E’ «probabile che gli italiani votino» per mandare«al potere una coalizione politica di destra. Quel risultato avrebbe effetti ben oltre l’Italia, soprattutto data l’inclinazione filo-russa di alcuni membri della coalizione. Gli Stati Uniti e gli altri partner europei dovrebbero essere interessati e dovranno sviluppare una strategia per mantenere l’Italia saldamente ancorata al partenariato transatlantico», esordisce così, dalle colonne di ‘Foreign Policy‘, Kathleen Doherty, ex vicesegretaria di Stato USA per gli affari dell’Unione europea ed ex ambasciatrice degli Stati Uniti a Cipro, in un corposo intervento dal titolo ‘Italy’s Snap Election Could Hand Putin the Win He Needs‘.

Intervento che esprime tutta la preoccupazione della comunità diplomatica e degli esperti di politica estera americani, per il prossimo 25 settembre italiano. Ciò in considerazione sia dell’autore dell’intervento, una solida diplomatica che ha tra l’altro prestato servizio presso l’Ambasciata americana in Italia come Vice Capo Missione, che conosce bene gli ambienti della politica italiana, e che ha una vasta esperienza nel tracciamento del riciclaggio di «denaro sporco e denaro oscuro russo», come lei stessa ricorda, sia in considerazione della testata che lo pubblica, autorevolissima testata di relazioni internazionali che abitualmente ospita tra le sue firme i più accreditati diplomatici e scrittori di politica estera, molto ascoltata nei corridoi che contano a Washington, dalla Casa Bianca in giù, e molto ben informata di quanto pensano gli inquilini di quei palazzi, a partire ovviamente dal Dipartimento di Stato.

Doherty richiama subito Washington alle sue responsabilità, sottolineando l’importanza che «nomini finalmente un ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, posizione vacante da oltre un anno e mezzo». In considerazione del 25 settembre, poi, gli «Stati Uniti dovrebbero sviluppare una strategia globale per combattere l’influenza della Russia in Italia. Ciò è particolarmente importante alla luce delle accuse sull’interferenza russa nella politica italiana, sul denaro oscuro in Italia e sulle campagne di disinformazione. Se una coalizione di destra prendesse il potere a Roma, Mosca vedrebbe un’ulteriore apertura. Con la posta in gioco geopolitica così alta, il forte impegno degli Stati Uniti con l’Italia potrebbe aiutare a ribaltare l’equilibrio».

La diplomatica sintetizza, in quel che l’Italia ha fatto e sta facendo sul fronte internazionale, perchè l’Italia è così importante nell’ottica di Washington. «Per decenni, l’Italia è stata un partner fedele degli Stati Uniti. Campione della NATO, l’Italia ha fornito un importante equipaggiamento militare all’Ucraina mentre combatte per scongiurare l’invasione della Russia, ospita sei installazioni militari statunitensi,tra cui la 6a flotta, è il secondo più grande contributore di truppe alle missioni fuori area della NATO, produce il caccia F-35, ed è un attore chiave per la sicurezza nel Mediterraneo orientale e meridionale». Posto ciò, destano preoccupazione «i tre leader di questa coalizione di estrema destra: mentre uno professa un impegno per la NATO, due sono schietti e di lunga data sostenitori della Russia». Ovviamente i tre sono: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi.

«In testa ai sondaggi c’è il partito politico di estrema destra Fratelli d’Italia. Il partito è l’ultima incarnazione della politica di destra italiana in una lunga serie di partiti che risale al Movimento Sociale Italiano, fondato dai neofascisti nel secondo dopoguerra. Fratelli d’Italia è più simile a un partito postfascista; al Parlamento Europeo, fa parte del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. Il capo del partito, Giorgia Meloni, si è presentata come populista conservatrice sulla falsariga del Presidente ungherese Viktor Orban, che ha detto di ammirare».

«La coalizione ha una storia mista riguardo il Presidente russo Vladimir Putin», prosegue Kathleen Doherty. «Salvini ha affermato apertamente che l’annessione illegale della Crimea da parte della Russia è legittima e ha elogiato Putin, nel 2019,definendolo “uno dei migliori statisti attualmente sulla Terra”. Ha indossato una maglietta con il volto di Putin e le parole ‘esercito russo’. Nel 2017, Salvini ha firmato un accordo tra Lega e Russia Unita di Putin. Da parte sua, Berlusconi è stato un fervente sostenitore di Putin e un sedicente amico in quello che è stato ampiamente descritto come un‘bromance‘ politico. Quando era Primo Ministro, per esempio, Berlusconi invitò il leader russo ai suoi famigerati sex party. Più recentemente, ha regalato a Putin un copri-piumino king-size decorato con un’immagine a grandezza naturale dei due uomini che si stringono la mano». Altresì, «sia Salvini che Berlusconi si sono mossi a discarico di Putin e della sua brutale guerra in Ucraina, e hanno pubblicamente criticato le sanzioni contro la Russia».

A differenza dei suoi potenziali partner di coalizione, ammette Doherty, «Meloni ha ripetutamente e duramente criticato l’invasione della Russia e ha riaffermato l’impegno dell’Italia nei confronti dell’Ucraina. All’indomani delle dimissioni di Draghi il 21 luglio, Meloni ha chiarito le sue opinioni : “Abbiamo sempre difeso e sostenuto la causa ucraina, non solo perché crediamo nella causa, ma anche perché l’Italia non può rischiare di essere l’anello debole dell’alleanza occidentale” Il suo partito ha votato per l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO. Nonostante le posizioni pro-Putin dei leader, anche Lega e Forza Italia».

Ma, mette in guardia la diplomatica: «Mentre i proclami di Meloni e i voti di tutti e tre i partiti a sostegno di Finlandia e Svezia potrebbero rassicurare i funzionari statunitensi», «la coalizione è tradizionalmente anti-establishment, scettica nei confronti dell’Unione Europea e anti-atlantista».

Meloni, afferma la diplomatica, è una politica abile e potrebbe controllare il proprio partito, nonchèprovare a fare lo stesso per quanto riguarda la coalizione -se ovviamente resterà primo partito tra i tre dopo il voto del 25 settembre. E’ un fatto, però, che ci sono condizioni che potrebbero vanificare i suoi sforzi. «Meno di un terzo degli italiani sostiene l’invio di armi a Kiev e più di un italiano su cinque ha accettato la narrativa della propaganda russa secondo cui la NATO o l’Ucraina sono da incolpare per la guerra. Salvini potrebbe decidere di interpretare il ruolo di spoiler, poiché la rapida ascesa di Meloni è arrivata a proprie spese politiche».

E in questo ruolo Salvini farebbe esattamente quanto Putin si attende.

«Senza un leader pro-UE e pro-NATO impegnato come Draghi, Roma probabilmente dovrà affrontare intense pressioni da Mosca. La Russia ha già fatto passi da gigante in Italia, che, insieme alla Germania, è vista da Putin come l’anello debole dell’Occidente. Diverse testate giornalistiche italiane e internazionali hanno scritto delle sospette, sebbene finora non corroborate, pressioni di Mosca sulla Lega affinché si ritirasse dal governo Draghi. Le voci girano intorno a Salvini dal 2019, quando una registrazione audio mostrava che il suo partito stava cercando finanziamenti russi. (Salvini ha negato l’accusa.) Il Parlamento italiano ha avviato un’indagine sulle campagne di disinformazione russe e sulle importanti piattaforme fornite ai funzionari russi nei giornali e nei media italiani, compresi quelli di Berlusconi».

«Uno degli obiettivi chiave di Putin è dividere l’UE sul sostegno all’Ucraina e sulle sanzioni contro la Russia».

«Un primo test per la probabile nuova coalizione italiana sarebbe il sostegno italiano a qualsiasi nuova sanzione dell’UE contro i funzionari russi. Con gli Stati Uniti che impongono un nuovo round di sanzioni contro le élite russe, nei prossimi mesi aumenterà la pressione sulla UE affinché promulghi il suo ottavo pacchetto di sanzioni. Un altro test sarà il proseguimento delle consegne di armi italiane in Ucraina».

E però l’Ucraina, alla fine, è ‘solo‘ l’oggi. Kathleen Doherty invita a uno sguardo a 360°. «Non è chiaro se il nuovo governo di coalizione autorizzerebbe la partecipazione italiana alle missioni NATO, come hanno fatto i precedenti governi italiani. Inoltre, questo governo limiterebbe le operazioni militari statunitensi condotte da basi sul territorio italiano? Queste basi sono strategicamente importanti per le operazioni militari USA e NATO nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente. Infatti, quando ero vice capo missione presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, la Naval Air Station Sigonella in Sicilia è stata fondamentale nell’evacuazione del 2014 dei funzionari dell’Ambasciata degli Stati Uniti dalla Libia. Più recentemente, la base è stata un hub per le evacuazioni dall’Afghanistan».

L’intervento americano che la diplomatica propone è profondo e complesso, identificando il problema, e la relativa fonte di preoccupazione, non solo in questi tre partiti, ma anche nell’opinione pubblica italiana, che sarebbe già intaccata dal virus russo. «Gli Stati Uniti devono riconoscere la minaccia rappresentata dalla disinformazione e dalla propaganda russa in Italia e investire in una diplomazia pubblica specifica per l’Italia, sviluppando messaggi sull’importanza della NATO, la minaccia proveniente dalla Russia e l’autoritarismo in generale. Gli italiani dovrebbero comprendere gli effetti corrosivi della disinformazione e dell’interferenza russa nella loro politica, una lezione che anche molti altri Paesi stanno imparando. La sfida per gli americani sarà quella di inserirsi nel dibattito» pubblico, nella comunicazione, «e far sentire questo messaggio», considerando che «i russi sono un appuntamento fisso alla televisione italiana. Inoltre, come diplomatico che ha passato anni a combattere il riciclaggio di denaro sporco e il denaro oscuro russo, so che gli Stati Uniti potrebbero fare molto di più per evidenziare come i russi acquistano influenza in Italia e altrove. Gli italiani hanno anche bisogno di capire come un approccio morbido alla Russia in un’era di accresciuti conflitti potrebbe spaventare le aziende statunitensi dall’investire o espandersi in Italia. Con le accuse secondo cui alcune società italiane stanno già eludendo le sanzioni dell’UE contro la Russia, le aziende americane diffideranno dal farsi coinvolgere in sanzioni, eludere i potenziali partner o evitarli del tutto».

«Data l’imprevedibilità della politica italiana, la formazione di una coalizione di destra dopo le elezioni del prossimo mese non è preordinata. Tutto può succedere durante le prossime sette settimane e la corsa post-elettorale per formare un governo», afferma in conclusione Kathleen Doherty. «Tuttavia, gli atteggiamenti e le opinioni dei potenziali partiti della coalizione –e degli elettori italiani che hanno alimentato il loro slancio– dovrebbero essere di grande preoccupazione per Washington».

L’Amministrazione Biden, secondo la diplomatica, dopo il lavoro condotto sul fronte NATO e sull’Europa «ha bisogno di rafforzare le sue relazioni con un partner chiave, l’Italia, e con gli italiani. Gli Stati Uniti e la Nato non possono permettere che l’Italia diventi l’anello debole dell’alleanza».