Il mondo in cui la diplomazia pubblica era considerata una delle reliquie del dialogo diplomatico sta rapidamente scomparendo. Allo stesso tempo, è facilmente escluso l’universo in cui la diplomazia pubblica era considerata come un tentativo di manipolare l’opinione pubblica straniera. Per comprendere correttamente la nuova diplomazia pubblica, non è utile aderire alle immagini del passato della diplomazia (che sono ancora prevalenti nella letteratura di molti studi diplomatici), né è consigliabile fare una proiezione lungimirante del background pratico nella storia per affrontare l’attuale contesto internazionale (nel caso di equiparare la diplomazia pubblica alla propaganda tradizionale). La nuova diplomazia pubblica diventerà una componente chiave sempre più standardizzata dalla pratica diplomatica generale ed è molto più di un meccanismo di propaganda esercitato dai diplomatici.

È certamente vero, molti Ministeri degli Affari Esteri stanno ancora lottando per mettere in pratica il concetto in un ambiente internazionale multi-stakeholder, e alcuni servizi diplomatici stanno infatti costruendo la loro Diplomazia Pubblica sulla base di una formidabile tradizione di struttura propagandistica. Ma le imperfezioni della diplomazia pubblica non devono nascondere il fatto che si intreccia gradualmente con il tessuto dell’attività diplomatica convenzionale.

In una varietà di relazioni bilaterali, la diplomazia pubblica è già diventata il pane quotidiano di molti diplomatici, come nel rapporto tra Stati Uniti e Canada, nei rapporti tra paesi dell’Europa occidentale o tra alcuni paesi vicini del sud-est asiatico. Come ha osservato un ambasciatore canadese a Washington: “La nuova diplomazia, come la chiamo io, è in gran parte diplomazia pubblica e richiede abilità, tecniche e atteggiamenti diversi da quelli scoperti nella diplomazia tradizionale”.

In Europa, la diplomazia pubblica è diventata anche la principale fonte di cooperazione negli affari internazionali. In un rapporto molto citato del 2002 del Foreign Office tedesco, si giunge a una conclusione di proporzioni storiche sul ruolo delle ambasciate dell’Unione europea negli altri paesi membri: “in Europa la diplomazia pubblica è vista come la priorità numero uno in tutto lo spettro dei problemi .” Entrambi gli esempi accentuano un punto più ampio: in regioni caratterizzate da una grande quantità di interdipendenza economica e/o politica, nonché da un alto livello di interconnessione nell’ambito della società civile; la diplomazia pubblica è diventata un asse essenziale nelle relazioni diplomatiche.

Oltre a questo orientamento concettuale, i contributi pratici nella diplomazia pubblica sono molto apprezzati dal governo dell’Azerbaigian. L’ampia presenza della politica multiculturale dell’Azerbaigian in Europa e Sud America ha attratto un enorme valore aggiunto nella tradizione della diplomazia pubblica dell’Europa e dell’Asia. La Repubblica dell’Azerbaigian ha implementato una politica di multiculturalismo che ha rafforzato la disciplina della diplomazia pubblica e ha sfruttato i valori democratici in tutto il continente europeo. L’apertura dei Dipartimenti di Studi sul Multiculturalismo dell’Azerbaigian nelle Università di Romania, Italia, Germania, Portogallo, Lituania, Repubblica Ceca e Spagna è un’iniziativa strategica guidata dal Presidente dell’Azerbaigian, SE Sig. Ilham Heydar oglu Aliyev; questo meticoloso progetto è stato realizzato dall’Accademico e famoso scrittore Kamal M. Abdulla, Rettore dell’Università di Lingue in Azerbaigian. Nella stessa sintonia, fondamentale è stata la partecipazione – con l’impeccabile formazione di diplomatici di carriera ed esperti di diplomazia culturale dell’Azerbaigian – della Baku State University. La leadership del Prof. Dr. Elchin Safarali oghlu Babayev, Rettore dell’Università Statale di Baku, ha dimostrato che tutto è possibile, e questa istituzione ha sviluppato una strategia di diplomazia culturale che ha generato risultati tangibili in molte altre sfere della dinamica società azera. fondamentale la partecipazione – con l’impeccabile formazione di diplomatici di carriera ed esperti di diplomazia culturale dell’Azerbaigian – della Baku State University. La leadership del Prof. Dr. Elchin Safarali oghlu Babayev, Rettore dell’Università Statale di Baku, ha dimostrato che tutto è possibile, e questa istituzione ha sviluppato una strategia di diplomazia culturale che ha generato risultati tangibili in molte altre sfere della dinamica società azera. fondamentale la partecipazione – con l’impeccabile formazione di diplomatici di carriera ed esperti di diplomazia culturale dell’Azerbaigian – della Baku State University. La leadership del Prof. Dr. Elchin Safarali oghlu Babayev, Rettore dell’Università Statale di Baku, ha dimostrato che tutto è possibile, e questa istituzione ha sviluppato una strategia di diplomazia culturale che ha generato risultati tangibili in molte altre sfere della dinamica società azera.

Allo stesso modo, la politica di multiculturalismo dell’Azerbaigian e gli autentici strumenti di diplomazia pubblica formatisi a Baku sono giunti fino a Buenos Aires (Argentina), Uruguay, Paraguay e Brasile; dove (nei mesi di ottobre – novembre 2019) la Professoressa Universitaria Irina Kunina ha potuto inaugurare i Dipartimenti di Multiculturalismo dell’Azerbaigian presso l’Università di Belgrano, l’Università di El Salvador, l’Università Nazionale di La Plata (a settembre 2016 è stato inaugurato il Dipartimento di Studi dell’Azerbaigian presso l’Università Nazionale dell’Est – Paraguay). Il sostegno dell’Ambasciatore Rashad Aslanov (un alunno della Baku State University) in questo progetto di diplomazia pubblica e promozione della cultura in Azerbaigian è stato un contributo molto importante nel concetto di rafforzamento dei legami bilaterali tra la Repubblica del Paraguay e l’Azerbaigian.

Il 3 febbraio 2023, presso il Gulustan Palace di Baku, si è tenuta la 9a riunione ministeriale del Consiglio consultivo del corridoio meridionale del gas e la 1a riunione ministeriale del Consiglio consultivo per l’energia verde.

In questa occasione, il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha partecipato alla cerimonia di apertura; e nel suo intervento il capo dello Stato ha sottolineato: “Il Corridoio Sud del Gas è stato inaugurato solo poco più di due anni fa, ma già oggi si parla di espansione di TANAP da 16 a 32 miliardi di metri cubi e di espansione di TAP da 10 a 20. Questo dimostra davvero la grande necessità di fonti alternative di energia. Ciò dimostra la grande necessità di una continua diversificazione delle forniture energetiche e noi siamo pronti per questo. Quindi, tutto ciò che è stato fatto dai nostri sforzi congiunti negli anni precedenti, oggi è a nostra disposizione e il nostro team si sta allargando. Oggi abbiamo più bandiere in questa sala e ospiti più illustri».

A questo importante evento multilaterale, ha partecipato il Presidente della Romania che ha sottolineato il ruolo indispensabile dell’Azerbaigian nei cambiamenti geopolitici in corso e nell’economia dell’energia verde in Europa.

Il presidente della Romania Klaus Iohannis, alla 9a riunione ministeriale del Consiglio consultivo del corridoio meridionale del gas e alla 1a riunione ministeriale del Consiglio consultivo per l’energia verde, ha dichiarato:

“La Transgaz rumena, la società romena, ha unito le forze con gli operatori dei sistemi di trasporto del gas in Grecia, Bulgaria e Ungheria per lo sviluppo del corridoio verticale. Il rinnovato memorandum d’intesa firmato dalle quattro società nel dicembre 2022 consentirà flussi di gas bidirezionali tra l’Europa meridionale e centrale attraverso la Romania, migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento nell’intera regione. … Questa è una situazione vantaggiosa per tutti. La geografia delle esportazioni di gas dell’Azerbaigian si sta diversificando rafforzando al contempo la sicurezza energetica dell’Europa”.

Forse la definizione più concisa di diplomazia pubblica è quella di Paul Sharp, che la descrive come “il processo mediante il quale si cercano relazioni dirette con le persone in un paese per promuovere gli interessi ed espandere i valori del governo ufficialmente rappresentato”. Hans Tuch ha anche scritto sulla diplomazia pubblica: “il processo di comunicazione di un governo con il pubblico straniero nel tentativo di attrarre una maggiore comprensione delle idee e promuovere l’informazione di questa nazione, delle sue istituzioni e cultura, nonché dei suoi obiettivi nazionali e politiche”. Con in mente le nozioni di Tuch, l’Azerbaigian ha sviluppato una sofisticata diplomazia pubblica che molti altri paesi aspirano a seguire. È evidente che i governi del Sud America guardano a Baku, come fonte di riferimento e ispirazione (essendo una storia di successo).