statale, preferisce non partecipare a reality show “patriottici”, ma rivendica il merito di aver stabilizzato le finanze dello stato sotto la pressione delle sanzioni.

A loro volta, le élite economiche russe scoprono che abbracciare la guerra riduce seriamente i loro profitti, ma prendere le distanze dall’aggressione straniera del Cremlino è personalmente rischioso. Oleg Mitvol, l’ex vice capo dell’ispettorato ambientale russo Rosprirodnadzor, che a metà degli anni 2000 aveva costretto un consorzio di compagnie petrolifere guidate dalla Shell a trasferire una partecipazione di controllo nel progetto Sakhalin-2 a Gazprom, è stato arrestato la scorsa settimana a Krasnoyarsk , durante il tentativo di imbarcarsi su un volo per Dubai.

Molti imprenditori russi hanno cercato di partire in silenzio verso questo paradiso sicuro, mentre alcuni oligarchi veterani, come Roman Abramovich, tentano di impugnare le sanzioni nei tribunali occidentali. Difficilmente si aspettano una rapida decisione favorevole; ma possono contare su un atteggiamento più morbido in una situazione di possibile cessate il fuoco, quando la maggior parte delle misure pesanti probabilmente rimarranno in vigore ma le sanzioni personali potrebbero essere messe a punto. L’assenza di Putin è una caratteristica fondamentale di questo quadro ipotetico. E per molti beneficiari del regime profondamente corrotto, la sua visione di un controllo ricostituito in stile sovietico su un’economia ricentralizzata è del tutto sgradevole.

Presumibilmente gli oligarchi hanno troppo da perdere per esprimere la loro disapprovazione per la “operazione militare speciale”, ma molte figure di spicco tra le élite culturali russe non hanno tali inibizioni. La propaganda ad alto volume amplifica debitamente l’effetto delle punizioni mirate di autori russi dissidenti come Dmitry Glukhovsky; eppure le voci contro la guerra di scrittori di successo come Boris Akunin o Dmitry Bykov hanno più peso tra il pubblico dei lettori di quanto possano esprimere i propagandisti televisivi. La musica va ancora oltre. E Alla Pugacheva, una superstar dello spettacolo sovietico, ha aggiunto il suo peso alle furiose esibizioni contro la guerra di rapper famosi come Oxxxymiron. Putin potrebbe non essere a conoscenza del ruolo unico svolto dal rock underground nel decadimento dell’ideologia sovietica, ma diversi veterani del rock, tra cui Boris Grebenshchikov e Yuri Shevchuk, ora si oppongono alla sua guerra.

Questa opposizione culturale rende difficile per il governo produrre una narrativa convincente e inattaccabile che glorifichi l’attacco all’Ucraina; ei servizi di sicurezza sono preoccupati per i potenziali cambiamenti nell’opinione pubblica, che già si manifestano in varie forme sottili, dalle produzioni teatrali alla street art. La legislazione repressiva si sta espandendo, ma le risorse per la sua applicazione non lo sono, poiché molte unità paramilitari della Guardia Nazionale (Rosgvardia) sono state dispiegate in Ucraina per mantenere l’ordine nei territori occupati. I siloviki (personale dei servizi di sicurezza) di Putin possono essere sconcertati dalla diffusione del malcontento in tempo di guerra, ma sono le élite militari ad essere sempre più frustrate dal contrasto tra la politica di preservare la “vita normale” a Mosca e San Pietroburgo e la dura realtà della lunga guerra sono lasciati a fare. Non è chiaro fino a che punto Putin tenti di controllare gli impegni di combattimento tattico (la sua capacità di attenzione è ampiamente nota per essere capricciosa), ma la pressione sui generali per ottenere vittorie è chiara e si traduce in alte perdite anche tra gli ufficiali in comando, con il maggiore generale Roman Kutuzov è l’ultima aggiunta alla lista ufficiale. Putin continua a vantarsi di missili ipersonici, ma è l’artiglieria che domina i campi di battaglia del Donbas, e il duro bombardamento rende la guerra ad alta intensità di manodopera per entrambe le parti. Tuttavia, in assenza di una mobilitazione generale (politicamente problematica), le riserve non arrivano rapidamente ai battaglioni russi impoveriti e demoralizzati.

Le lezioni dalle trincee per i vertici possono essere molto diverse dalle valutazioni che le élite economiche (private dei loro yacht e jet) fanno riguardo alle catene di approvvigionamento rotte, ma la prospettiva di una guerra di logoramento è sgradevole per tutte le parti e i segmenti della Russia classe dirigente. E sebbene le sanzioni occidentali possano aver imposto una maggiore unità tra gli oligarchi, i burocrati e i siloviki presi di mira, la loro lealtà verso l’apice della piramide del potere potrebbe improvvisamente vacillare quando iniziano a redigere piani per assicurarsi la fortuna e salvare la carriera per se stessi. La fedeltà al sistema putinista è stata a lungo la condizione cruciale per la sopravvivenza in questo ambiente corrotto, ma le manifestazioni rituali di obbedienza e adorazione sono solo una copertura per cinici interessi personali; e nel clima inclemente della guerra, questa copertura si sta esaurendo rapidamente. Putin cerca di assicurarsi che i tradimenti individuali siano puniti e l’azione collettiva rimanga ancora estranea alle élite frammentate. Eppure possono trovare parecchie ispirazioni storiche quando si tratta di liberarsi di un ozioso autocrate.