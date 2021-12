Un profilo di Francesca Giubergia (Giuby, quando andava a scuola per trovare una facile identificazione rispetto ad altre compagne di nome Francesca) si basa su una domanda concreta: è una filantropa prestata alla finanza o viceversa? La risposta, secondo me, è che i due approcci si integrano fra loro e lei considera la filantropia come un investimento che permette di avere risultati concreti se si rispettano alcune regole di funzionamento, come, per esempio, il necessario orientamento agli stakeholders (tra cui ci sono ovviamente le famiglie di Paideia, fasce deboli e bambini fragili, da soddisfare nel loro bisogno e domanda di servizio),ma anche agli shareholders (1.761 donatori nel 2020) ovvero persone e aziende che finanziano una organizzazione – impresa sociale a fronte di un profitto in termini di valore sociale condiviso e agìto. Francesca Giubergia, oltre ai ruoli in finanza, questa opportunità la gestisce con Paideia e con altre iniziative come la Fondazione Renzo Giubergia e l’Ospedale Koelliker di Torino.

Fondazione Paideia (‘infanzia’) dal 1993 lavora ogni giorno per aiutare famiglie con bambini disabili, sia tramite la creazione di momenti di serenità sia, a partire dalla nascita del Centro, attraverso la riabilitazione. In era Covid (2020) parliamo di quasi 600 famiglie ‘seguite’.

“Siamo abituati a rapportarci con la diversità. Il Centro Paideia vuole proprio essere un luogo aperto a tutte le famiglie. Noi crediamo molto nel valore dell’inclusione: ho un bellissimo ricordo di mia figlia Guia giocare con totale naturalezza con un bambino che aveva un tremito costante alle mani. Insieme hanno trasformato quel movimento nella rappresentazione di uccellini che svolazzavano nella sala. Senza barriere, spiegazioni e con reciprocità.”

Paideia ha 4 anime: Fondazione, Centro, Fattoria e Bottega. Una recente acquisizione della famiglia è l’Ospedale Koelliker, anche conosciuto a Torino come l’’Ospedalino’. Oltre a dare servizio ad una clientela adulta, per oltre quarant’anni è stato un punto di riferimento pediatrico per generazioni di bambini e genitori provenienti da Torino e da tutta la regione.

La mission dell’Ospedale è ‘Prima la persona’. Il Koelliker nasce nel 1928 per iniziativa dell’industriale torinese Enrico Koelliker; oggi ha 21 unità operative, oltre 70.000 visite annue di cui 12.000 pediatriche, 38.000 visite SSN e 32.000 private, oltre 300 dipendenti (circa 40 nuove assunzioni solo nel 2020), 180 medici (9 arrivati nell’ultimo anno), 150 posti letto, 5 sale operatorie.

E Francesca Giubergia in tutto questo? Membro del Consiglio di Fondazione Paideia e di Ersel SIM, Presidente di Online SIM, con una laurea in Scienze della Comunicazione ed un master in European Business alla ESCP-EAP European School of Management continua l’attività di restituzione e gratitudine della sua storica famiglia Giubergia a Torino (oggi si dice ‘give back’, ma anche responsabilità sociale che integra investimenti, impatto sociale e sanitario, un connesso sviluppo ambientale ed una governance distribuita anche con il coinvolgimento degli stakeholders e shareholders a vario titolo). Un orientamento al marketing supportato dall’essere un po’ ‘nerd’ (persona che ama la tecnologia, in questo caso, senza isolarsi). Consigliere della finanziaria di famiglia, in merito alla partecipazione femminile nell’attività di famiglia afferma: “Per quanto riguarda la mia famiglia, siamo assolutamente in linea con l’imprenditoria italiana tradizionale: ovvero io sono stata la prima donna di famiglia a lavorare nel Gruppo come manager, ma, rispetto ad un tempo, il numero di donne in ruoli di spessore e nei nostri CdA è salito esponenzialmente. Si conferma un percorso ed un cammino per tutti”

Questi i tratti istituzionali. Ma a Francesca piace questo ruolo? E’ un lavoro? E perché? La tradizione di famiglia (da trasmettere ai propri figli) conta molto (il nonno Renzo Giubergia è sempre stato un riferimento imprenditoriale e finanziario a Torino), ma è dominante la gioia di contribuire alla crescita di una realtà sana e organizzata, che offre servizi a bambini e famiglie in difficoltà e che continua, attraverso le diverse attività, a portare best practice e servizi di qualità a Torino.

Non lo fa da sola (lavoro di squadra e “amo accettare gli altri e me stessa” ); ha cura dei propri collaboratori e affronta i diversi business con etica, onestà e lungimiranza. Dire business non inquina il finalismo sociale delle attività di Paideia e un po’ di senso di ‘missione’ non è in contraddizione anche se la motivazione ad imparare e ‘mettere a terra’ la curiosità è una costante.

Qualche ripensamento? Avrebbe preferito fare altro? “Forse a volte, ma di certo non mi annoio e ciò che avrei fatto ‘al posto di’ lo riservo al tempo libero. Vado avanti, ma non in senso generico. Non riuscirei mai a stare ferma, lo troverei una noia terribile. Lavoro molto, ma con rispetto per me e per la mia famiglia. Non ha senso farsi in 4 per qualsiasi cosa, deve valerne la pena. Ho tre figli: Guia, Ortensia ed Ettore. Tre mondi molto diversi, ma fatti di puro amore e di flessibilità nell’accompagnare la crescita di tre individui ben definiti fin dalla nascita. Tre figli sono un grande impegno e considero una vera fortuna aver potuto circondarmi di un’organizzazione e di affetti che mi consentono di mettere a frutto i miei studi e fare anche altro”.

E’ facile? “Ci vuole impegno e, nel dividersi tra lavoro e famiglia, non sempre si ha certezza di essere nel posto giusto al momento giusto. L’equilibrio è per sua natura una condizione instabile che cambia nel tempo e richiede molta flessibilità. Ma la mia volontà è forte e so che è bene tener duro su entrambi i fronti. Inoltre, provo molta gioia in quello che faccio. Sono una persona che ama la varietà ed è molto curiosa, ma ho anche una forte sensibilità, che applico sia in ambito famigliare che professionale.”

Per Francesca lavorare in aziende di servizi profit e non profit, che si focalizzano su persone e tecnologia, consente di dar sfogo sia al suo lato più umano che alla sua passione per la tecnologia. Paideia, Ersel, Ospedale Koelliker: tutte aziende di servizi dove la cifra ‘personale’ è risorsa critica.

Ostacoli di contesto per il fatto di essere doonna? “Diciamo che l’imprenditoria famigliare è tradizionalmente un campo maschile. Tuttavia, ci sono sia esempi storici di donne imprenditrici, come quello illustre di Luisa Spagnoli, il cui amore per Perugia traspare fortissimo quando si visita la sua città, sia, sempre di più, esempi attuali. Il cammino delle donne verso la parità è inarrestabile e di generazione in generazione la sfida è farlo progredire e migliorare. Lo dico da mamma di due bambine veramente in gamba. Nell’ambito specifico della finanza, di nuovo, il ruolo delle donne è una novità… in forte crescita. Per quanto non ami l’imposizione delle quote rosa perché credo che il principio del merito dovrebbe renderle superflue, va detto che in ambito finanziario hanno consentito di migliorare nettamente la diversità di genere”.

E la diversità? “E’ arricchente per qualsiasi organizzazione e la diversità di genere spesso si traduce in risultati migliori: donne e uomini insieme creano più valore”. Io dico “moltiplicatore e produttorio” anziché solo come sommatoria.

“Qualsiasi attività di business è basata principalmente sui numeri e non tenere conto di questa evidenza sarebbe quantomeno sciocco. Potrebbe inoltre tradursi in un vantaggio competitivo che, se cavalcato, consentirebbe ad alcuni di emergere rispetto alla concorrenza. Dunque, why not? Credo nella valorizzazione delle differenze, non nell’eliminazione della diversity. Non saremo mai uguali né vogliamo esserlo. C’è valore proprio nell’essere differenti e complementari” .

Ma le donne sanno dare di più nei momenti di difficoltà? ”Sì confermo, ne ho avuto un assaggio questa estate, quando mi è stato asportato un tumore benigno che si era formato nel pericardio. Il più grande successo, oltre al fatto che sia andato tutto benissimo grazie al Prof. Rendina del Sant’Andrea di Roma, è che se lei chiedesse alle mie figlie cosa hanno fatto quest’estate le racconterebbero che hanno visitato molto bene Roma e… sì giusto, che la mamma nel frattempo è stata operata” .

A volte Francesca vorrebbe pensare come un uomo. E’ una curiosità che è alimentata dalla ricchezza del dialogo con il marito Stanislao, che la affascina sempre per il suo modo di pensare e vedere le cose. “E’ davvero un’altra prospettiva, che va ascoltata e rispettata perché aggiunge spunti di verità. La realtà è sfaccettata, non lo si può negare. Accettare che se ne possa vedere qualche faccia in più grazie al confronto è una ricchezza che non si può né ignorare né sprecare”.

Francesca è una donna affascinante che ama prendersi cura del suo corpo, ma senza esagerare. Non ama la chirurgia estetica perché pensa che tolga espressività. Però ne ha un gran rispetto, “basti pensare ai grandi ustionati o a chi vive un difetto fisico come un handicap per capirne il valore”.

“Credo non faccia per me. Francamente, sono anche piuttosto fifona, non amo finire sotto i ferri a meno che non ci sia un buon motivo per farlo! Per il resto, pratico un po’ di ginnastica leggera appena sveglia e, quando riesco, un po’ delle mie amate arti marziali. E per finire un bel massaggio lo apprezzo sempre. E’ un rituale che in oriente e medio oriente è molto più diffuso che da noi e credo che faccia veramente bene, a corpo e spirito. L’estetica pura mi annoia un po’… mi trucco in modo leggero per forma… ma sono un po’ pigra (e sempre di corsa) per apprezzare veramente l’estetica, sebbene possa fare la differenza!”

“Non mi scoraggio facilmente.. Per camminare bisogna accettare di cadere… e rialzarsi”. Comportarsi come una signora e sembrare una ragazza sempre? ”Questa affermazione mi piace… non so di chi sia, ma mi ci ritrovo”.

E i libri e la lettura? “Circa 4- 5 all’anno… meno di quanti vorrei. Sono una lettrice rapidissima e ho sempre amato leggere. Ultime letture: la ‘Dea Bianca’ di Graves e la ‘Circe’ di Miller, ho un grande amore per la mitologia”.

Cinefila? “Mi piacciono i piccoli film indipendenti, che parlano di persone particolari, e la fantascienza. Vedo tantissimi film e non amo le serie “.

Il bricolage con le bambine, piante e fiori, arte e subaquea, arti marziali, sci: sono alcuni hobby. Severino, Chopin, Lady Gaga, Stephen Hawking… : nomi di riferimenti filosifici,musicali. “Una vita con tante tappe. Infanzia in campagna, con tanto studio e sport. Master a Londra e poi vita con fidanzato ed ingresso nel mondo del lavoro. Matrimonio e tre figli”.

“Un ricordo pubblico che non dimenticherò mai è l’inaugurazione del Centro Paideia. Tante persone e tanto sentimento in uno spazio, la storica Scuola delle Suore Tedesche, che abbiamo ristrutturato e che io conoscevo fin da piccola quando andavo dai miei nonni il Mercoledì a colazione uscita da scuola. E’ bello ritrovare spazi familiari che diventano una fucina di senso e di valore. Un altro momento topico il mio matrimonio”.

E il primo amore? “Posso dire di averlo sposato, ci conosciamo dai tempi delle medie, anche se non è stato l’unico fidanzato… “. Tradimento e fedeltà? “Assolutamente fedeltà”.

Impatto con la morte? “Pensando alla morte mi viene in mente quella del mio amato nonno, alla cerimonia gestita da me e mia cugina ed alla serenità nel vedere il ‘guscio vuoto’, che lui aveva ormai lasciato. Grande ammirazione per il nonno. Tanti ricordi anche semplici. La colazione del Mercoledì, la festa del nonno e la spesa del Sabato pomeriggio. Un rituale di affetti, dialogo e piccoli, grandi insegnamenti.”