Ho conosciuto Mariavittoria Rava nel 2011 quando, per curiosità culturale e di studio, chiesi ad una mia studentessa di analizzare il caso LOLLYPOT e FONDAZIONE FRANCESCA RAVA. Uno dei primi casi di scuola dove il privato profit ed il privato non profit si univano ‘per fare del bene’. E progettarono insieme Lollypot (una pentola a valore aggiunto sociale); un’operazione di co-marketing etico tra la Fondazione e due società di calibro internazionale, quali Ballarini S.p.A., leader mondiale nel settore degli strumenti di cottura antiaderenti di alta gamma, e 20th Century Fox Home Entertainment, nota casa di produzione cinematografica.

Lollypot, è una pentola di alluminio, antiaderente, che presenta due caratteristiche fondamentali: funzionalità e design divertente. La prima rimanda alla professionalità e alla testata esperienza di Ballarini, l’azienda produttrice. La seconda, invece, ricorda il film di animazione cui si ispira, Robots, prodotto dalla 20th Century Fox: il suo tema centrale, l’importanza del riciclo e di evitare gli sprechi, e i suoi personaggi, automi composti di ricambi industriali, sono ripresi in tutto e per tutto dai colori inusuali di Lollypot, dalla sua forma originale e dai pomoli che si presentano come ‘pezzi di recupero’.

L’idea è nata all’interno della Fondazione Francesca Rava in modo alquanto originale. L’urgenza dell’acquisto delle cucine per un nuovo ospedale pediatrico di Haiti richiedeva una nuova campagna vincente di raccolta fondi, che potesse ispirarsi in qualche modo alla sua finalità.

L’occasione imperdibile per Marivittoria Rava è stato Food Time, un evento dedicato alla cucina tenutosi in anni precedenti: in ciascuno dei quattro giorni veniva invitata una associazione benefica, cui si destinava una parte degli introiti, e la nostra Fondazione è stata la protagonista di una delle giornate. In tale contesto, l’ente non solo ha guadagnato in donazioni ed in visibilità, grazie alla presenza di testimonial d’eccezione, ma ha anche avuto l’opportunità di incontrare Ballarini e di proporgli il progetto.

Il caso ha voluto che 20th Century Fox si rivolgesse nello stesso periodo a Ballarini per proporgli di lanciare insieme Robots, i cui personaggi erano composti da vari oggetti di metallo, tra i quali pentole e simili. La proposta di Ballarini di unirsi alla partnership ha generato entusiasmo tra le tre aziende e la casa cinematografica ha proceduto a cedere i diritti per la creazione di Lollypot, progettata dai designer Ballarini.

In questo modo, le tre aziende coinvolte hanno sperimentato una modalità di interazione e collaborazione che consentisse loro di raggiungere sinergicamente i propri fini, in termini di visibilità e di adesione alle attuali tendenze in materia di Corporate Social Responsibility. Infatti, per Ballarini l’occasione si è verificata utile per lanciare un nuovo prodotto, che non solo è etico, ma si presenta anche con un design originale ed innovativo, che incuriosisce e attrae il cliente verso l’intera gamma produttiva; per 20th Century Fox, invece, Lollypot ha rappresentato una modalità efficace e socialmente responsabile di promozione dell’uscita di Robots nelle sale cinematografiche. Tale approccio, originale ed innovativo, con cui l’industria realizza un prodotto appositamente per lo scopo benefico, è stato denominato dagli ideatori di Lollypot ‘Experience Charity Project’, con l’ambizione di promuoverlo come best practice emulabile in futuro e per altri progetti etici.

Manager del bene di questo progetto era l’avv. Mariavittoria Rava che non ha nel suo dna lo stile della ‘signora bene’, ma quello della ‘signora del bene’.

Anche in era Covid è riuscita a mantenere i flussi di risorse utili per N.P.H. (Nuestros Pequenos Hermanos) con una serie di iniziative ed eventi di grande qualità: è determinata, ma attenta a mantenere un livello di interesse integrato tramite una comunicazione sempre e comunque assidua e di tecnica efficace, oltre che sviluppando la percezione esterna dei valori di solidarietà della sua fondazione. E’una sorta di missionaria laica senza ‘aver preso i voti’ e che non rifiuta la mondanità utile per raccogliere risorse. Svolge la missione di aiutare i bambini in giro per il mondo in ricordo della sorella Francesca scomparsa prematuramente. Avrebbe potuto farlo con lo stile della ‘sciura’ milanese, invece lo fa con lo stile di chi dedica tempo e lavoro per il bene degli altri in una logica anche di giving back per la società.

Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava, ha scelto la via impegnativa e quasi totalizzante di lavorare per N.P.H. (Nuestros Pequenos Hermanos – ) su richiesta del fondatore Padre Wasson.

N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos è un’ONG che ha come come mission e purpose l’assistenza ai bambini bisognosi in America Latina. Essa nasce in Messico nel 1954, fondata da P. W. Wasson, ed estende ben presto la sua opera in Honduras, Haiti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Repubblica Dominicana, Perù e Bolivia. E’ un network internazionale che ha le sue basi non solo in America Latina e negli Stati Uniti, ma anche in Europa, grazie al lavoro compiuto in Italia, Austria, Francia, Germania, Olanda e Svizzera dalle varie agenzie collegate.

Nel nostro Paese la rappresentante di N.P.H. è la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, nata nel 2000 e avente sede a Milano: il suo impegno consiste nella sensibilizzazione del pubblico sulle attività di N.P.H. d’oltreoceano e nella raccolta fondi per il loro sostegno.

Il core business della Fondazione sta nelle adozioni a distanza, che costituiscono anche il principale canale di informazione e la prioritaria fonte di finanziamento privato, e nel reclutamento di volontari per gli orfanotrofi e gli ospedali N.P.H. in America.

Nel 2003, Padre Rick Frechette, successore morale di Padre Wasson alla guida di NPH e medico in prima linea, chiede a Mariavittoria di aiutarlo ad aprire un nuovo ospedale pediatrico ad Haiti (il Saint Damien a Tabarre); accetta e mette a disposizione la sua Fondazione e raccoglie denari e risorse in generale (attrezzature mediche, scolastiche, sportive, corsi di formazione per ragazzi e ragazze di Haiti, opportunità di altruismo organizzando campi di lavoro ad Haiti ed in altre parti del mondo). Si ‘sporca le mani’ nel quotidiano del lavoro sul campo, guidando un manipolo virtuoso di circa 40 tra collaboratori e volontari (90% donne) in un open space a Milano e centinaia di volontari che ‘lavorano’ nel mondo.

L’ospedale Saint Damien è una realtà indispensabile per Haiti e nell’emergenza terremoto del 2010, per un pò di giorni, è stato l’unico ospedale funzionante. La Fondazione raccoglie un cospicuo numero di milioni (circa 20 all’anno), aiuta i bambini degli orfanotrofi NPH in America Latina e nelle scuole di strada in Haiti con 7.000 adozioni a distanza; in Haiti aiuta oltre 1 milione di persone l’anno con numerosi progetti. E’ attiva in Italia con team sanitari a Lampedusa al fianco della Marina Militare Italiana, è intervenuta nell’emergenza terremoto in Emilia, lavora nei quartieri disagiati di Milano. Le iniziative sisono moltiplicate: assiste le famiglie e minori colpiti da povertà sanitaria con ‘In farmacia per i bambini’; nell’emergenza Covid-19 ha supportato vari ospedali (30 strutture in 11 regioni con attrezzature e volontari specializzati); ha aiutato 50.000 persone in difficoltà tra case famiglia, famiglie e anziani soli e in povertà con il progetto SoS Spesa.

‘Ninna ho’ è un progetto con KPMG contro l’abbandono neonatale; 8 scuole ricostruite nel Centro Italia colpito dal terremoto del 2016;a Genova, in particolare, la Fondazione ha realizzato ‘a Casa del Re’, un ambulatorio materno infantile nel quartiere popolare di via Pré ed è promotore del progetto ‘La Barchetta rossa e la zebra’, contro la povertà educativa minorile dei figli di genitori detenuti nelle Case Circondariali di Marassi e Pontedecimo, finanziato dal Bando Prima Infanzia e approvato dell’impresa sociale ‘Con i Bambini’.

Sviluppa progetti per Case Famiglia e si raccorda con le scuole per il percorso alternaza scuola-lavoro su tutto il territorio nazionale con progetti specifici.

Ma come mai una donna simpatica e bella, in un intorno di quaranta anni, con una voglia di vivere e ‘fare per gli altri’ quasi incontenibile,che esprime femminilità e porta il bikini senza dover fare ‘la prova dello specchio’ ha fatto questa scelta?Lo stereotipo dell’immaginario collettivo spesso si appiattisce sul luogo comune che le donne che fanno il bene sono un pò insignificanti e un pò sciatte. Così non è e ormai questa idea è superata. Mariavittoria avrebbe potuto fare la ‘signora bene’ o l’avvocato professionalmente di successo e basta; invece, fa un lavoro di missione e amore per i bambini che soffrono in una dimensione ove la sua femminilità si esprime nella determinazione e raggiunge i risultati che si è prefissata.I bambini sono stati l’’incipit’, ora si applica anche allo sviluppo professionale dei talenti dei ragazzi ed allo start up di imprese sociali. Alla domanda: “meglio un uomo o una donna per fare il tuo lavoro di missione?” risponde che non si sente nè uomo nè donna, ma tenta di incarnare uno spirito di servizio che supera il genere. E’ una madre ( due figli) e moglie di un paziente avvocato che è riuscita a coinvolgere con la forza dell’esempio. In questa sua avventura di solidarietà.”Ma questa tua dedizione non ha annullato alcune parti della tua femminilità?”. Risposta: “Certamente ridimensiona alcuni spazi della mia vita, mi responsabilizza maggiormente, ma esprimo comunque la mia femminilità nell’essere madre, nella crescita dei miei figli. Cerco di praticare con sempre maggiore intensità (su certi progetti al 100%), il principio della delega per recuperare attenzione e tempo per il mio privato e quindi anche per il mio essere donna“.

E ripensamenti? Chi glielo fa fare? Mariavittoria Rava non si sente un supereroe anzi quotidianamente si interroga con il dubbio: ce la farò,non ce la farò? Ma poi osa, si rimbocca le maniche e sfida il dubbio. E nella solidarietà le quote rosa operative sono più efficienti ed efficaci rispetto al maschile? A volte i maschi sono meno tenaci, meno avvezzi al sacrificio, meno seduttivi rispetto alle femmine che sono più collaborative e meno competitive. Per Mariavittoria Rava fare il bene è un risultato ed un’azione senza distinzione di genere, anche se involontariamente esprime la convinzione che il suo essere donna non è uno svantaggio, se mai può essere un plus. I bambini di tutto il mondo ringraziano.